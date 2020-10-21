Фанаты игры S.T.A.L.K.E.R. из Италии создают атмосферные снимки по игровой вселенной

Вселенная S.T.A.L.K.E.R. не нуждается в представлении. Серия игр уже давно покорила наши сердца и подарила десятки часов незабываемых эмоций: исследование зоны, поиск артефактов, мутанты, аномалии, посиделки у костра… в такую игру всегда приятно возвращаться.

Пока ждёшь S.T.A.L.K.E.R. 2. Лучшие моды для первой части «Мужик, ты валыну опусти и проходи».

Но, оказывается, S.T.A.L.K.E.R. нашёл свою популярность не только на территории СНГ. Во всём мире есть тысячи фанатов, которые всей душой полюбили эту вселенную. Vanguard и Spectre — два поклонника серии из Италии — являются одними из тех, для кого «Сталкер» стал больше, чем просто игрой. Они не знают русский, но это не мешает им вести сообщество во «ВКонтакте» на нашем языке и создавать атмосферные снимки. О процессе создания фото и любви к S.T.A.L.K.E.R. энтузиасты рассказали нам сами.

Фото: instagram.com/pripyathawks

О героях

Меня зовут Vanguard, мне 28 лет, я изучал английский и немецкий языки в Венецианском университете и недавно получил степень магистра. Моему другу Spectre 26 лет, он работает в местной производственной компании. И последнее, но не менее важное: наш фотограф — 29-летний Игорь из Хорватии, по профессии он архитектор.

Фото: instagram.com/pripyathawks

О знакомстве с игрой

Я познакомился с вселенной S.T.A.L.K.E.R. в 2005-м, когда итальянский журнал видеоигр под названием «Giochi Per Il Mio Computer» опубликовал статью о разработке игры. После прочтения я был очарован ей и продолжал читать все доступные статьи и информацию. Как только пришло известие о выходе S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, я бросился в магазин, чтобы купить диск с игрой. Это был очень приятный опыт, и у меня остались тёплые воспоминания о том времени.

Когда пришла идея создать сообщество «Ястребы Припяти»

Я хотел сделать костюм «Сталкера» ещё в 2007-м, но в то время косплей и костюмы не пользовались популярностью, и у меня даже не было средств сделать костюм, поэтому я просто продолжал играть. Когда косплей стал популярным в Италии, примерно в 2012-2013 годах, я начал работать над другими, более популярными костюмами, но страсть к «Сталкеру» всё ещё была. Поговорив с моим другом Spectre о создании костюма, мы вместе начали работать над проектом. Сначала это было что-то обыденное, без реальных планов на будущее. Вскоре мы поняли, что нам очень нравится работать над косплеями «Сталкеров», и что мы хотим добавить в наши костюмы свой колорит, а не просто копировать то, что есть в игре. В конце 2014 года мы создали сообщество по костюмам «Ястребы Припяти».

Фото: instagram.com/pripyathawks

Где проходят съёмки

Наши фотосессии проходят в районе города Тревизо, который расположен на северо-востоке Италии. Мы потратили много времени на то, чтобы найти подходящие места: они должны быть заброшены и находиться подальше от чужих домов, чтобы не привлекать внимания. Вдобавок к этому они должны отлично выглядеть. Пока нам посчастливилось найти три основные локации, которые со временем продолжают менять свой облик, каждый раз принося новые чувства.

Фото: instagram.com/pripyathawks

Любят ли S.T.A.L.K.E.R. в Италии

Да, S.T.A.L.K.E.R. — это любимая франшиза в Италии. В 2007-м маркетинговая кампания была довольно сильной, поэтому многие люди купили игру. К сожалению, многие забыли о ней и иногда считают её пережитком «старых добрых времён». Но когда у нас была возможность посещать съезды, мы были удивлены, сколько людей узнало наши костюмы и франшизу S.T.A.L.K.E.R… Так что да, Италия очень любит S.T.A.L.K.E.R. Нам уже не терпится поиграть в S.T.A.L.K.E.R. 2.

Фото: instagram.com/pripyathawks

Любимый момент из игры

Самая запоминающаяся часть для меня — прохождение лаборатории X-18 в Shadow of Chernobyl. Это просто то, что вы не можете забыть. Но в S.T.A.L.K.E.R я люблю наслаждаться Зоной, исследовать её и, прежде всего, охотиться за артефактами. Мне нравится собирать и изучать их прекрасные свойства.

О вселенной METRO

Мы знакомы и с этой серией. Мы играли во все игры, даже в оригинальную версию METRO 2033 до преобразования в Redux. Это красивая франшиза, и нам не терпится увидеть, как продолжится история Артёма, если её, конечно, решат продолжать.

Видео опубликовано на YouTube-канале Pripyat Hawks

Пожелание русскоязычным игрокам

Мы в «Ястребах Припяти» пытаемся в рамках наших возможностей объединить сообщества S.T.A.L.K.E.R. на Западе и Востоке. Мы создали сообщество с намерением охватить русскоязычных игроков, потому что основная проблема, как мы считаем, — это общение. Я хотел бы говорить по-русски, но плохо знаю ваш язык, поэтому мне приходится пользоваться онлайн-переводчиками. Так что сам факт того, что это интервью дойдёт до людей из русскоязычных стран — прекрасная возможность для всех нас узнать друг о друге и расширить рамки общения.

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