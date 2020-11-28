Сколько стоит шмот? Тест по дорогим (и не очень) вещам из видеоигр

Экономика вещей в онлайн-играх – особый процесс, который неопытным геймерам понять зачастую непросто. Особенно, если это касается косметических предметов, которые не дают преимущества в игре и лишь украшают персонажа на экране.

Цена самых редких виртуальных предметов может превышать десятки тысяч долларов, а среди геймеров за них идёт настоящая битва. Выбить такие предметы в ходе игры практически невозможно, а выгодно обменять у неопытного игрока или даже украсть вместе с аккаунтом — почему бы и нет. Некоторые ради виртуальной красоты идут на настоящие преступления. Ведь обладать эксклюзивным и очень редким предметом — это чуть ли не единственный способ выделиться среди остальной массы игроков и показать своё богатство в виртуальном мире.