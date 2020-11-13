Обзор Spider-Man: Miles Morales — достойная, но слишком похожая на оригинал игра

Сразу поясню важную деталь. К сожалению, я проходил Miles Morales не на PS5, а на PS4. Так уж вышло, что в нашу редакцию консоль ещё не доехала, а у меня она будет бог знает когда, поскольку в Москве тотальный солд аут. Поэтому у меня получилось оценить игру не как некстген-тайтл, а как спин-офф оригинальной игры и этакий мостик между первой частью и полноценным сиквелом. Но даже так и даже при таких условиях Miles Morales достойна внимания.

Это выверенный по линейке экшен от третьего лица про одного из самых популярных супергероев в мире, с мощными кинематографическими эпизодами, полётами на паутине и всем тем, за что мы полюбили оригинал. Проблема у него только одна — он слишком похож на оригинал.

Видео опубликовано на YouTube-канале PlayStation Россия.

Релиз Marvel's Spider-Man: Miles Morales состоялся 12 ноября на PS4 и PS5. Стоимость игры составляет 4 299 рублей за стандартное издание и 5 499 рублей за расширенное с обновлённой Marvel's Spider-Man в комплекте.

Разборки в Гарлеме

Перед началом прохождения Miles Morales вам предложат посмотреть небольшой ролик, который вкратце расскажет о событиях оригинальной игры. Как вы помните, где-то в середине сюжетной кампании отец Майлза погиб во время теракта Демонов, а в конце игры он тоже получил судьбоносный укус и начал стрелять вязкой жидкостью из рук. В результате Паркер делает его своим протеже и начинает обучать азам борьбы с преступностью.

Темнокожий паук без претензий на лидерство. История Майлза Моралеса из «Человека-Паука» Рассказываем о втором дружелюбном соседе.

Сюжетная линия начинается спустя год после событий оригинала. Майлз уже более менее освоился со всеми новыми талантами, научился летать над крышами и даже практикуется в раздаче люлей бандитам. Паркер же, как примерный наставник, всё время наблюдает за ним и вмешивается при необходимости. Но в какой-то момент старший «Человек-паук» уедет в деловую поездку в Европу, оставив на юнца весь Нью-Йорк.

В центре истории оказываются сам Майлз Моралес, его близкие друзья, а также две конфликтующие стороны — мегакорпорация «Роксон» и преступный синдикат «Подполье». Первая — этакий аналог Stark Industries, которой рулит миллиардер с невероятным уровнем ЧСВ и таким же кошельком. Вторая — группировка бандитов с навороченным оружием, она пытается разрушить «Роксон». Майлз же оказывается втянут в этот конфликт, который может поставить под удар жизнь дорогих ему людей.

Как персонаж Майлз раскрыт очень детально. Он пытается быть похожим на «Человека-паука», хочет добиться славы и избавиться от клички «малой на подсосе». И он ведёт себя точно так же, как это делает любой подросток. Как это делали мы. Он ошибается, корит себя за неудачи, радуется даже незначительным победам и, сам того не желая, постоянно ищет отклик от друзей. Если в начале сюжета Майлз предстаёт перед нами обычным пацанчиком, которому повезло получить паучьи силы и в которые даже он сам не верит, то к концу всё лихо меняется.

Сюжет в Miles Morales очень похож на сюжет первой части. В него заложена интересная, пусть и изъезженная идея, а повествование двигается плавно и неспеша, подкидывая твисты в нужные моменты. История у Insomniac Games в этот раз получилась хорошей, сценарий умело жонглирует эмоциями, иногда нагоняет пафос, и иногда даёт расслабиться. Ну и концовка — просто отвал башки.

Кампания при этом достаточно короткая — сюжет можно пробежать за восемь часов, но после прохождения в игре есть чем заняться.

«Я тебе даже завидую»

Ключевое отличие Майлза от Питера — умение создавать электрические разряды и становиться невидимым. Обе особенности активно используются в геймплее. Благодаря своим талантам Моралес может раскидать целую толпу противников с помощью мощного хлопка об землю или резко наброситься на одного оппонента с большой дистанции. Со временем появятся навыки, которые помогут и передвижению — во время раскачивания Майлз может сделать резкий рывок вперёд или взмыть ещё выше в воздух.

Всем, кто играл в оригинал, не придётся заново осваивать боевую систему — она тут практически идентичная. Разница лишь в том, что за удары и удачные увороты Майлз накапливает шкалу электричества, за которую может проводить мощные атаки или лечиться, а возможность сразу добить оппонента теперь привязана к счётчику комбо. Сделал 15 успешных ударов — получил возможность добить оппонента.

Архетипы противников остались неизменными. Есть как обычные терпилы с пистолетами или дубинками, так и элитные бойцы с щитами или кувалдами. Или с щитами и кувалдами одновременно. Разве что Майлзу проще с ними сражаться — один заряженный удар кулаком и броня супостатов разбивается вдребезги.

Стелс тоже остался таким же простым и непринуждённым. Он, разве что, стал немного легче благодаря невидимости и возможности Майлза подловить оппонента, сидя на стене. Но будем честны — с арсеналом навыков нового «Человека-паука» вы не захотите уныло прыгать по балкам и ловить одиноких оппонентов.

Порадовали боссфайты, хоть их и очень мало. Каждый серьёзный бой проходит в несколько этапов и требует от молодого борца с преступностью максимальной концентрации. Игра также активно подталкивает к использованию навыков.

У Майлза уникальный подчёркивающий его «новичковость» стиль. Это, наверное, одно из самых крутых решений авторов. На паутине он раскачивается неуверенно, даже немного размашисто, сражается с явным мальчишеским рвением, а при любых резких движениях всегда раскидывает по бокам руки дабы сохранить равновесие. В его действиях нет элегантности и грации, которую Паркер достигал годами.

Спасая Нью-Йорк, начни с битов

По своей структуре Miles Morales мало отличается от оригинальной игры. На карте разбросано множество дополнительных активностей. В одном случае предстоит зачистить вражескую базу, в другом — отыскать тайник, а в третьем — отыскать источник звука с помощью ранее записанной дорожки. Ещё периодически Майлз будет получать сигналы бедствия от жертв угона или ограбления, как это было и в первой части, ведь он «Человек-паук», а не какой-то битмейкер. Прохождение всех активностей даёт не только опыт, но и очки, за которые можно открывать костюмы и прокачивать гаджеты.

Сайдквесты теперь удобно отсортированы в приложении «Дружелюбный сосед Человек-паук». Его может скачать любой житель Нью-Йорка и попросить Майлза о помощи. Их контекст всегда интересный, но прохождение однотипное: прилетел на точку, послушал диалог, кого-то избил или догнал, вернулся и отчитался об успешном завершении.

Навыки улучшаются с помощью очков за повышение уровня, но не все. Чтобы получить некоторые из них, Майлзу предстоит успешно пройти тестирование у Паркера. Перед отъездом он наполнил город площадками для тренировок, где в роли оппонентов выступают голограммы. Прошел такое испытание — получил один из перков.

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Spider-Man: Miles Morales — отличная игра, которая вновь доказывает способность Sony создавать «продавцов» своих консолей. Вопреки сомнениям, она достойно заняла своё место одного из главных стартовых тайтлов PlayStation 5 и неспроста получает высокие оценки от критиков.

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Хочется упрекнуть Insomniac Games только в одном. Несмотря на то, что в игре множество новых механик, геймплей остался на том же уровне. Это ровно тот же самый Spider-Man, который вышел два года назад. И если сейчас однотипность вполне можно оправдать фразами «ну это же спин-офф» и «игру делали на старых ассетах», то в третий раз это не прокатит. Поэтому хочется пожелать авторам побольше интересных и по-настоящему прорывных идей для сиквела, который, вне всяких сомнений, уже находится в разработке — сцена после титров в Miles Morales даже немного намекает, что в нём будет.