Обзор Crash Bandicoot 4: идеальная игра для тех, кто хочет пощекотать себе нервишки

Последняя игра оригинальной трилогии Crash Bandicoot вышла в 1998 году. Вдумайтесь, прошло целых 22 года! За это время многие фанаты игры успели закончить школу, ВУЗ, устроиться на работу и нарожать детей. Большая часть тайтлов франшизы прошла мимо меня, однако перед прохождением вышедшей в начале октября Crash Bandicoot 4: It’s About Time я реабилитировался. На одной из распродаж я приобрел N. Sane Trilogy — ремастер трилогии.

И понял, что тогдашняя Naughty Dog просто ненавидела людей! Её платформер словно нарочно игнорировал всевозможные способы облегчить жизнь пользователю. Напротив, эти игры будто специально проверяли вас и ваши нервы на прочность. И если вы фанатеете от этого, то релиз Crash Bandicoot 4: It’s About Time наверняка стал для вас сродни подарку на день рождения. Да и чёрт возьми, даже если вы не любите пощекотать свои нервишки и вам хочется приобрести реально клёвый продукт, то четвёртая часть явно стоит вашего внимания.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation.

Это вопрос времени

По сюжету злобный доктор Нео Кортекс и киборг Нефариус Тропи вновь пытаются захватить вселенную, но на этот раз их планы гораздо шире. Они задумали не просто поработить реальность, а сделать это во всех временных промежутках одновременно. Для этого они создали машину, которая вызвала разрыв временного континуума и создала множество аномалий.

И только храбрые Креш и Коко вместе с отрядом бравых героев могут их остановить. Чтобы преуспеть в этом непростом деле, зверьки должны найти четыре квантовые маски, с помощью которых можно получить сверхспособности. Собственно говоря, именно этими масками разработчики и «продавали» нам игру во время всех презентаций и трейлеров. Но давайте обо всём по порядку.

Бегай и скачи, как бандикут

Геймплей It’s About Time практически идентичен оригинальной трилогии. Креш (или Коко, можно выбрать перед миссией) путешествует по разным временным отрезкам и локациям, попутно собирая сладкое манго и ломая ящики. Для этого герой может бегать, прыгать, скользить и сбивать противников с помощью вращения вокруг своей оси. Но уже спустя несколько первых миссий геймплей стремительно развивается и начинает обрастать новыми механиками.



Например, в игре появились эпизоды с поездками на рампах. В них герой может подпрыгивать, также вращаться, свешиваться на руках вниз или даже выполнять пируэты, чтобы сбить как можно больше ящиков. Потом добавляется забег по стенам, потом появляется веревка, на которой можно раскачиваться, потом ещё что-то и ещё что-то.



Эпизоды с заездами на различной живности или ракетной серфе тоже никуда не делись. На них тоже старательно навешали новых условностей и модификаторов. Например, несколько раз за игру вам предстоит сплавляться против течения, а ездовые животные в каждой реальности различаются своими функциями.



Но главное разнообразие в игровой процесс вносят именно квантовые маски. Всего их четыре, и надеть их можно только в специально отведенных для этого секциях на уровнях.

Первая позволяет персонажу переключать фазы реальности, из-за чего одни объекты исчезают, а другие появляются. Порой всего за один прыжок вам придется свапать реалмы буквально по два-три раза.



Вторая превращает Креша в мощный фиолетовый волчок, с помощью чего герой может парить в воздухе словно вертолет. В эпизодах с этой маской как нельзя кстати пригождается новая удобная фича — теперь во время прыжков под героем появляется кружочек, который четко укажет на место, куда тот упадет.



Третья маска позволяет замедлять время на несколько секунд. Её обычно выдают в моментах, когда нужно быстро проскочить опасную область с шаткими платформами. Например, чтобы преодолеть водопад, с которым в пропасть стремительно падают ледяные глыбы.



И, наконец, четвертая позволяет обратить закон Ньютона вспять и изменить силу притяжения. На мой взгляд, это самая злобная маска из всех — в секциях с ней я умер больше раз, чем во время прохождения Bloodborne. Мозги натурально ломаются, особенно когда нужно четко соблюдать тайминги и делать свапы по несколько раз в секунды.

Враги стали друзьями

Помимо Креша и Коко, в сюжетной кампании есть уровни и за других героев: Тавну, Дингодила и самого дортора Кортекса. Вам точно предстоит пройти за них несколько миссий, а ещё у каждого из них есть своя сюжетная ветка. Она уже опциональна и проходится по желанию.



Геймплей за Тавну больше напоминает какой-нибудь экшен с элементами платформера. Вместо вращения девушка лихо бьет противникам морды ногой, а также умеет прыгать по стенам и стрелять из гарпуна, чтобы доставать оппонентов издалека или притягиваться к дальним участкам уровня. И геймплей за неё, прямо скажем, получился самым слабым среди всех остальных персонажей.

Дингодил — самый веселый персонаж из всех. Это крокодил-переросток, который лихо носится по уровням, бьет всех хвостом, может бросаться взрывающимися бочками и даже планировать на своем самодельном пылесосе. Играть за него весело и ненапряжно.



Доктор Кортекс присоединится к отряду в последнюю очередь после одного банального сюжетного поворота. Геймплей за него превращает динамичный платформер в



головоломку. С помощью своего бластера он может превратить оппонента в блок, на который можно запрыгнуть, а повторный выстрел обратит блок в платформу. Если выстрелить третий раз, то враг вернется к первоначальной форме.

Общее впечатление от эпизодов за других героев у меня осталось смешанным. С одной стороны, это ещё сильнее разнообразит геймплей и превращает It’s About Time в ультимативный игровой сборник. С другой стороны, игровой процесс за сторонних персонажей слишком сильно выбивается из общего темпа и выглядит как довесок, а не как реально нужная вещь.

Сложность запредельная

Перед началом прохождения игра предложит вам выбрать режим: современный или классический. В первом у главного героя неограниченный запас жизней, а во втором — всего три на одну миссию, и новую дают только после фарма 100 манго. Я проходил игру в современном режиме и вам настоятельно рекомендую сделать то же самое.



Как я уже говорил, игра очень сложная. Из-за обилия новых механик нужно постоянно адаптироваться под меняющиеся условия, а на каждом уровне обязательно найдется несколько секций, за которыми вы проведете не один десяток минут. Я, например, стабильно умирал по 20-30 раз прежде, чем у меня получалось выверено пропрыгать сложный участок и закончить эпизод.

Для любителей настоящего хардкора найдется отдушина и в современном режиме режиме. После прохождения любого уровня его можно пройти заново, но в реверсном режиме с увеличенной сложностью. Мало? Можно пройти испытания на время, они также доступны почти на каждой завершенной локации. Всё ещё мало? Тогда попробуйте закрыть каждую миссию на максимальный рейтинг — для этого нужно умереть минимум три раза, отыскать секретный самоцвет, пройти спрятанную секцию и собрать все плоды манго.



Опять мало? Хорошо, тогда специально для вас есть секретные уровни, которые можно открыть только в том случае, если отыскать на локациях видеокассету. Обычно она лежит на видном месте и вы точно не пропустите её, но если умереть хотя бы один раз на пути к ней — поднять пленку не получится. Если же удалось, то вам откроется один из 20 уровней в прошлом. События там происходят еще до сюжета первой части и обставлены как наблюдение Кортеса за экспериментами над Крешом. В этих уровнях нужно пропрыгать по ящикам очень длинную секцию, вообще не касаясь поверхности — её просто не будет.

За прохождение испытаний игра щедро одарит косметикой. У Креша и Коко под два десятка различных костюмов. Геймплейных функций в них нет, зато нарисованы они очень красиво. В общем, я бы с радостью посмотрел на того джедая, который закроет всю игру на 100%. В моем понимании, это просто нереально.



Отдельно отмечу боссфайты, которые были ключевой фишкой оригинальных игр. Они здесь выполнены на 10/10 и потребуют от вас максимальной концентрации. Например, во время первого же сражения с боссом игра превратится в аналог Guitar Hero, а герою предстоит ловко перепрыгивать надвигающиеся «кнопки», чтобы дождаться момента для атаки.

Разнообразие форм и цветов

Количество уровней в игре просто огромное, и все они разные. Во время своей миссии герои побывают в Древнем Китае, на острове пиратов, в пустыне, на космическом корабле, в городе будущего, на другой планете, в ледяных горах и ещё много где.



Я хочу сделать низкий поклон всем дизайнерам и художникам Toys for Bob — каждый уровень прочно врезается в память и пестрит уникальными деталями. Трудно представить, сколько сил и фантазии вложено в игру.



Отдельно отмечу техническую сторону. На PS4 Pro игра работает в бодрых 60 FPS, но с не самым высоким разрешением — никаких 4К можете не ждать. Видимо, авторы специально сделали так, чтобы не рушить общую динамику геймплея. По этой же причине все скриншоты в этой статье могут показаться мыльными, но уверяю вас, в динамике игра выглядит блестяще.