Провал Смолова и взлёт Бакаева. Как изменились рейтинги россиян в FIFA 21

Одно из самых интересных занятий при выходе новой части FIFA – изучать рейтинги любимых футболистов и того, как сильно изменились их показатели в игре после прошлого сезона. Мы рассмотрели карточки и показатели всех российских игроков, представленных в футсиме, и готовы рассказать вам об этом.

Лучший россиянин в FIFA 21 – Марио Фернандес. Как и в прошлой версии симулятора, среди стандартных карточек именно у правого защитника ЦСКА самые высокие показатели. Хотя его рейтинг не изменился: как и в FIFA 20, он составляет 82. Большинство основных характеристик тоже не изменились, лишь удары стали чуть сильнее, а защитные статы – чуть слабее.

Отметки в 80 единиц рейтинга достигли лишь два футболиста из России. Вторым снова стал партнёр Марио по ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев, которого EA оценивают очень высоко, даже несмотря на солидный возраст. Особенно геймеров удивил тот факт, что в этой части голкипер получил такой же рейтинг, как Никола Влашич.

Большинство из топовых футболистов России в этом году стали слабее. Например, футболисты «Спартака» Роман Зобнин (78) и Георгий Джикия потеряли по единице рейтинга – хавбеку «красно-белых», например, серьёзно подрезали скиллы дриблинга. А вот у Джикии все основные характеристики остались точно такими же, но общий рейтинг снизился с 78 до 77.



Стал слабее и Денис Черышев (79→77), которому снизили и удары, и передачи, и дриблинг. Однако больше всех потерял Фёдор Смолов: если в прошлом сезоне форвард с рейтингом 80 был одним из лучших российских игроков в FIFA, то теперь его общий показатель лишь 76. Видимо, сказалась неудачная аренда в «Сельту» и возраст, который очень важен для EA при оценке футболистов.



Если раньше карточку Смолова многие ценили как недорогую, но эффективную, теперь он вряд ли будет попадать в команды игроков. Взять хотя бы удары, которые стали слабее на пять пунктов.

Одним из самых востребованных футболистов прошлой версии FIFA был Александр Головин из «Монако» – во многом из-за дополнительных карточек, одна из которых давала ему рейтинг 89 и скилы на уровне Серхио Рамоса или Пауло Дибалы. Но неудачный сезон оставил показатели полузащитника на том же уровне, что и год назад. Рейтинг 79 – поклонникам Саши остаётся лишь надеяться на новые карточки по ходу сезона.



Из топовых игроков стал лучше только виртуальный Алексей Миранчук, который недавно перешёл в «Аталанту». Пока он тоже получил рейтинг 79, но у него шансов проявить себя будет чуть больше. Кроме того, за счёт улучшенных ударов (+4) и игры в Серии А его карточка уже пользуется популярностью среди тех фиферов, кто выстраивает центр из игроков итальянской лиги.

Например, отмечается его хороший линк с Андре Каррильо, а также некоторыми другими полузащитниками Серии А – в FIFA 21 Миранчук действительно может усилить вашу команду в Ultimate Team. Но не забывайте, что виртуальный брат очень плохо защищается (31).

А вот Антон Миранчук в FIFA 21 стал чуть хуже, как и Алан Дзагоев (их рейтинг упал с 77 до 76). Две единицы рейтинга потерял Фёдор Чалов (74), слабее стал Илья Кутепов (71). То есть почти все топовые футболисты из России, которых хотя бы изредка можно было использовать в онлайн-играх, потеряли в рейтинге.



Немного слабее стали также виртуальные версии Ивана Облякова и Виктора Васина из ЦСКА, а также голкипера «Спартака» Александра Селихова. Любопытно, что разработчики FIFA по-прежнему считают, что Селихов (76) лучше основного голкипера «красно-белых» Александра Максименко (73), хотя ему добавили сразу три единицы рейтинга.



Вместе с вратарём «Спартака» в FIFA 21 улучшили и других молодых талантов – например, Зелимхана Бакаева (71→75), который в прошлом сезоне уже успел попасть в команду недели и наверняка приглянулся EA Sports. У него и раньше был очень высокий темп, один из самых высоких показателей среди россиян, а теперь Бакаеву увеличили ещё и удары с передачами.

Точно так же изменился рейтинг хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова: в новой версии футсима он удачнее действует в защите и лучше подготовлен физически. Из футболистов ЦСКА можно отметить Константина Кучаева, основной показатель которого увеличился с 67 до 71.



Напоследок хотелось бы отметить, что по версии FIFA 21 лучшим российским нападающий стал Александр Кокорин (78). Это больше, чем у другого новичка Александра Соболева (74). Самыми главными плюсами форварда авторы игры считают дриблинг и темп. Правда, в прошлом году карточки Кокорина в игре не было, поэтому тут сравнивать не с чем.

Рейтинги других российских игроков (FIFA 20 → FIFA 21):

– Маринато Гильерме, «Локомотив» (78→78)



– Владислав Игнатьев, «Локомотив» (73→75)



– Георгий Щенников, ЦСКА (74→75)



– Фёдор Кудряшов, «Антальяспор» (73)



– Рифат Жемалетдинов, «Локомотив» (70→72)



– Александр Ташаев, «Спартак» (72)



– Николай Рассказов, «Спартак» (69→71)



– Александр Жиров, «Зандхаузен» (70→71)



– Андрей Ещенко, «Спартак» (74→71)



– Иван Злобин, «Фамаликан» (70→70)