Торжество толпы: как побеждать за «мирных» в Among Us

В прошлом материале мы рассказывали, как стать идеальным предателем. Сегодня берём реванш и даём инструкции для победы за более благородных участников космической экспедиции.

Идеальное убийство: как побеждать за предателя в Among Us Несколько простых правил, которые помогут вам стать непревзойдённым космическим ассасином.

Будьте внимательнее

Порой даже самый опытный «импостер» может совершить оплошность, поэтому ни в коем случае не теряйте бдительность. Следите за заданиями, в которых есть анимация, обращайте внимание на вентиляционные люки и, конечно, на странные «скачки» в перемещении ваших соратников.



Ещё лучше, если вы точно знаете, как расположена вентиляционная система и в каком направлении может двигаться потенциальный противник. Возможно, именно тот, кто кажется вам подозрительным, уже готовится зайти за спину вашему напарнику с ножом.



Если стоите на камерах, то следите за парами, которые заходят в другие помещения. Возможно, вы сможете засечь невнимательного «импостера».

Не провоцируйте лишнюю агрессию

Этот совет похож на рекомендацию для предателей о спокойном поведении. Однако надо быть честными: трезвая голова помогает как плохим парням, так и хорошим. Азарт преследования жертвы, к сожалению, захватывает толпу иногда даже сильнее, чем убийцу. Прискорбно, но именно в таком состоянии аффекта за борт лайнера вылетает огромное количество «мирных».



Старайтесь проверить аргументацию обвинителя, а при неразберихе продавливайте вариант со «скипом» голосования. Эта опция всегда выгоднее для команды «мирных», чем для «импостера», потому что каждый устранённый член экипажа приближает к победе вашего врага. Ваша же задача сохранить как можно больше союзников, пускай и ценой продления жизни предателя.

Слушайте свою команду

Этот пункт – прямое продолжение предыдущего. Никогда не участвуйте в коллективной травле и не спешите голосовать «сброс балласта». Возможно, тот человек, которого только что заклеймили, сможет привести реальные доводы своей невиновности, которых вы не услышите, потому что уже махнули на него рукой… Такое же пристальное внимание надо обращать на обвинительные тезисы. Даже, если вы были почти уверены в чьём-то алиби.



Помните, что Among Us в первую очередь – командная игра. Даже, если кажется, что с напарниками вам не повезло, здоровое коллективное обсуждение значительно повысит шансы на победу. Когда речь идёт о воспитании культуры для целой игры, всегда лучше начинать с себя. Чем дольше вы показываете хороший пример, тем больше шансов, что его потом повторят другие.

Будьте полезными

Не увлекитесь плетением интриг и слежкой за подозрительными личностями. Ни в коем случае не забывайте, что у вас есть еще один абсолютно легальный способ победить. Бесплатно и без СМС. Это выполнение заданий.



Здесь практически та же загвоздка, что и с дисциплинированным командным обсуждением. Как ни странно, почему-то не всем интересно выполнять задания. Опять же, на выполнении заданий вы можете «подловить» незадачливого врага.

Не оставайтесь в одиночестве

Базовый совет, который никогда не поздно вспомнить. Нахождение в группе, вероятно, обезопасит вас от случайного убийства и поможет сделать больше полезных для команды вещей. Выполнить больше заданий, поучаствовать в большем количестве обсуждений и, в конце концов, выиграть!