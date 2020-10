5 самых недооценённых игр

Порой бывает, что действительно хорошая игра не получает должный отклик у аудитории или даже критиков. Причин тому может быть множество, начиная от выхода в совсем уж неудачное время и заканчивая внезапным повышением цен или смены трендов. Ещё может быть такое, что игра раскрывается в полной мере только после того, как комьюнити как следует поймёт её. А потом резко начинает сожалеть, что пропустило этот тайтл в своё время и пытается наверстать упущенное. Мы собрали несколько отличных игр, которые недооценили на старте.

Days Gone

Уникальный эксклюзив PlayStation 4. С самого начала комьюнити невзлюбило Days Gone из-за сходства с The Last of Us — ещё одним эксклюзивом Sony. Дескать, зачем вы пытаетесь продать нам игру про зомби, если у нас уже есть TLOU? Как оказалось позже, эти сравнения были лишними. У Days Gone нет ничего, за что её можно было бы назвать «клоном» TLOU в открытом мире.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation

Зато у неё есть много позитивных качеств. Действительно гнетущая атмосфера апокалипсиса и неизвестности, уникальная механика вождения мотоцикла и необходимости ухаживать за ним, нереальные битвы с ордами оживших мертвецов (ладно, фриков). Сверху на это накладывается интересный концепт — где ещё у вас получится сыграть за вонючего байкера, который пытается понять происходящее и найти свою девушку?

DmC: Devil May Cry

Ох, разговоры о недооценённости DmC — мои любимые! Представить себе не можете, насколько я обожаю эту игру и ненавижу тех, кто невзлюбил её за подход Ninja Theory к разработке. Основная причина ненависти к этой игре заключается в том, что Данте в ней якобы изображен алкоголиком и торчком, который выглядит как ваш бывший типичный одноклассник.

Видео опубликовано на YouTube-канале CAPCOM

Но если бы «фанаты» не гнобили игру за это и дали ей шанс, то перед ними бы открылся лучший «Девил Мей Край», который они когда-либо видели. В этой игре прекрасно всё: боевая система, которая позволяет играть красиво (как и надо играть в DMC) и при этом не ломать себе пальцы, разнообразный дизайн уровней, комбинация из визуалов и музыки (саундтреки Combichrist во время сражения в парке развлечений вызывают нереальный оргазм). Даже эпизоды с паркуром здесь не вызывают отвращения.



Если вы любите Devil May Cry и хорошие экшены от третьего лица — я призываю вас, попробуйте DmC. Вы не пожалеете ни капли, обещаю.

Sleeping Dogs

Sleeping Dogs просто не удалось избежать сравнений с GTA. Да, тоже есть открытый мир, да, можно угонять машины, да, сюжет тоже вращается вокруг мафиози (пусть и азиатских). Но при этом у игры есть много достоинств, за которые экшен со временем получил должное признание публики.

Видео опубликовано на YouTube-канале BNGamesReviews

Во-первых, боевая система. Она здесь гораздо динамичнее, чем в любом тайтле Rockstar Games. На деле игра представляет собой beat'em up в стиле Batman Arkham — нужно постоянно атаковать и набивать комбо, а также следить за движениями противников и вовремя нажимать на контратаку. Во-вторых, сумасшедшие миссии и игровые механики. Только здесь во время обычной погони вам предложат прямо на лету угнать вражескую тачку, запрыгнув на её крышу.

The Order 1886

«Ордену» просто не повезло выйти в 2015 году, когда в России обвалился рубль и всё резко стало дорогим. В том числе и игры на консоли. И самый популярный вопрос про эту игру в то время был таков: «Что, 4000 рублей за это кинцо на вечер?». Да, именно так.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation

За офигенную графику, которая до сих пор считается эталоном в индустрии. За невероятную смесь викторианской эпохи, атмосферы дождливого Лондона и оборотней среди людей. За, в конце концов, хорошую шутерную механику и вполне неплохой набор миссий, который развлекает и дарит должный набор эмоций. Да, проходится буквально за пять-шесть часов. Но, поверьте, это будут лучшие несколько вечеров за весь ваш игровой экспириенс. Сейчас игра не появляется даже на распродажах, но если у вас появится возможность купить её хотя бы на скидке — это будет отличное вложение.

Greedfall

Greedfall прошла мимо большинства из-за своего статуса и бюджета. До её релиза студия Spiders успела отличиться несколькими «так-себе-RPG». Но в случае с этой игрой вам стоит довериться французам, которые захотели заполнить брешь, образовавшуюся в результате падения BioWare.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation

Это хорошая RPG, в которой есть все отличительные черты, за которые мы полюбили Dragon Age и Mass Effect. Это крутые и глубокие персонажи, это вариативная боевая система с различными стилями сражений (от махания шпагой до магии), это возможность заканчивать квесты разными способами. Да, может быть у Greedfall не самая шикарная графика и бюджет не в сотни миллионов долларов, но у неё есть душа. А такое в современных играх — большая редкость