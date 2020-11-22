Самый удачный год для индустрии — вспоминаем лучшие игры 2009 года

Листал я тут на днях игровой календарь и решил удариться в прошлое. Дошёл до 2009 года и просто офигел — насколько же крутые игры тогда вышли! Фанат каждого жанра в том году почти наверняка получил мощный тайтл с крутой историей, бодрой боевкой или чем-то необычным. Многие из тех игр пользуются популярностью и по сей день, а некоторые даже кардинально изменили подход других разработчиков к работе.

Batman Arkham Asylum

Играм про Бэтмена постоянно не везло. То управление кривое, то боевка скучная, то жалкая попытка выпустить хоть что-то в честь релиза нового фильма. И вот приходят такие пацаны из Rocksteady и говорят: «Мы сейчас сделаем самую топовую игру про Бэтмена, которая зайдёт всем». И тогда им никто не поверил, а зря!



Batman Arkham Asylum положила начало суперуспешной геройской франшизе и привнесла в индустрию боевую систему, основанную на механиках потока. Чем правильнее и ритмичнее игрок жал на кнопки, тем эффектнее Бэтмен расправлялся с врагами, буквально порхая над ареной. Эта и другие фишки вроде качественного стелса и постоянной смены обстановки обрекли игру на успех. Впоследствии её механики будут копировать все, кому не лень — от Square Enix в Sleeping Dogs до Insomniac Games в Marvel’s Spider-Man.

Call of Duty: Modern Warfare 2

В своё время Modern Warfare 2 буквально украла меня из реальности. Я несколько раз прошёл сюжетную кампанию, заработал все золотые звёзды в кооперативных испытаниях и, чёрт возьми, провёл около 600 часов в мультиплеере. Почему? Да потому что крутая игра!



Сюжетная кампания с погонями на снегоходах, подводные миссии, штурм захваченного Белого дома — каждая миссия была выверенной и развлекала должным образом. Ну а про мультиплеер с его вариативностью, крутыми картами и набором пушек до сих пор считается эталоном жанра. Многие шутеры до сих пор стараются превзойти MW2, но далеко не у каждого это получается.

Assassin’s Creed II

Принято считать, что все новые франшизы Ubisoft выстреливают только со второй части. То же самое произошло и с Assassin’s Creed. Первое приключение Альтаира полюбилось пользователям за новаторский подход к паркуру и сеттинг, но словило много критики за однообразие. И ко второй части Ubisoft учла все недостатки и выкатила идеальную игру про ассассинов.



Всё в Assassin’s Creed II хорошо. История Эцио Аудиторе пленяет большим количеством колоритных героев, локации стали гораздо разнообразнее, а возможности боевой системы сильно расширились. Сюда же можно добавить возросшее качество социального стелса, большое количество сторонних активностей и возможность подбросить толпе зевак мешок с мелочью, дабы оторваться от погони. Одна из лучших игр в серии, однозначно.

Dragon Age Origins

Эх, я помню времена, когда каждая игра BioWare взрывала индустрию и дарила позитивные эмоции. Dragon Age Origins — как раз из таких. Это образцовое тёмное фэнтези, где нет места прекрасным принцессам. Есть только необъятная тьма и мор, который уничтожает всё живое, и жалкая кучка смертных, которые пытаются остановить неминуемую катастрофу.



И это тот редкий случай, когда геймплей прекрасно дополняет глубокий игровой лор. Динамичные бои с примесью пошаговой тактики настолько полюбились геймерам, что даже сейчас многие фанаты жанра не против ещё раз окунуться в этот тёмный мир. Жаль, что в нынешнее время BioWare ощутимо сдала позиции. Кто знает, вдруг четвёртая часть тоже будет отличной?

Demon’s Souls

2009-й официально можно назвать годом, когда все мы полюбили боль и страдания. Ведь именно тогда вышла ставшая культовой Demon’s Souls, а её творец Хидэтака Миядзаки, сам того не осознавая, создал совершенно новый жанр — soulslike. Да, к сожалению, многие пропустили эту игру ввиду её жесткой эксклюзивности, ведь она вышла только на PS3.



Но зато потом господин Миядзаки подарил нам шикарную трилогию Dark Souls, Bloodborne и Sekiro: Shadows Die Twice. А также показал, что игра необязательно должна превращаться в кино с тремя кнопками. Иногда она должна заставлять напрягать мозг и учиться на ошибках.

Bayonetta

И ещё одно творение от другого гениального японца Хидэки Камии тоже появилось на свет в 2009 году. В Bayonetta геймдизайнер снова применил любимый подход к построению геймплея. Главный герой и боевая система должны быть крутыми и возводить в абсолют красоту исполнения. Именно такой получилась Байонетта, и именно такой в итоге стала экшен-часть.

Байонетта может разваливать врагов с помощью пистолетов, которые закреплены на запястьях и даже вместо шпилек, а может взять и более экстравагантное оружие — ледяные коньки, хлыст в форме змеи, мечи и так далее. Арсенал сексуальной ведьмы настолько крут, что с ним хочется экспериментировать снова и снова. Эталонный слэшер, переплюнуть который смог только сиквел.



Расскажите в комментариях о своей любимой игре того времени.