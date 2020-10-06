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Рецензия на Star Wars: Squadrons — сюжет, геймплей, управление, итоговый балл

Денис Абрамов
Обзор Star Wars: Squadrons — хороший спринтер и загадочный марафонец
Тир, который быстро надоедает.
Киберспорт 0

В начале октября на улице фанатов «Звездных войн» случился небольшой праздник, ведь состоялся релиз Star Wars: Squadrons. Первого за почти 20 лет полноценного экшена на истребителях и перехватчиках. В нулевых и девяностых это был достаточно популярный формат видеоигр, и новые тайтлы в такой тематике выходили достаточно часто. А потом бац — и всё, одни экшены от третьего лица.

Тем интереснее для меня было посмотреть, насколько хороший взлёт получился у Squadrons. Ведь, по сути, все карты на руках: конкурентов практически нет, франшиза испытывает игровое перерождение благодаря успеху Fallen Order, культовая вселенная, обожаемая миллионами поклонников. Но не всё так гладко, как кажется на первый взгляд.

Видео опубликовано на YouTube-канале EA Star Wars.

Сюжетная бочка

В Star Wars: Squadrons есть полноценная кампания с миссиями и кат-сценами. Согласно истории, высокопоставленный офицер Империи Линдон Джейвс в какой-то момент решает сбежать от своих и примкнуть к повстанцам, чтобы помочь им в борьбе с превосходящими силами. Из-за такого ножа в спину на него сильнее всего обиделась капитан Керрилл — девушка некогда работала под началом Джейвса и поклялась отомстить ему за предательство.

Как авторы и обещали, в Squadrons одна сюжетная линия, на которую игрок может посмотреть с двух разных кресел — из истребителя Империи и перехватчика Новой Республики. В начале прохождения можно даже создать своего персонажа, выбрать ему одежду, форму лица, голос и имя.

При этом никакой геймплейной роли это не играет. Во время диалогов все напарники всё равно будут называть персонажа только по позывному, а во время сюжетных вставок он и вовсе молчит, хотя в бою активно переговаривается с коллегами. Иногда это доходит до абсурда — герой буквально только что активно общался, а стоит начаться сюжетному диалогу с каким-то персонажем, и наступает молчание. То есть это даже не диалог: протагонист просто молча стоит и выслушивает оммаж своего собеседника. Возможно, таким образом авторы рассчитывали, что игрок лучше вживётся в роль своего альтер-эго, но этот прием не срабатывает.

Сюжет Squadrons, прямо скажу, звёзд с неба не хватает, и нужен больше для галочки. Диалоги не блещут оригинальностью, ровно то же самое можно сказать о предыстории второстепенных персонажей. Кат-сцен или каких-то важных переговоров в игре настолько мало, что ни один герой не успевает полностью раскрыться читателю.

То же самое можно сказать про сюжетные миссии. Всего их 14. Все они однотипные и сводятся к банальной последовательности «долети до точки, уничтожь 15 истребителей, долети до другой точки, уничтожь ещё 15 истребителей. При этом видно, что авторы пытались разнообразить эту монотонность разными ситуациями. Иногда приходится сразиться с особенно мощным противником, или залететь внутрь огромного корабля и уничтожить жизненно важные точки и свалить по быстрому. Но это всё равно сопровождается уничтожением истребителей.

В общем, сюжетная кампания в Star Wars: Squadrons получилась слабенькой. Она подходит только для того, чтобы как следует разобраться в местном геймплее и наловчиться перед сражениями в мультиплеере. А наловчиться здесь и впрямь есть чему.

Шутер в космическом измерении

Если вы, как и я, ранее не играли в авиационные симуляторы, то вам придётся пройти несколько кругов ада во время обучения местным премудростям управления. Кнопок тут нужно нажимать очень много, а чтобы тащить в мультиплеере — ещё больше.

Например, передвижение. Во время полёта истребителю можно изменить скорость, что напрямую влияет на манёвренность. Ещё можно на несколько секунд ввести двигатель в нитро-режим и сильнее разогнать корабль.

В основе геймплея лежит умелое перераспределение мощности. Изначально она установлена на нейтральное значение, но ей можно балансировать на разных крайностях. Например, энергию можно отдельно направить в двигатели, чтобы звездолёт быстрее двигался и маневрировал. Таким образом легче уйти от преследователя. И врезаться во что-нибудь, если не наловчиться управлять машиной.

А во время перестрелок можно перенести всю мощь в орудия, чтобы увеличить наносимый урон и уменьшить время перезарядки. У истребителей Республики, помимо этого, можно распределить энергию в щиты, чтобы выжить под форсированным огнём неприятеля. Во время боя нужно всё время следить за интерфейсом и тщательно перемещать ползунок энергии, чтобы в нужный момент быть во всеоружии.

Авторам удалось найти хороший баланс между аркадностью и харкорностью. Нет, у вас не получится сразу сесть за штурвал и уверенно настёгивать противников. Первые несколько матчей вас почти наверняка будут беспощадно уничтожать, а сами вы дай бог сделаете хотя бы один-два фрага. Местные бои требуют некой тренировки и привыкания. Несколько стартовых матчей лично я вообще почти всегда врезался в стены и пытался совладать со своим кораблем, куда уж там до уничтожения вражеских флотилий?

Подбирай корабль с умом

Всего в игре четыре класса кораблей: истребитель, бомбардировщик, перехватчик и корабль поддержки. У каждого — свои характеристики, набор оружия и гаджетов, а также запас мощности.

Каждый корабль можно прокачивать за специальные очки, которые дают за повышение уровня. Всего доступно семь компонентов, которые можно поменять.

  • Основное орудие. По стандарту стоит скорострельная пушка, но её можно поменять на более мощный и дальнобойный бластер, или, например, на пулемёт с большой скорострельностью. Первый вариант, понятное дело, дольше перезаряжается, но наносит больше урона. А второй — наоборот, быстрее стреляет, но и ущерб от попаданий значительно ниже.
  • Левый и правый модули. Тут разброс очень большой, от дополнительного щита и ремонтного комплекта до ракет всех цветов и размеров.
  • Контрмеры. Это защитный механизм, который спасёт от нападения. Например, можно выпустить рой ракет, который уничтожит вражеские снаряды, или туман, сбивающий противнику прицел.
  • Корпус. Выбор обшивки корабля влияет на его манёвренность и защитные качества. Можно собрать либо юркий, но хрупкий корабль, либо навешать много брони и стать настоящим танком. Но и передвигаться такой истребитель будет значительно хуже.
  • Двигатель. Почти такие же качества, как у корпуса, но основной упор сделан на ускорение и улучшение манёвренных качеств корабля.
  • Щиты. Доступны только пилотам Республики и отвечают за защитные свойства звездолёта.

Прокачка в игре классная и вариативная. Благодаря большому набору компонентов любой звездолёт можно подогнать под себя и выбрать именно те характеристики и оружие, которые интересны конкретно вам. Есть и режим кастомизации, с помощью которого можно подобрать своему кораблю расцветку или повесить брелок в кабине.

Пока что в мультиплеере два режима: классический Deathmatch и «Бой флотилий». В первом случае на карте просто появляются две команды по пять пилотов. Победит та, которая первая наберёт 30 фрагов. Второй режим гораздо интереснее — там к делу прибавляются пилоты под управлением ИИ и огромные крейсеры. Чтобы победить, нужно сначала настрелять нужное количество противников, а потом уничтожить ведущий корабль армады.

Сами перестрелки выглядят следующим образом: находим неприятеля, приближаемся на подходящую дистанцию, перенаправляем мощность на орудия и шмаляем до тех пор, пока он не сгинет в языках пламени. Если увидели, что кто-то из оппонентов сел вам на хвост, то пытаетесь скинуть его с помощью ловких манёвров или полетов сквозь узкие пространства.

Сами карты выполнены здорово. Их немного, но на каждой из них бой проходит в определённых условиях. Свое первое сражение на локации, полной космического мусора и обломков, вы вряд ли когда-то забудете. При этом все карты выполнены с должным

вниманием к дизайну — на любой есть места открытых столкновений и множество мелких туннелей, куда можно нырнуть во время побега от преследователя.

***

Сейчас в Star Wars: Squadrons меня беспокоит только малое количество контента. За три игровых вечера я выучил все игровые локации и попробовал каждый класс корабля. Если слишком заигрываться в мультиплеер по вечерам, то рано или поздно вы поймаете себя на постоянном повторении игровых ситуаций и карт. Если EA Motive не будет стабильно снабжать игру новыми картами, режимами или чем-нибудь ещё — её ждет отнюдь не светлое будущее.

Источник: «Чемпионат»

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