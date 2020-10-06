Обзор Star Wars: Squadrons — хороший спринтер и загадочный марафонец

В начале октября на улице фанатов «Звездных войн» случился небольшой праздник, ведь состоялся релиз Star Wars: Squadrons. Первого за почти 20 лет полноценного экшена на истребителях и перехватчиках. В нулевых и девяностых это был достаточно популярный формат видеоигр, и новые тайтлы в такой тематике выходили достаточно часто. А потом бац — и всё, одни экшены от третьего лица.

Тем интереснее для меня было посмотреть, насколько хороший взлёт получился у Squadrons. Ведь, по сути, все карты на руках: конкурентов практически нет, франшиза испытывает игровое перерождение благодаря успеху Fallen Order, культовая вселенная, обожаемая миллионами поклонников. Но не всё так гладко, как кажется на первый взгляд.

Видео опубликовано на YouTube-канале EA Star Wars.

Сюжетная бочка

В Star Wars: Squadrons есть полноценная кампания с миссиями и кат-сценами. Согласно истории, высокопоставленный офицер Империи Линдон Джейвс в какой-то момент решает сбежать от своих и примкнуть к повстанцам, чтобы помочь им в борьбе с превосходящими силами. Из-за такого ножа в спину на него сильнее всего обиделась капитан Керрилл — девушка некогда работала под началом Джейвса и поклялась отомстить ему за предательство.



Как авторы и обещали, в Squadrons одна сюжетная линия, на которую игрок может посмотреть с двух разных кресел — из истребителя Империи и перехватчика Новой Республики. В начале прохождения можно даже создать своего персонажа, выбрать ему одежду, форму лица, голос и имя.

При этом никакой геймплейной роли это не играет. Во время диалогов все напарники всё равно будут называть персонажа только по позывному, а во время сюжетных вставок он и вовсе молчит, хотя в бою активно переговаривается с коллегами. Иногда это доходит до абсурда — герой буквально только что активно общался, а стоит начаться сюжетному диалогу с каким-то персонажем, и наступает молчание. То есть это даже не диалог: протагонист просто молча стоит и выслушивает оммаж своего собеседника. Возможно, таким образом авторы рассчитывали, что игрок лучше вживётся в роль своего альтер-эго, но этот прием не срабатывает.



Сюжет Squadrons, прямо скажу, звёзд с неба не хватает, и нужен больше для галочки. Диалоги не блещут оригинальностью, ровно то же самое можно сказать о предыстории второстепенных персонажей. Кат-сцен или каких-то важных переговоров в игре настолько мало, что ни один герой не успевает полностью раскрыться читателю.

То же самое можно сказать про сюжетные миссии. Всего их 14. Все они однотипные и сводятся к банальной последовательности «долети до точки, уничтожь 15 истребителей, долети до другой точки, уничтожь ещё 15 истребителей. При этом видно, что авторы пытались разнообразить эту монотонность разными ситуациями. Иногда приходится сразиться с особенно мощным противником, или залететь внутрь огромного корабля и уничтожить жизненно важные точки и свалить по быстрому. Но это всё равно сопровождается уничтожением истребителей.



В общем, сюжетная кампания в Star Wars: Squadrons получилась слабенькой. Она подходит только для того, чтобы как следует разобраться в местном геймплее и наловчиться перед сражениями в мультиплеере. А наловчиться здесь и впрямь есть чему.

Шутер в космическом измерении

Если вы, как и я, ранее не играли в авиационные симуляторы, то вам придётся пройти несколько кругов ада во время обучения местным премудростям управления. Кнопок тут нужно нажимать очень много, а чтобы тащить в мультиплеере — ещё больше.



Например, передвижение. Во время полёта истребителю можно изменить скорость, что напрямую влияет на манёвренность. Ещё можно на несколько секунд ввести двигатель в нитро-режим и сильнее разогнать корабль.

В основе геймплея лежит умелое перераспределение мощности. Изначально она установлена на нейтральное значение, но ей можно балансировать на разных крайностях. Например, энергию можно отдельно направить в двигатели, чтобы звездолёт быстрее двигался и маневрировал. Таким образом легче уйти от преследователя. И врезаться во что-нибудь, если не наловчиться управлять машиной.



А во время перестрелок можно перенести всю мощь в орудия, чтобы увеличить наносимый урон и уменьшить время перезарядки. У истребителей Республики, помимо этого, можно распределить энергию в щиты, чтобы выжить под форсированным огнём неприятеля. Во время боя нужно всё время следить за интерфейсом и тщательно перемещать ползунок энергии, чтобы в нужный момент быть во всеоружии.

Авторам удалось найти хороший баланс между аркадностью и харкорностью. Нет, у вас не получится сразу сесть за штурвал и уверенно настёгивать противников. Первые несколько матчей вас почти наверняка будут беспощадно уничтожать, а сами вы дай бог сделаете хотя бы один-два фрага. Местные бои требуют некой тренировки и привыкания. Несколько стартовых матчей лично я вообще почти всегда врезался в стены и пытался совладать со своим кораблем, куда уж там до уничтожения вражеских флотилий?

Подбирай корабль с умом

Всего в игре четыре класса кораблей: истребитель, бомбардировщик, перехватчик и корабль поддержки. У каждого — свои характеристики, набор оружия и гаджетов, а также запас мощности.

Каждый корабль можно прокачивать за специальные очки, которые дают за повышение уровня. Всего доступно семь компонентов, которые можно поменять.

Основное орудие. По стандарту стоит скорострельная пушка, но её можно поменять на более мощный и дальнобойный бластер, или, например, на пулемёт с большой скорострельностью. Первый вариант, понятное дело, дольше перезаряжается, но наносит больше урона. А второй — наоборот, быстрее стреляет, но и ущерб от попаданий значительно ниже.

По стандарту стоит скорострельная пушка, но её можно поменять на более мощный и дальнобойный бластер, или, например, на пулемёт с большой скорострельностью. Первый вариант, понятное дело, дольше перезаряжается, но наносит больше урона. А второй — наоборот, быстрее стреляет, но и ущерб от попаданий значительно ниже. Левый и правый модули. Тут разброс очень большой, от дополнительного щита и ремонтного комплекта до ракет всех цветов и размеров.

Тут разброс очень большой, от дополнительного щита и ремонтного комплекта до ракет всех цветов и размеров. Контрмеры. Это защитный механизм, который спасёт от нападения. Например, можно выпустить рой ракет, который уничтожит вражеские снаряды, или туман, сбивающий противнику прицел.

Это защитный механизм, который спасёт от нападения. Например, можно выпустить рой ракет, который уничтожит вражеские снаряды, или туман, сбивающий противнику прицел. Корпус. Выбор обшивки корабля влияет на его манёвренность и защитные качества. Можно собрать либо юркий, но хрупкий корабль, либо навешать много брони и стать настоящим танком. Но и передвигаться такой истребитель будет значительно хуже.

Выбор обшивки корабля влияет на его манёвренность и защитные качества. Можно собрать либо юркий, но хрупкий корабль, либо навешать много брони и стать настоящим танком. Но и передвигаться такой истребитель будет значительно хуже. Двигатель. Почти такие же качества, как у корпуса, но основной упор сделан на ускорение и улучшение манёвренных качеств корабля.

Почти такие же качества, как у корпуса, но основной упор сделан на ускорение и улучшение манёвренных качеств корабля. Щиты. Доступны только пилотам Республики и отвечают за защитные свойства звездолёта.

Прокачка в игре классная и вариативная. Благодаря большому набору компонентов любой звездолёт можно подогнать под себя и выбрать именно те характеристики и оружие, которые интересны конкретно вам. Есть и режим кастомизации, с помощью которого можно подобрать своему кораблю расцветку или повесить брелок в кабине.



Пока что в мультиплеере два режима: классический Deathmatch и «Бой флотилий». В первом случае на карте просто появляются две команды по пять пилотов. Победит та, которая первая наберёт 30 фрагов. Второй режим гораздо интереснее — там к делу прибавляются пилоты под управлением ИИ и огромные крейсеры. Чтобы победить, нужно сначала настрелять нужное количество противников, а потом уничтожить ведущий корабль армады.

Сами перестрелки выглядят следующим образом: находим неприятеля, приближаемся на подходящую дистанцию, перенаправляем мощность на орудия и шмаляем до тех пор, пока он не сгинет в языках пламени. Если увидели, что кто-то из оппонентов сел вам на хвост, то пытаетесь скинуть его с помощью ловких манёвров или полетов сквозь узкие пространства.

Сами карты выполнены здорово. Их немного, но на каждой из них бой проходит в определённых условиях. Свое первое сражение на локации, полной космического мусора и обломков, вы вряд ли когда-то забудете. При этом все карты выполнены с должным



вниманием к дизайну — на любой есть места открытых столкновений и множество мелких туннелей, куда можно нырнуть во время побега от преследователя.



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Сейчас в Star Wars: Squadrons меня беспокоит только малое количество контента. За три игровых вечера я выучил все игровые локации и попробовал каждый класс корабля. Если слишком заигрываться в мультиплеер по вечерам, то рано или поздно вы поймаете себя на постоянном повторении игровых ситуаций и карт. Если EA Motive не будет стабильно снабжать игру новыми картами, режимами или чем-нибудь ещё — её ждет отнюдь не светлое будущее.