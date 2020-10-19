Матч NAVI перенесли из-за коронавируса. Это не понравилось соперникам – дошло до скандала

Вчера состав Natus Vincere по CS:GO должен был провести предпоследний матч группового этапа Intel Extreme Masters New York против российской команды forZe. Серия крайне важная – соперники ведут борьбу за выход из группы, и поражение свело бы шансы одной из команд к минимуму. Однако в назначенное время матч не состоялся. За полчаса до старта стало известно, что тест игрока NAVI Ильи Perfecto Залуцкого на коронавирус дал положительный результат. Сам киберспортсмен отметил, что в последние дни его состояние ухудшилось – в итоге организаторы приняли решение отодвинуть встречу на пару дней.

Турнир проходит в онлайн-формате, участники играют из дома или с буткемпа и изолированы друг от друга, но коронавирус всё ещё серьёзная причина для переноса матча. При этом игроки и руководители forZe оказались возмущены подобной реакцией от организаторов в лице ESL. В чём же проблема?

Илья Perfecto Залуцкий

Соперников не предупредили о переносе

По правилам перенос матча возможен только при согласии второй команды. Игроки forZe в своих соцсетях объяснили, что организаторы приняли решение самостоятельно, да ещё и за полчаса до старта – всё это время соперники NAVI продолжали подготовку к встрече.



«Это смешно! Игру перенесли за 32 минуты без нашего согласия, и с этим ничего не сделаешь, админы не реагируют. Мы понимаем, что COVID – штука серьёзная, но зачем мы четыре часа сидели и готовились к игре?» – удивляется игрок forZe Алмаз almazer Ассадулин.



Регламент турнира от ESL подразумевает несколько решений: техническое поражение, игра с заменой либо перенос при согласии второй команды. При этом руководитель российской команды отметил, что forZe согласились бы на последний вариант.

Игрок NAVI Александр s1mple Костылев отмечает, что его команда не стала сообщать о переносе соперникам, так как ожидала, что это сделают ESL. «Да, получилось некрасиво. Но команда NAVI просила предупредить команду forZe. Мы вообще думали, что это должно происходить автоматически. Поэтому не упоминайте слово NAVI в таких ситуациях. Вините турнирных организаторов».



По итогу основная масса претензий forZe адресована именно ESL. Организаторы турнира сами нарушили свой регламент и до сих пор не объяснили своё решение. По некоторым данным, такое решение вызвано «серьёзностью заболевания», но с этим согласны не все. Да и официального подтверждения этой позиции пока нет.

Фото: HLTV.org

Двойные стандарты

Многие считают, что подобное решение было принято из-за статуса команды NAVI. Сейчас это один из самых популярных клубов в мире – мол, организаторы просто не стали портить отношения с командой и терять зрителей, которых на матчах «рождённых побеждать» в разы больше, чем на других. Тем более, что ESL уже отмечалась строгими санкциями.

Так, в пример приводят недавний матч Virtus.pro против K23 из Кахастана в рамках этого же турнира. Во вторник российская команда опоздала на десять минут и получила техническое поражение в первом сете. А весной игрок датского клуба North Маркус Kjaerbye Кьебю из-за болезни был вынужден уйти в инактив – тогда ESL матчи переносить не стала.



«Если бы мы оказались в такой ситуации, нас бы заставили играть с тренером или дали техлуз. Я в этом почти уверен. Ничего такого, просто факты. И я не ною, просто мы потеряли день, который можно было провести с пользой или потратить на что-то другое», – сокрушается игрок forZe Андрей Jerry Мехряков.



Споры продолжаются до сих пор. Сами организаторы политику двойных стандартов никак не комментируют. forZe и их сторонники уверены: если бы в ситуации, даже такой неприятной, оказалась менее известная и сильная команда, решение организаторов было бы иным. Проверять это, надеемся, нам не придётся.

Фото: HLTV.org

Perfecto заметили в игре спустя несколько часов

Сегодня конфликт почти утих, но затем разгорелся с новой силой. Тренер forZe Анатолий liTTle Яшин сообщил, что заражённый игрок уже через пару часов зашёл в CS:GO и играл на ретейк-сервере, несмотря на своё ужасное самочувствие перед матчем.

Сам киберспортсмен подтвердил это лишь частично. «Через несколько часов? Около 5-6 часов после предполагаемого начала матча, и зашел я на 30 минут максимум, а не «упорно тренироваться», не смеши людей», – написал Илья в ответ на сообщение специалиста. В любом случае, так ли плохо было Perfecto, что тот не смог выступить на турнире, но ночью решил включить компьютер и поиграть – вопрос открытый. Мнение на этот счёт у каждого своё.

Почему NAVI так важно было перенести матч?

На Intel Extreme Masters помимо призовых в размере $ 50 тыс. разыгрываются очки рейтинга RMR, который определяет участников следующего чемпионата мира. Именно поэтому выход из группы важен как для forZe, так и для NAVI, которые пока не гарантировали себе слот на мейджоре в Рио.



Кроме того, на RMR-турнирах действуют определённые правила. Если в основном составе происходит замена, команда лишается 20% заработанных очков. Если бы NAVI сыграли этот матч с другим игроком, потеряли бы очки дважды – за обратную замену Perfecto тоже полагается штраф.

Да, система отборов на мейджор мягко говоря далека от идеала, но менять её не стали даже на период пандемии. Весь цикл команды должны провести одним и тем же составом из пяти игроков. Не допускается даже замена на тренера или шестого игрока, которых в последнее время стали часто подписывать специально для таких ситуаций. NAVI было выгоднее даже техническое поражение, если бы организаторы не пошли на перенос игры.



«Привет Valve! Люди болеют, случаются разные ситуации… Как можно снимать очки за изменение в составе? Как можно ограничивать состав лишь пятью игроками, особенно в такой период, когда вероятность заболеть больше?» – отмечает экс-тренер Natus Vincere Михаил Kane Благин.

Что будет дальше?

Решение организаторов, несмотря на реакцию команд и зрителей, остаётся в силе. Матч между NAVI и forZe перенесён лишь на два дня и должен состояться завтра, 20 октября в 18:30 по московскому времени.



Сможет ли Perfecto так быстро поправиться и в какой форме будет играть? Что будут делать NAVI, если Илье не станет лучше? Ответы на эти вопросы мы получим лишь завтра по ходу серии, которая наверняка будет крайне принципиальной и яркой. А Perfecto и всем остальным хочется пожелать здоровья. Несмотря на градус дискуссии, все участники конфликта подчёркивали, что сейчас это самое главное.