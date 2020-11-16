Обзор Call of Duty: Black Ops Cold War — крутая сюжетка и пустоватый мультиплеер

В этом году ребятам из Treyarch было не позавидовать. Ведь разрабатываемая ими Call of Duty: Black Ops Cold War должна была выступить на одном поле с собственной предшественницей — Modern Warfare, которая с момента релиза не выходит из чартов продаж и бьёт рекорды по онлайну каждый день. Сюда же добавилась и Warzone, которая тоже основана на MW.

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И тем отраднее мне было выяснить, что авторы Cold War справились. В основном благодаря сюжетной кампании, которая просто сносит башню. Ну а вместе с ней в комплекте идут мультиплеерные режимы, которые почти наверняка сожрут немало вашего времени.

Релиз Call of Duty: Black Ops Cold War состоялся 13 ноября. Игра вышла на всех известных платформах — PC, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 и PlayStation 5.

Охота на Персея

Весь сюжет Cold War пропитан духом детективных триллеров про правительственные заговоры и шпионов. Игрок в роли молодого члена элитного отряда под предводительством Рассела Адлера и Джейсона Хадсона выслеживает самого опасного человека на Земле — советского агента Персея, который планирует устроить третью мировую войну. Поиски заведут отряд в различные уголки мира, несколько раз даже предстоит «слетать назад во времени» для прояснения некоторых деталей расследования.

Да, именно расследования. Теперь на каждом уровне разбросаны специальные улики, которые помогут отряду в будущих миссиях. Если их не добыть, то прохождение может круто поменяться в связи с недостатком сведений. Миссии тоже стали другими — теперь они более вариативные и почти избавлены от последовательности «бегай и стреляй».

Некоторые задания и вовсе сосредоточены на социальном стелсе и шпионаже. Во время таких нужно аккуратно собирать по локации необходимую информацию, выполнять сторонние квесты и даже решать головоломки в духе «додумайся, где можно достать ключ». В такие моменты игра больше напоминает Dishonored или Hitman, но и с Call of Duty у неё тоже много общих очертаний. Даже самый шпионский уровень обязательно заканчивается погоней, перестрелкой или локальной войной со взрывами.

Перед началом прохождения игра предложит настроить главного героя. Ему можно подобрать пол (присутствует смешанный гендерный тип) и имя, а также настроить черты характера. В их описании указаны как плюсы, так и минусы. Например, перк сосредоточённость даёт бонус к стрельбе, но в его описании указано, что «обычно такие бойцы очень предсказуемы». Это влияет на варианты ответов в диалогах (да, в Cold War нужно уметь в диалоги) и даже на направление сюжета.

Несколько раз за игру даже дают выбор, от которого зависят дальнейшие действия. Я прошёл игру только один раз и понятия не имею, как бы разворачивались события, если бы я выбрал другой вариант. От этого зависят не только последующие кат-сцены, но и геймплейные эпизоды и даже концовка — их тут несколько.

Единственное, за что хочется поругать Treyarch, — слишком малая продолжительность кампании. Даже с учётом всех дополнительных активностей, на разовое прохождение сюжета уйдёт максимум пять часов. Видимо, авторы таким образом намекнули, что игру можно пройти два или три раза, чтобы посмотреть разные варианты развития событий или другие концовки.

Отдельно хочу отметить внешний вид сюжетки Cold War. Если у вас мощный игровой ПК или Xbox Series X (на момент публикации этих строк в России ещё не вышла PS5), то вы по-настоящему кайфанёте. Картинка очень сочная и яркая, в кадре постоянно мелькают небольшие детали и анимации. Я играл на Xbox Series X и остался в полнейшем восторге, особенно от рейтрейсинга. На некоторых уровнях авторы будто специально натыкали крутых обзорных точек или какие-то объекты, которые так и хочется заcкринить.

Мультиплеерный балаган

В Treyarch вернулись к классической структуре локаций в три линии, из-за чего игра сильно отличается от прошлогодней Modern Warfare и больше напоминает Modern Warfare 2. Локации в целом гораздо разнообразнее шутера от Infinity Ward. Спустя несколько дней после игры вы буквально по одному скриншоту сможете угадать локацию в Майами или Москве.

Игровые механики снова поменялись и снова в сторону тактики, но более медленной, чем в прошлогодней Call of Duty. Герой теперь двигается чуть медленнее, здоровья больше (150 единиц вместо 100), а во время стрельбы пушку буквально выбрасывает на потолок. Пока мне не удалось установить, будет ли Cold War отрадой для кемперов, но все факты указывают на это.

Геймдизайнер Treyarch: после успеха Warzone мы стараемся строить мосты между нашими играми Интервью с разработчиком Black Ops Cold War.

Киллстрики теперь набиваются не за убийства, а за набор очков, будь то захват флага или убийство оппонента. При создании класса можно воспользоваться специальным «джокером», который придаст сборке большей индивидуальности. Например, с помощью одного из них можно повесить на главное оружие не пять обвесов, а целых восемь.

В мультиплеере также появился интересный аналог Call of Duty: Warzone. На огромную карту высаживаются 10 отрядов по 4 человека, каждому из которых нужно доставить в определённую точку бомбу и взорвать её. На этой карте тоже есть поиск лута и возможность облепиться бронёй.

***

У Treyarch получилась достойная игра. Это определённо один из лучших шутеров этого года и, одновременно, замечательный бенчмарк для вашего Xbox Series X или игрового ПК. Обижает только малое количество контента в мультиплеере, но мы ведь понимаем, что это ненадолго.

Системные требования COD: Black Ops Cold War:

Минимальные системные требования:

ОС: Windows 7 (64-бит)

Процессор: Core i3-4340 / AMD FX-6300

ОЗУ: 8 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 670 / GTX 1650 / Radeon HD 7950

Место на диске: 50 Гб + 175 Гб для всех модов

Рекомендуемые — 60 FPS и средние настройки графики:

ОС: Windows 7 (64-бит)

Процессор: Core i5-2500K / AMD Ryzen R5 1600X

ОЗУ: 12 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super / Radeon R9 390 / AMD RX 580

Место на диске: 175 Гб

Рекомендуемые — трассировка лучей:

Процессор: Core i7-8700K / AMD Ryzen 1800X

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce RTX 3070

Место на диске: 175 Гб

Рекомендуемые — для киберспортсменов:

Процессор: Core i7-8700K / AMD Ryzen 1800X

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce GTX 1080 / RTX 3070 / Radeon RX Vega 64

Место на диске: 175 Гб

Рекомендуемые — трассировка лучей и 4K:



Процессор: Core i9-9900K / AMD Ryzen 3700X

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: GeForce RTX 3080

Место на диске: 250 Гб.