Пименов лучше Зидана, Веллитон сильнее Мюллера. Самые странные оценки в истории FIFA

Новая FIFA ещё не вышла, а разработчики из Electronic Arts уже начудили. Рейтинг Пьер-Эмерика Обамеянга из «Арсенала» после удачного сезона неожиданно снизился, Сержу Гнабри решили порезать скорость, а Фирмино, наоборот, стал чуть лучше после неоднозначного сезона-2019/2020.

EA смотрит футбол? 10 допущенных ошибок в рейтинге игроков в FIFA 21 А ещё разработчики демонстрируют какое-то презрение к Бундеслиге.

Но нужно признать: в FIFA всегда были ошибки с оценкой силы игроков. 15 лет назад на такое бы не обратили внимания: в футбольных симуляторах EA начала 2000-х были проблемы посерьёзнее.

За несколько месяцев до чемпионата мира в Японии и Южной Кореи Electronic Arts выпустили игру FIFA 2002 World Cup. Не обошлось без реверанса в сторону принимающих команд – футболисты двух азиатских сборных имели довольно высокие рейтинги по сравнению с европейскими командами. Вспомнить хотя бы корейского вратаря Ким Бён Джи с рейтингом 80.



С голкиперами в той части FIFA вообще были серьёзные проблемы. Например, Джанлуиджи Буффон и Икер Касильяс получили лишь по 75 баллов, а одним из самых слабых оказался бразилец Дида (54). На единицу рейтинга выше оценили Грегори Купе из сборной Франции.

Дида Фото: gettyimages.com

Осенью 2002 года тоже было весело. Опытные игроки помнят, что одним из лучших в FIFA 2003 был российский нападающий Руслан Пименов (95). Непонятно, почему его игра на чемпионате мира так восхитила канадских разработчиков, но нашим геймерам стало чуть легче побеждать за виртуальную сборную.



Возможно, авторы рассчитывали, что через пару лет он раскроет свой потенциал. Также, как и лучший футболист мира по мнению FIFA 2003 Маттео Бриги – тогда итальянец получил награду от Серии А и считался очень перспективным. Но рейтинг 97? За что? Напомним, Зинедину Зидану авторы поставили оценку 88, а Михаэлю Баллаку – 92.



Последнего авторы футбольного симулятора сравняли с такими игроками, как Виктор Агали из «Шальке» (91) или Никола Вентола (93), который в то время прочно оккупировал скамейку запасных в «Интере». А ведь это – лишь самые яркие случаи тех времён.

Руслан Пименов против Мичела Сальгадо, на заднем плане — Иван Эльгера Фото: gettyimages.com

Можно ещё вспомнить Фредди Аду из FIFA 05. Правда, начальный рейтинг американца составлял всего 73, зато в режиме Карьеры он вырастал до 98 – больше, чем у любой звезды. Всему виной стал хайп вокруг игрока: Фредди пророчили будущее в «Челси» или «Арсенале», сам Пеле считал его новым королём футбола. Увы, в реальности раскрыть свой потенциал Аду не удалось.

Его считали новым Пеле. Карьера Аду — главного читера в истории FIFA Фредди Аду обожали геймеры и сам Король футбола. А тренер сборной решить поберечь 16-летнего игрока и был проклят фанатами.

В следующих частях игры ошибок было уже поменьше, хотя некоторые футболисты всё ещё получали неадекватно низкие или высокие показатели. Electronic Arts на протяжении долгого времени считали одним из лучших форвардов мира Димитриоса Пападопулоса (89 в FIFA 06). Тогда грек обгонял по рейтингу и Баллака, и Лэмпарда, и многих других топовых игроков.

А вот Андресу Иньесте долгое время не везло. К выходу FIFA 07 испанец успел выиграть Лигу Чемпионов и стать одним из лидеров клуба и сборной, но EA Sports его талант не разглядели и оценили его на 80. В той же части авторы футбольного симулятора резко снизили рейтинг другим звёздам: Рауль и Роналдо получили по 83, видимо, из-за возраста.



Перед выходом FIFA 11 канадские разработчики недооценили уже Томаса Мюллера (80). Да, тогда ещё форвард не был мировой звездой, но здорово провёл последний сезон и круто сыграл на чемпионате мира в ЮАР. А тогда его смог обогнать даже нападающий «Спартака» Веллитон, которому EA щедро выдали оценку 82.

С ростом популярности игры в 2010-х аналитики Electronic Arts стали ошибаться реже и не так критично. Например, у Криштиану Роналду несколько лет характеристики были значительно ниже, чем у Месси. А в FIFA 15 сразу несколько перспективных игроков уровня Антуана Гризманна и Гарри Кейна получали очень слабые карточки.



Даже к прошлой версии футбольного симулятора от EA у геймеров было много вопросов. Например, почему Александра Зинченко оценили всего на 78? Стоило ли давать Модричу рейтинг 90, даже несмотря на слабый сезон? Так ли хорош Тибо Куртуа (88)?



И всё же стоит признать, что с каждым годом карточки в FIFA становятся всё ближе к реалиям настоящего футбола, хотя система аналитики и причины ошибок с рейтингами игроков по-прежнему покрыты мраком.