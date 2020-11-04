6 самых сложных игровых уровней

Какой бы замечательной и выверенной ни была игра, в ней обязательно найдётся что-то, что может бесить. Будь то непроходимый босс, сложный эпизод с платформингом или миссия с верт… ладно, давайте без этого. Хотя нет, с этим. Мы собрали самые ненавистные нами уровни, которые довели нас до стресса или даже послужили причиной бросить игру. А какие миссии ненавидите вы?

Храм воды в The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Видео опубликовано на YouTube-канале harKazoid86's N64 Hub.

Ух, скольких людей в своё время этот храм довел до слёз и стресса. Уровень содержит огромное количество ходов, переключателей и секций, которые заполнены водой. Сложности добавляет не только запутанность локации, но и большое количество противников. А если Линк находится под водой, то справиться с ними можно только с помощью гарпуна.

Поскольку Ocarina of Time достаточно старая игра (она вышла в 1998-м), досадный уровень в Храме стал для многих основной причиной бросить игру. Не только из-за большого количества переключателей, необходимости буквально записывать свои ходы и так далее. Ещё и из-за того, что в те годы просто не существовало понятия «загуглить прохождение».

Миссия с вертолётиком из GTA: Vice City

Видео опубликовано на YouTube-канале GTA Series Videos.

Давайте я дам вам несколько секунд, чтобы вы проплакались и побыстрее забыли это ужасное задание. Наверное, именно эта миссия стала нарицательной, когда речь заходит о сложности в видеоиграх. В ней игроку нужно просто управлять игрушечным вертолетиком и расставить четыре бомбы за семь минут. Звучит легко? Добавьте к этому вездесущих рабочих, которые пытаются уничтожить игрушку, да и столкновение со стенами она тоже не любит. Опять мало? Вспомните, насколько неудобным было управление, особенно если речь идёт о ПК-версии.



Из-за этих условностей миссия превратилась в настоящий мем. Многие люди смогли пройти её только с сотой попытки, а некоторые и вовсе просили о помощи друзей, которым она поддалась. Кому-то, наверное, и вовсе не удалось завершить её, не разбив какую-нибудь домашнюю утварь.

Гонка в Mafia: The City of Lost Heaven

Видео опубликовано на YouTube-канале Coroner.

Гоночная миссия в оригинальной «Мафии» была апогеем безумной сложности. Она складывалась сразу из нескольких факторов. Первый — противники, которые действовали агрессивно и не стеснялись таранить Томми при любом удобном случае. Стоит замешкаться на секунду — и всё, привет поворот. Второй фактор — дизайн трассы. На ней много крутых поворотов и нестандартных участков, которые могли легко запутать игрока. И третий — управление машиной. В отличие от всех драндулетов, которыми до этого управлял Томми, гоночная машина стремительно разгоняется и очень непослушно ведёт себя на поворотах.



Я понимаю людей, которые забили на прохождение The City of Lost Heaven из-за этой миссии. Чуть позже разработчики выпустили специальный патч, который делает гонку немного легче, но поднапрячься всё равно пришлось. А в ремейке, который вышел совсем недавно, гонку сделали очень лёгкой. Да, для её прохождения всё равно нужно приложить усилия, но не такие титанические, как раньше. О, времена.

Турбо тоннель в Battletoads

Видео опубликовано на YouTube-канале Shadowserg.

Я ни разу не проходил Battletoads полностью, и всему виной именно этот чёртовый уровень с аэробайками. Это было кощунствоv со стороны разработчиков — сделать эту миссию третьей из всей игры. Мало того что у байка всё время увеличивается скорость, так ещё и расположение преград не запомнишь. А в последней секции они начинают появляться ещё и в воздухе!



Сейчас, наверное, я бы смог пройти этот уровень. Мне просто мешает постоянная фобия и внутренний страх, что я снова облажаюсь и придётся проходить всю игру заново, ведь в детстве никаких эмуляторов с сохранениями не было. Кажется, я уже не смогу покорить эту игру, которой почти столько же лет, сколько и мне.

Колонны Аида в God of War

Видео опубликовано на YouTube-канале Cel.

При спуске в царство Аида будущий бог войны явно не ожидал, что наибольшую проблему ему доставят не его прихвостни, не какие-то адские создания, а обычный элемент интерьера. Если быть точным — вращающиеся колонны с шипами, по которым нужно взобраться на отвесную стену. И это, поверьте мне, куда сложнее, чем бой с богом смерти.



Основную сложность при прохождении участка обеспечивает неудобное управление и постоянная необходимость двигаться. Замешкаешься — Кратос столкнётся со стеной и упадёт. Поторопишься — напорешься на шипы и тоже упадёшь. Сверху можно добавить постоянно меняющееся направление, в которое вращается колонна. Только поймал ритм и начал проползать участки, как приходится резко менять угол и вновь подстраиваться. В общем, Аид хорошо постарался, когда проектировал этот участок.

Погоня за поездом в GTA: San Andreas

Видео опубликовано на YouTube-канале GTA Series Videos.

Ну и завершим нашу подборку ещё одной крайне ненавистной миссией из GTA. На этот раз — из San Andreas. У Rockstar Games вообще какой-то талант закидывать самые неприятные миссии в начало сюжетной кампании. В этой СиДжей вместе с Биг Смоуком должны догнать поезд и наказать ублюдков, которые расположились на его крыше.



В первую очередь прохождение отягощает Биг Смоук. Он садится на пассажирское сиденье байка и расстреливает оппонентов из автомата. И делает это настолько плохо, насколько это вообще возможно — практически не попадает. Даже удивительно, как этот парень умудрялся выживать на районе до возвращения СиДжея. Плюс сама погоня не из простых: на дороге постоянно появляются заскриптованные водители, которые так и норовят сбить байк, а иногда поезд проезжает через препятствия вроде арок и туннелей.