RAMZEs и Solo снова вместе! Они собрали новую супер-команду

Сегодня один из лучших киберспортсменов России, бывший игрок Evil Geniuses Роман RAMZEs Кушнарёв и опытный капитан Алексей Solo Березин, которые ранее выступали вместе за Virtus.pro, анонсировали новый состав по Dota 2, который уже сегодня примет участие в квалификации к EPIC League – главному онлайн-турниру по Dota 2 до конца 2020 года.

В состав новой команды Just ERROR вошёл ещё один бывший тиммейт парней – Владимир No[o]ne Миненко. К ним присоединились чемпион The International 2015 Сумаил Suma1L Хассан и перспективный саппорт четвёртой позиции Бакыт Zayac Эмилжанов. Если команда выиграет матч у YeS, она сыграет в главном дивизионе лиги.

RAMZES, Solo и No[o]ne играли вместе три года – с сентября 2016 года. Тогда уже опытному капитану Алексею Solo Березину доверили собирать новый состав Virtus.pro, который за полгода стал одним из лучших в мире. Команда выиграла пять мэйджор-турниров, но на чемпионате мира The International «медведям» каждый раз не везло.



В августе прошлого года команда провалилась на The International 2019 в Шанхае. RAMZEs перешёл в американский коллектив Evil Geniuses, Solo и No[o]ne остались в Virtus.pro, ещё один ветеран «медведей» 9pasha продолжил выступления в NAVI.

И вот теперь, спустя пятнадцать месяцев, два ярких кор-игрока и опытный капитан воссоединились, усилившись двумя высококлассными игроками. Но способна ли эта пятёрка стать одной из лучших в мире, как это было с Virtus.pro три года назад?

Проблема первая – не все в команде говорят на русском. Вопрос коммуникации в киберспорте всегда стоял особенно остро. «Язык Доты» звучит красиво, но быстро сформировать осмысленное предложение на чужом языке, когда счёт идёт на секунды, удаётся не всегда. В CS:GO вообще считается, что у мононациональных команд есть большое преимущество – и результаты тому подтверждение. NAVI-2010, Fnatic-2015, Astralis… Ни разу мэйджор не выигрывала команда, в которой игроки говорили на разных языках.

Конечно, в Dota 2 языковой барьер имеет не такое большое значение, но СНГ-игроки при общении с англоязычными тиммейтами часто сталкиваются с трудностями. Команда должна сильно верить в Suma1L, раз решила выбрать именно его, а не какого-нибудь русскоязычного мидера. Сложности в общении создадут проблемы, но взаимопонимание игроков может свести риски к минимуму.



Ещё хотелось бы вспомнить о проблеме капитана в последнем сезоне тех самых Virtus.pro. Капитаном был то RAMZEs, то Solo. Интересно, какое разделение обязанностей будет сейчас?

Кроме того, в составе снова нет оффлейнера. В EG прошлой осенью эту проблему решили, поставив туда RAMZEs – всю карьеру Роман играл на керри. Тогда же Virtus.pro отправили в сложную линию Resolut1on, который с трудом справлялся с новой ролью. Теперь ещё один эксперимент.



Да, Владимир No[o]ne Миненко – опытный игрок, который с октября тренирует новую роль в паблике. Да, он сам не раз говорил, что хотел бы попробовать себя на третьей позиции. Но хватит ли опыта и желания, чтобы полноценно играть наравне с лучшими оффлейнерами Европы и мира? До первых серьёзных матчей мы этого не узнаем.



Не стоит забывать, что сезон 2019-2020 стал неудачным для всех игроков новой команды. Solo, No[o]ne и Zayac могут занести в актив только победу на онлайн-турнире ESL One Los Angeles – саппорт после перехода в Virtus.pro из NAVI и вовсе стал играть чуть слабее.

Suma1L, который покинул EG в августе, не смог закрепиться ни в топе Северной Америки вместе с Quincy Crew, ни в основном составе OG – ни одного трофея за полгода совместных выступлений с двукратными чемпионами мира.



Только одному RAMZEs больше помешала пандемия, чем собственная игра – Evil Geniuses стали четвёртыми на MDL Chengdu Major и дошли до финала январского мейджора DreamLeague S13, но из-за коронавируса выступать с командой на американских турнирах москвич не смог и с марта находился в инактиве.



Болельщикам новой команды остаётся лишь надеяться на особую химию между игроками, которая и даёт результат в профессиональной Доте. Трио из Virtus.pro, успевший поиграть с No[o]ne и Solo Бакыт, новый дуэт RAMZEs и Suma1L. Теперь из этих фрагментов предстоит собрать единый механизм, который должен стать одним из лучших в мире.

С другой стороны, один неудачный сезон, к тому же испорченный коронавирусом, – не совсем объективный показатель. Ведь ещё два года назад коллектив Solo показывал, что без полного взаимопонимания невозможно стать командой мирового уровня.

Как и без мастерства: даже сейчас каждого из пяти игроков Just ERROR можно включить в число лучших дотеров Европы и мира. Это они показывают и в пабликах, и на про-сцене. Низкие результаты (низкие – только по сравнению с успехами старого состава VP) скорее являются следствием командных, а не индивидуальных ошибок.



А вообще текущая ситуация очень напоминает Virtus.pro в 2016 году. Тогда команда тренировалась полтора месяца, прежде чем начать выступления на турнирах – потом игроки рассказывали, что в начале не получалось ничего. Зато в про-доте парни начали сходу выносить лучшие команды СНГ и Европы.



Первая информация об этом составе появилась около месяца назад. Индивидуальный скилл игры у каждого из Just ERROR на высшем уровне. Если Solo и тиммейтам удалось понять, как использовать сильные стороны друг друга для победы, – их стоит бояться любой команде мира.