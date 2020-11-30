Главный герой месяца — Cyberpunk 2077. Во что будем играть в декабре 2020 года

Последний месяц 2020 года не порадует игроков большим количеством первоклассных релизов. Все основные крупные новинки вышли ещё в ноябре, за исключением одной, наверное, самой важной игры, ради которой некоторые геймеры собираются взять отпуск или «чисто случайно заболеть». Речь, конечно же, идёт про «киберпанк», который должен был выйти ещё в ноябре, но релиз которого перенесли на декабрь. Учитывая обещания разработчиков, нарастающее напряжение в сообществе и появившиеся в Сети диски с игрой, которые некоторые игроки получили раньше времени, хочется верить, что релиз не будет смещён на начало 2021 года. Рассказываем, в какие игры, помимо «киберпанка», вы сможете поиграть в декабре.
Empire of Sin (1 декабря)
Платформы: PC, PS4, Xbox One и Switch
Стоимость:
- 725 рублей в Steam
- 2299 рублей в PS Store
- $ 39,99 в Microsoft Store
Видео опубликовано на YouTube-канале Paradox Interactive
Любители умных тактических стратегий смогут уже завтра опробовать Empire of Sin — тактическую стратегию, где нужно будет выстроить свою криминальную империю. Игра перенесёт вас в сердце преступного мира Чикаго 1920-х годов во времена «сухого закона». Если вы не успели проникнуться гангстерской атмосферой в недавнем ремейке первой Mafia, то обратите внимание. Игра порадует мафиозным сеттингом, интересными диалогами и боёвкой в стиле XCOM.
Immortals Fenyx Rising (3 декабря)
Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch
Стоимость:
- 2499 рублей в Epic Games Store
- 4499 рублей в PS Store
- $ 59,99 в Microsoft Store
Видео опубликовано на YouTube-канале IGN
Последний большой релиз Ubisoft в этом году выйдет за неделю до появления Cyberpunk 2077. Immortals Fenyx Rising не повезло столкнуться лицом к лицу с игрой, которую ждут все. Велика вероятность, что перспективный проект останется без большого внимания. А между тем это очень красивая, притягательная и умная игра с интересными головоломками и бодрой боёвкой, являющаяся качественным аналогом The Legend of Zelda.
Игры Ubisoft можно не любить за их однообразность и похожесть, но Immortals — это в кои-то веки что-то новое от известной компании. Если вы любите качественные игры в открытом мире, цените в играх умный геймплей, тащитесь от древнегреческой мифологии, то эта игра сможет увлечь вас на долгие часы. Ну или по крайней мере до выхода «киберпанка».
Cyberpunk 2077 (10 декабря)
Платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S
Стоимость:
- 1999 рублей в Steam
- 3999 рублей в PS Store
- $ 59,99 в Microsoft Store
Видео опубликовано на YouTube-канале Cyberpunk 2077
Декабрь мог быть совсем неинтересным, если б не она. Наверное, в CD Projekt RED поступили правильно, что перенесли Cyberpunk 2077 на конец года. Ведь в ноябре вышло столько больших проектов, что из-за «киберпанка» многие из них пришлось бы отложить или же просто-напросто пропустить. А так, пожалуй, все остались в выигрыше — разработчики получили больше времени для тестирования игры на разных платформах, а игроки смогли спокойно поиграть в Assassin's Creed: Valhalla, Spider-Man: Miles Morales и COD: Black Ops Cold War.
Cyberpunk 2077 расскажет «взрослую» историю про мир будущего, где игрокам придётся столкнуться с аугментированными, наркоманами, насилием и бедностью. Здесь будет всё, за что мы так любим игры: харизматичные личности, атмосферная музыка, полная свобода, увлекательный сюжет, крутые тачки, красивые девушки, импланты и мощные пушки.
Остальные релизы в декабре:
- Twin Mirror (1 декабря)
- Chronos: Before the Ashes (1 декабря)
- Haven (3 декабря)
- Call of the Sea (8 декабря)
- The Medium (10 декабря)
- Medal of Honor: Above and Beyond (11 декабря)
- Descent 2020 (31 декабря)
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