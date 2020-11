Как Demon's Souls подарила нам Хидэтака Миядзаки — разработчика хардкорных игр

Одной из самых обсуждаемых тем в уходящем году является выпуск консоли нового поколения PlayStation 5. Суть, конечно, не в самой приставке, а в играх, которые мы будем на ней проходить, одна из таких — Demon's Souls Remake. Хоть игра уже вышла и доступна в PS Store, жители СНГ смогут поиграть в неё лишь 19 ноября, когда приставка официально выйдет на территории нашей страны и европейских стран, а пока можно по старой схеме пройти её в YouTube.

Сюжет

Игра переносит нас во вдохновлённое средневековой Европой королевство Болетария, которым управляет король Аллант XII. Болетария является процветающим государством, но отнюдь не из-за грамотной политики и большого ума своего предводителя. Аллант использовал тёмный ритуал, который помог державе добиться высот, но так продолжалось до тех пор, пока туман не отрезал королевство от всего остального мира.

Соседние государства пытались разузнать о вещах, происходивших в Болетарии, но никто из воинов не возвращался из тумана. Много людей погибло, пока одному из смельчаков не удалось вернуться и рассказать о случившемся. Оказалось, что Аллант стал использовать души для обогащения королевства и пробудил древнего демона — Старейшего. Вместе с демоном пробудился и туман, позволивший монстрам попасть в наш мир. Вы — герой, решивший пройти сквозь туман и покончить со злом.

Отзывы

Игра ожидаемо получила хорошие оценки, как и версия 2009 года. Журналисты отмечают превосходную оптимизацию, графику и звук. Ремейк отлично переосмыслил оригинал и сохранил дух игры. Без минусов, конечно, не обошлось: в первую очередь это отсутствие нового контента и завышенная цена в 5500 рублей. Если раньше куча воинов шла в туман и пропадала там, то с таким прайсом смельчаков по спасению Болетарии будет ещё меньше.

Отец Demon's Souls

Наверняка вы слышали или даже играли в похожие на Demon's Souls игры — Sekiro: Shadows Die Twice, Bloodborne, Dark Souls. Эти проекты будто братья: тёмный мир, который пытаются поработить злые силы, и одинокий герой, противостоящий им. Но самое удивительное другое: у всех этих игр один руководитель — Хидэтака Миядзаки.

Хидэтака Миядзаки Фото: JC Olivera/Getty Images

Весь мир знает и восхищается его играми, но мало кто знает этого человека. Миядзаки личность достаточно скрытная и не имеет желания светиться на публике, однако периодически даёт интервью, из которых можно кое-что о нём узнать.

Предыстория

До создания игр Миядзаки мало чем отличался от нас — он был обычным геймером, пока друг не посоветовал ему сыграть в Ico.

Фото: Ico

Об игре вы могли не знать, но она считается приквелом к Shadow of the Colossus — у проектов один мир и один язык героев. Фумито Уэда (дизайнер и режиссер Shadow of the Colossus — прим. «Чемпионата») подтвердил, что главным героем Ico является потомок Вандера. После прохождения Ico Миядзаки остался в восторге, и у него зародились мысли о создании собственной игры.

Воплощать их он начал в 2004-м, когда без какого-либо опыта устраивается в From Software, где работает кодером над проектом Armored Core: Last Raven и после руководит разработкой двух следующих частей серии Armored Core 4 и Armored Core: The Answer. Игры представляют собой шутер от третьего лица, в котором вам предстоит управлять гигантским роботом.

Фото: Armored Core 4

«Я прошёл очень много игр, прежде чем начал их разрабатывать. И сейчас понимаю, что создавать игры — это тоже своего рода игра, причём очень крутая», — признаётся Миядзаки.

Во время создания Armored Core Миядзаки узнает, что одна из команд студии работает над неким фэнтези, которое уже на тот момент считалось провальным. Именно тогда Хидео понял — это тот самый шанс. Энтузиаст признаётся, что без всякого труда получил разрешение руководить игрой, а перспектива «провальности» давала ему простор для творчества и реализации собственных идей.

«Я и моя работа — это единое целое. Мне нравится пробовать разные вещи. Нравится создавать целые миры для самого себя, это вдохновляет меня продолжать работу. Я считаю, что это совершенно завораживающее ощущение, когда творчество идёт без перебоев, а разные составляющие собираются в одно произведение. В детстве я очень любил читать. Меня завораживало это ощущение целого мира, который я складывал у себя в сознании. Но у меня редко получается поделиться этим ощущением с другими людьми, даже если они опытные профессионалы. Всё-таки создание истории — это что-то личное, чем я не хочу делиться», — добавляет разработчик.

Фото: Demon's Souls на PS3 и PS5

Результатом работы над «провальным проектом» стала Demon's Souls, увидевшая свет в 2009 году. Из-за слабого маркетинга игра продавалась медленно, но сарафанное радио сделало своё дело! Люди восхищались сложной и интересной игрой, а в скором времени поступили предложения продавать её за пределами Японии.

Вселенная Миядзаки

Прекрасный старт только придал гению настрой — после этого мир увидел Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. Все игры безумно похожи друг на друга, но теперь понятно почему.

«На мой взгляд, счастливый и светлый мир выглядит не очень-то реалистично. Звучит так, будто у меня какая-то душевная травма, но я правда верю, что наш мир — это, в общем-то, пустошь, от которой добра ждать не стоит», — говорит разработчик.

Фото: Dark Souls III

Не может радовать факт того, что Миядзаки смог показать нам этот мир: мрачный, холодный, но такой завораживающий и интересный. Любимой его работой, по собственному заявлению, является Bloodborne.

«Я не пытаюсь специально делать игры более сложными. Просто некоторая сложность необходима тем проектам, которые я задумываю. Ещё с Demon’s Souls я пытался подарить игрокам яркие эмоции от преодоления испытаний. В следующих играх мы добавляли новые предметы, новое оружие и со временем поняли, что высокая сложность делает такие нововведения ценнее, так как подталкивает игроков к экспериментам», — добавляет Миядзаки.

Bloodborne

За Demon’s Souls стоит не просто интересная история с увлекательным геймплеем, а личность, которая смогла заявить о себе на всю индустрию. Кто-то спросит, играли бы мы сейчас в Dark Souls, если бы Demon’s Souls не приняли в своё время. Без всяких сомнений скажу: да. Провал фэнтези не остановил бы автора, а только раззадорил его. Спустя столько лет он всё ещё выпускает игры и делает их не в угоду публике, а своим желаниям и мечтам. Если вы хотите узнать, с чего начался путь Миядзаки, то Demon’s Souls обязательна к прохождению.