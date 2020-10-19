Самые перспективные игроки в FIFA 21 Ultimate Team: Рашфорд, Юпамекано и даже Роббен

На позапрошлой неделе вышла новая FIFA. Уже сейчас геймерам удалось понять, как те или иные копии футболистов действуют в виртуальном пространстве. В этом материале мы решили выделить для вас самые интересные карточки.

Вратари

Если ваши внутриигровые финансы позволяют вам купить голкипера мирового уровня, смело берите Яна Облака или Тибо Куртуа, которые в каждой части FIFA получают хороший рейтинг. Что касается вратаря «Атлетико», то скрипты игры и высокие скиллы карточки позволяют ему тащить совершенно невозможные мячи, даже если ваши защитники совершают серьёзные ошибки.

Тем, кто строит свой состав на основе игроков АПЛ, советуем обратить внимание на Дина Хэндерсона из «МЮ». Да, его рейтинг лишь 80, но это надёжный и недорогой голкипер, который подойдёт для крепкой команды. Правда, игру виртуального голкипера геймеры уже заметили, так что цена на карточку может вырасти. Достойной альтернативой могут стать Эмилиано Мартинес («Арсенал») или Мартин Дубравка из «Ньюкасла».

Среди надёжных киперов из других чемпионатов, карточки которых при этом не стоят слишком дорого, хочется отметить представителя «Лейпцига» Петра Гулачи, Джанлуиджи Доннарумму из «Милана» и – почему бы и нет – нашего Игоря Акинфеева. Правда, при выборе последнего у вас будут проблемы с командным взаимодействием, что имеет важное значение. По этой же причине в игре почти не видно Андре Онану или Гильерме Очоа, хотя это тоже крайне умелые вратари.

Защита

Идеальный центр обороны в новой FIFA – Вирджил ван Дейк в паре с защитником из «Ливерпуля» (например, Джо Гомесом) или хотя бы из АПЛ. Хороши в этой версии футсима защитники «Челси»: в первую очередь речь о Тиагу Силва, но при недостатке монет можно обратить внимание на Антонио Рюдигера и Зуму – эти парни тоже очень хороши.

Сравнительно легко можно заполучить пару ЦЗ из «Лейпцига», которые и по отдельности, и вместе выглядят надёжно (речь о Лукасе Клостерманне и Дайо Юпамекано) – особенно если вам нужна основа для немецкого состава. Советую также присмотреться к американцу Айку Опаре, у которого всего рейтинг 75, но очень высокая выносливость и хорошие физические данные. Для некоторых стратегий такой игрок будет весьма кстати.

Говоря о флангах, просто невозможно упустить Альфонсо Дэвиса. У левого защитника «Баварии» рейтинг 81, но быстрый спринт и ускорение – по 96. При достойных скиллах дриблинга это настоящий бист, который умело действует по всей бровке. Альтернативу ему найти трудно – Алекс Теллес и Бен Чилвел хороши, но на таких спецов придётся потратиться. В теории левый фланг может закрыть Александром Зинченко, который в этой FIFA играет чуть лучше, чем в прошлой.

Справа эффектнее всего будет использовать Трента Александер-Арнольда или Хесуса Наваса, неплохим решением будет приобретение Карвахаля или Ван-Биссаки. Если это для вас слишком дорого, советуем закрыть правую бровку Рисом Джеймсом из «Челси», либо Сержиньо Дестом – благо, парень перебрался в «Барсу» и получил линк с игроками Ла Лиги.

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Центр поля

В полузащите, как всегда, очень много вариантов – подбор футболистов зависит во многом от основной схемы и плана на матч. Поэтому мы выделим наиболее интересные универсальные решения для основных позиции и несколько любопытных тенденций в первые дни после выхода игры.

В центре наиболее всего выделяются Маркос Льоренте, Йозуа Киммих и Кевин де Брёйне – каждый из них хорош, и такие карточки остаётся лишь грамотно использовать на все 100%, хоть состав от них выстраивайте. А ещё обратите внимание на странную карточку Хамеса Родригеса из «Эвертона»: рейтинг 82, но при этом топовые удары, передачи и дриблинг, а ещё четыре звёздочки на финтах.

Слева защиту с атакой хорошо связывает Маркус Рашфорд из «МЮ» – при не самом высоком рейтинге в 85 у футболиста очень высокий показатель скорости и классный дриблинг. Взрывной полузащитник поможет вам быстро переходить на половину поля соперника. Примерно в той же манере действуют Алан Сент-Максимин и Лерой Сане, поэтому их карточки и стоят недешево.

На другой бровке можно выделить Джейдона Санчо и Хесуса Корону из «Порту». А ещё в топе по популярности совершенно неожиданно оказался Арьен Роббен, который сейчас выступает за «Гронинген». В 36 лет голландцу нарисовали неплохую скорость и топовый дриблинг – карточка не самая дорогая, но очень интересная.

Атака

Виртуальные нападающие, как и реальные, традиционно самые дорогие. Поэтому достать таких кудесников мяча, как Лионель Месси, Роналду или Роберт Левандовски будет очень сложно. Чуть дешевле обойдутся, например, Гарет Бейл или Холланд – но при этом качество игры сильно такая рокировка не поменяет.

Из неочевидных вариантов обращаем ваше внимание на Златана Ибрагимовича (вы вообще видели его удары?) и Винисиуса со скоростью 95 и отличным дриблингом. А из знакомых нам лиц отметим Квинси Промеса из «Аякса», у которого топовая скорость и достойная работа с мячом. Стоит он намного дешевле, чем тот же Холланд или Садио Мане.

В FIFA 21 достаточно классных футболистов, чтобы собрать интересный состав, который будет доставлять вам удовольствие. Это намного проще сделать, если геймер может вложить в FIFA много денег, но и без этого вариантов хватает. Нужно лишь запастись терпением.