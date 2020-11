Гайд по PlayStation 5. Ответы на самые важные вопросы

19 ноября новая консоль от Sony вышла во всех странах мира, включая Россию и СНГ. Не все пока её получили, но ритейлеры обещают справиться с предзаказами до конца года. В этом материале мы постарались собрать ответы на самые популярные и волнующие вопросы о PlayStation 5.

Поддерживает ли PS5 игры от PS4

Да. Если вы приобрели игры на PlayStation 4, то вы сможете запустить их на новой консоли благодаря функции обратной совместимости. Вы сможете запускать как цифровые издания игр, так и использовать физические копии игр в виде дисков.

В чём отличие игрового процесса игр для PS4 на консоли PS5

Многие игры, вышедшие когда-то на PlayStation 4, быстрее загружаются и работают на PlayStation 5 в разрешении 4К при более высокой и стабильной частоте кадров.

В России выходит PlayStation 5. Опробовали «некстген» и остались в восторге от геймпада Футуризм, который хочется поставить на видное место, чтобы удивить гостей.

Старые игры, которые работают на PS5 при стабильных 60 кадрах:

– Crysis Remastered



– Days Gone



– Dark Souls III



– Disaster Report 4: Summer Memories



– Dreams: now at 60 FPS in 1440p resolution



– Everybody’s Gone to the Rapture



– Final Fantasy XV



– Genshin Impact



– Ghost of a Tale



– Ghost of Tsushima



– Ghost Recon: Breakpoint



– God of War



– Hitman и Hitman 2



– InFamous: Second Son



– InFamous: First Light



– Kholat



– Killzone: Shadow Fall



– Kingdom Hearts 3



– Knack 2



– Monster Hunter World



– Sekiro: Shadows Die Twice



– Shadow of the Tomb Raider



– Star Ocean: The Last Hope



– Star Wars: Jedi Fallen Order



– PlayerUnknown’s Battlegrounds



– The Evil Within 2



– The Last Guardian



– Until Dawn

Видео опубликовано на YouTube-канале ElAnalistaDeBits.

Как перенести данные с PS4 на PS5

Итак, если вы каким-то чудесным образом сумели заполучить PlayStation 5, то первое, что вы должны будете сделать при первом запуске консоли, это перенести все данные из своей старой консоли в новую. Сделать это можно тремя способами.



Первый способ, который описывается на официальном сайте консоли, подразумевает перенос данных через Wi-fi или с помощью кабеля LAN.



1. Подключите консоли PS4 и PS5 к одной сети с помощью Wi-Fi или локальной сети.



2. На консоли PS5 перейдите в раздел Настройки > Система > > системное программное обеспечени > > > передача данных > > > > продолжить.



3. Выберите PS4, с которой вы хотите перенести данные.



4. Когда на PS5 появится сообщение о подготовке к передаче данных, нажмите и удерживайте кнопку питания на PS4 не менее одной секунды пока не услышите звуковой сигнал.



5. На консоли PS5 выберите данные, которые вы хотите перенести.



6. Консоль PS5 автоматически перезапустится во время передачи данных. После перезагрузки консоли вы можете начать использовать консоль PS5.

Если вы являетесь подписчиком PS Plus, вы можете передать данные с облака. Облачный сервис хранения данных позволяет хранить игровые данные в интернете, а не на жёстком диске.



Для начала вам нужно убедиться, что вы синхронизировали данные вашей PS4 с облаком. На PS4 перейдите в раздел Настройки > настройки энергосбережения > > установить функции, доступные в режиме отдыха > > > установите флажок рядом с пунктом оставаться подключенным к сети.



Затем перейдите в раздел Настройки > Управление данными приложения» > >автоматическая загрузка > > > установите флажок рядом с пунктом включить автоматическую загрузку.



Перейдите в раздел Настройки > выберите сохранённые данные и настройки игр / приложений > > сохранённые данные (PS4) > > > облачное хранилище и загрузите их в консольное хранилище.



Ещё один способ – перенести данные помощью USB или внешнего накопителя. Подключите USB-накопитель к вашей PS4 и перейдите в раздел Настройки > Управление сохранёнными данными приложения > > сохранённые данные в системном хранилище > > > копирование на USB-накопитель. Выберите файл или файлы, которые вы хотите скопировать, и перенесите их на USB-накопитель. Как только это будет сделано, подключите накопитель к вашей PS5. Перейдите в Настройки > сохранёные данные и настройки игры / приложения, затем выберите сохранённые данные (PS4) >> USB-накопитель.



Перенести с PS4 на PS5 можно все данные игр, включая загруженные игры из PlayStation Store, данные, установленные с дисков, и все данные сохранений игр, все сохранённые изображения и видео, все синхронизированные данные о призах, все полученные и отправленные сообщения друзьям в PSN и данные профилей всех пользователей, в чьи учётные записи вы входили на своей PS4 с помощью идентификатора PSN.



Что нельзя перенести: любые пароли, любые несинхронизированные данные о призах и данные профилей пользователей, в чьи учётные записи вы никогда не входили.

Можно ли запускать игры на PS5 без интернета

Да, но только если вы приобрели стандартную версию PS5 с дисководом. Как и на PS4, консоль нового поколения может запускать оффлайновые игры на дисках без необходимости подключения к сети. Для этого нужно просто вставить диск в дисковод и запустить игру в автономном режиме, причём последние вышедшие патчи устанавливать необязательно.

Есть ли в PS5 браузер

В PlayStation 3 браузер был, как и в PlayStation 4, а в PlayStation 5 его нет. С чего бы вдруг? Sony не видит необходимости в отдельном приложении браузера. Часть его функций реализована в сетевых задачах приставки. Например, когда нужно авторизоваться в системах некоторых издателей игр. Но чтобы ввести какой-то запрос в поисковике или открыть сайт, будьте добры, использовать для этого компьютеры и смартфоны.

Можно ли делиться играми с другом на PS5

Да, к тому же весь этот процесс упростили и сделали удобным. Появилась специальная функция, которая связывает консоль PS5 с вашей учётной записью и позволяет вам делиться своими играми и мультимедиа с другими игроками на этой консоли. Называется эта функция – «Общий доступ к консоли и автономная игра на PS5».



Она автоматически включается при первом же запуске консоли. Передайте другу свой логин и пароль для входа в PSN. Пусть он зайдёт в аккаунт на другой PS5. Выберите Настройки > Пользователи и учётные записи >> Другое >>> Общий доступ к консоли и автономная игра. Нажмите на Включить.



После этого игры на вашем аккаунте станут доступны на двух разных консолях, только не забудьте включить интернет – без него ничего не получится. Ваш друг и вы сможете одновременно запускать игры на своих аккаунтах с отдельными сохранениями и достижениями. Даже можно играть в мультиплеере. Однако третьего подключить к такой же системе уже невозможно. Что касается дисков, то можно свободно их передавать и запускать на разных системах.

Поддерживает ли PS5 разрешение 1440p

К сожалению, нет. По мнению разработчиков, разрешения 4K и 1080p – более распространены, чем 2К. Авторы назвали его неактуальным для большинства игроков и просто не добавили в список поддерживаемых. Вы, конечно, сможете подключить свой 2К-монитор к приставке, но картинка будет выдавать не нативное разрешение 1080p.



А вот игроки придерживаются иного мнения и считают 2К – самым популярным разрешением на данный момент. Здесь нужно всё-таки разделять понятия. Так как консоль позиционирует себя как игровая приставка для телевизора, на рынке которых просто не популярно разрешение 2К и формат 21:9, то и ждать официальной поддержки разрешения 1440p в дальнейшем бессмысленно.



Однако во всей это истории есть одна приятная новость. Производитель игровых устройств MSI сообщил, что добавит в некоторые игровые мониторы специальный режим Console Mode, при котором устройство будет автоматически принимать 4K сигнал на QHD экране и одновременно поддерживать HDR. Это позволит вам насладится полноценным консольным геймингом на 1440p мониторе даже без официальной поддержки этого разрешения.

Можно ли использовать диски с PS5 на PS4

Нет. Авторы специализированного сообщества PlayStation Universe провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что использовать диски с играми для PlayStation 5 не получится на PlayStation 4. В качестве «подопытного» выбрали диск с игрой Marvel’s Spider-Man Miles Morales, который попытались воспроизвести на PlayStation 4. В итоге консоль предыдущего поколения не смогла считать информацию на диске, а у авторов не получилось программно извлечь диск.

Поддерживается ли обратный перенос сохранений с PS5 на PS4

Да, с помощью облачного хранения данных и флэш-накопителя.

Поддерживает ли PS5 приложение Discord

К сожалению, приложение Discord в настоящее время недоступно на PS5. На PS4 игроки могли воспользоваться некоторыми функциями приложения через веб-браузер консоли. Но на PS5 нет браузера. Соответственно, запустить приложение на ней невозможно. Хотя прямой конкурент PS5 – Xbox Series X – поддерживает Discord, но только для общения в текстовом чате. Я бы всё-таки не расстраивался раньше времени: не исключено, что Sony добавит поддержку Discord в дальнейшем. Всё-таки приложение очень популярно среди игроков.

Сколько стоят игры на PS5

Запуск новой консоли привнёс помимо новых впечатлений и эмоций – повышение цен на игры. Все вышедшие на PlayStation 5 игры в рамках стартовой линейки стоят от 5000 рублей и выше. Demon’s Souls продаётся за 5499 рублей, Sackboy A Big Adventure за 4999 рублей, ультимативное издание «Человек-паук: Майлз Моралес» можно приобрести за те же 5499 рублей. Причём компания считает такие цены на игры справедливыми. Несмотря на сложные экономические условия и отрицательный рост рубля, Sony не планирует перевод российского рынка на региональные цены.

Можно ли подключить саундбар или домашний кинотеатр к PS5

Да, новая консоль поддерживает стереосистемы 5.1 / 7.1 и объёмный звук в наушниках. Sony обещает добавить поддержку 3D-звука для динамиков телевизора в ближайшее время.

Чтобы получить объёмный звук на PS5, нужно пройти в Настройки > Звук >> Аудиовыход >>> Тип устройства HDMI. Выбрать Усилитель AV. Найти в списке аудиоустройств > Adjust Speaker Positions. Настройте расположение динамиков в вашей комнате. Потом установите параметр аудиоформата. Если подключаете HDMI напрямую к аудиосистеме – Linear PCM. При передаче звука на колонки через телевизор выбираете Dolby или DTS.



Для наушников: подключите наушники к геймпаду через 3,5 мм или к самой приставке через USB. Зайдите в Настройки > Звук >>Аудиовыход. Выберите 3D-звук. Затем нажмите на Настроить профиль 3D-звука, после чего следуйте дальнейшим инструкциям.

Доступен ли Spotify на PS5 в России

Музыкальный стриминговый сервис Spotify пришёл в Россию ещё в июле 2020 года, но запустить сервис на «русской» PS5 не получится. По крайней мере пока.



Для зарубежных пользователей консоли доступны следующие приложения: Apple TV, Disney+, Netflix, Twitch, YouTube, Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock, Spotify и другие.



Русскоязычные пользователи могут запускать на приставке приложения: YouTube, Twitch, Apple TV, MEGOGO, Netflix, Amazon Prime Video и Okko. Добавят ли в этот список Spotify – неизвестно.

Что входит в комплект PS5

В комплект PlayStation 5 (вне зависимости от версий) входит сама консоль, один контроллер DualSense, подставка, HDMI-кабель, кабель питания, USB-кабель для зарядки геймпада, инструкция и уже установленная на консоли игра Astro's Playroom.

Какие аксессуары доступны для PS5

Для PlayStation 5 доступно пять аксессуаров. В их числе контроллер DualSense, который на российском рынке продаётся за 5799 рублей, гарнитура Pulse 3D за 8299 рублей, HD камера PlayStation за 4999 рублей, пульт дистанционного управления Media Remote за 2499 рублей и зарядная станция для двух геймпадом DualSense за 2499 рублей.

Трассировка лучей на PS5

С выходом новых консолей технология трассировки лучей стала доступна не только на дорогих и мощных ПК. Теперь поиграть в игры с этой модной технологией можно будет и на Xbox Series X, и на PlayStation 5. Для тех, кто до сих пор не в курсе, что такое трассировка лучей, он же рейтрейсинг, объясняем: это один из методов построения трёхмерных моделей путём геометрической оптики. При включении этой технологии картинка получается фотореалистичной – с точными отражениями, освещением и тенями. Оценить рейтрейсинг на PlayStation 5 можно уже сейчас, запустив, например, Spider-Man: Miles Morales или Watch Dogs: Legion.

Видео опубликовано на YouTube-канале ElAnalistaDeBits.

На всех ли телевизорах работает трассировка лучей

Трассировка лучей – это внутриигровой эффект, поэтому совершенно неважно, какой телевизор вы используете. Но для наилучшего эффекта всё же советую использовать телевизоры с поддержкой HDR. Эта технология улучшает детализацию изображения в самых тёмных и светлых сценах. Она делает картинку более естественной и реалистичной даже в широком диапазоне контрастности.

В каких играх есть (или будет) трассировка лучей на PS5:

– Astro's Playroom



– Call of Duty: Black Ops Cold War



– Devil May Cry 5 Special Edition



– Fortnite



– Gran Turismo 7



– Maneater



– Marvel's Spider-Man: Miles Morales



– NBA 2K21



– Observer: System Redux



– Ratchet & Clank: Rift Apart



– RIDE 4



– S.T.A.L.K.E.R. 2



– Watch Dogs: Legion

Разъёмы PS5

На передней части консоли находятся USB-Type A и USB-Type C с поддержкой Hi-Speed USB для подключения контроллеров. Сзади расположены ещё два разъёма USB-Type A с поддержкой SuperSpeed USB, LAN-порт, порт HDMI 2.1 и вход для питания.

Какой телевизор нужен для PS5. Можно ли запускать игры на PS5 с использованием телевизора с разрешением Full HD

PlayStation 5 совместима с любыми HD, Full HD и 4К телевизорами, имеющими HDMI разъём любой версии. Так что если телевизор имеет интерфейс HDMI 1.4, то он тоже подойдёт для вашей консоли.



Однако стоит понимать, что на таких телевизорах вы не сможете насладиться картинкой в полной мере. Старайтесь выбирать телевизоры с интерфейсом HDMI 2.0 или 2.1 и поддержкой технологии широкого динамического диапазона HDR, которая способна обеспечить более яркую и сочную картинку в играх и при просмотре фильмов.

Подписка PS Plus Collection на PlayStation 5

В экосистеме PlayStation существует платная подписка, которая называется PS Plus. Она расширяет возможности консоли и позволяет играть в сетевых режимах, скачивать по три бесплатные игры каждый месяц и получать скидки и специальные акции на определённые игры. С запуском PlayStation 5 в состав подписки PS Plus вошёл сборник из двух десятков игр с PlayStation 4.

Весь список бесплатных игр по подписке PS Plus Collection:

– Bloodborne



– Days Gone



– Detroit: Become Human



– God of War



– Infamous Second Son



– Ratchet and Clank



– The Last Guardian



– The Last of Us Remastered



– Until Dawn



– Uncharted 4: A Thief’s End



– Batman: Arkham Knight



– Battlefield 1



– Fallout 4



– Final Fantasy XV Royal Edition



– Monster Hunter: World



– Mortal Kombat X



– Persona 5



– Resident Evil 7



– Call of Duty: Black Ops III — Zombies Chronicles Edition

– Crash Bandicoot N. Sane Trilogy



Стоимость подписки PS Plus составляет:



– 529 рублей за 1 месяц



– 1399 рублей за 3 месяца



– 3299 рублей за 12 месяцев

Сравнение размеров PS4 и PS5

PS5 получилась самой большой консолью в истории. Её параметры в вертикальном положении: высота – 390 мм, ширина – 104 мм, глубина – 260 мм, вес – 4,5 кг. Для сравнения параметры обычной версии PlayStation 4: высота – 275 мм, ширина – 53 мм, глубина – 305 мм, вес – 2,8 кг.

Чем PlayStation 5 лучше PlayStation 4

Процессор PS5 минимум в 4-6 раз мощнее процессора PS4, а графический процессор мощнее в 7-8 раз. PS4 не поддерживает технологию трассировки лучей. Кроме того, в PS5 установлено вдвое больше памяти, а её скорость в 2,5 раза выше, чем в PS4. В PlayStation 5 установлен SSD-диск объёмом в 825 Гб, а в базовой версии PS4 – HDD-диск объёмом в 512 Гб. Диск PS5 быстрее диска PS4 более чем в 55 раз, что сказалось на загрузках в играх, которые стали намного быстрее.

Стоимость PS5 в России

Официальные цены PlayStation 5 в России: 46 990 рублей за версию с дисководом, 37 990 рублей – за версию без дисковода.

Где купить PS5

Розничные продажи консоли в России недоступны из-за неблагоприятной обстановки, связанной с коронавирусом. Заказать консоль можно только через сайты розничных магазинов.

В день старта продаж PlayStation 5 случился кризис поставок. Чья это вина? Магазины намекают, что поставки в Россию задерживает Sony.

Приобрести консоль из-за большого на них спроса практически невозможно. Но вы можете дождаться консоль, оформив предварительный заказ. Да, как бы это глупо не звучало, но после выхода консоли в России розничные магазины до сих пор принимают предзаказы. Так, например, в М. Видео открылся предварительный заказ на PS5 с доставкой в декабре.



Когда консоли поступят в свободную продажу – неизвестно. По словам одного из представителей М. Видео, скорее всего это состоится уже после наступления нового года.