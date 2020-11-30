Качественная, но упрощённая «Зельда». Обзор Immortals: Fenyx Rising

Про большую часть игрового процесса Immortals: Fenyx Rising я рассказал ещё в середине октября в превью. И с тех пор, на самом деле, мало что поменялось. Новая игра Ubisoft с легкостью займет свою нишу Zelda-игр и соберёт хорошую аудиторию. У экшена даже проблем с этим не будет, тем более из-за того, что он создан с явным западным подходом. Побольше подсказок, больше прокачки, более щадящий игрока геймплей. Однако это и можно наверное назвать ключевым недостатком для тех, кто будет ждать от Immortals той самой Breath of the Wild. Здесь нет той самой магии, которая в своё время увлекла нас в Хайрул на сотни часов. Но это не делает игру плохой.

Превью Immortals: Fenyx Rising. Французская «Зельда» для всех Красочная и загадочная сказка.

Геймплей Immortals: Fenyx Rising лишь издалека напоминает Breath of the Wild в основном из-за полоски стамины, возможности залезть на любую стену и полетать на глайдере. Потому что в любом элементе, который Ubisoft подсмотрела у Nintendo, есть множество отличий. Та же полоска выносливости здесь быстро восстанавливается с помощью зелий, но их можно использовать в любой момент — даже во время полёта или лазания.

Боевая система тоже отличается и больше напоминает Assassin’s Creed Odyssey. У Феникса есть два типа ударов — лёгкий и тяжёлый, а также навыки парирования и уклонения. Удачно кувыркнулся от вражеского удара — включается замедление времени. Парировал атаку — заполнил вражескую полоску стана. Благодаря наличию нескольких навыков Феникс может выстраивать многоэтажные комбинации, подбрасывать противников в воздух и проводить серии панчей в воздухе.



Прокачки в игре очень много. Настолько много, что в ней можно потеряться. Можно увеличить запас здоровья героя, добавить лишний блок в полоску выносливости, прокачать оружие и улучшить способности. На всё это нужны ресурсы, которые можно добыть в основном с помощью поиска сундуков и решением различных головоломок.



Немаловажную часть в геймплее играет обмундирование Феникса. У героя есть слоты под лук, броню со шлемом, меч и топор, которые выполняют функции лёгкого и тяжёлого удара соответственно. Каждый элемент экипировки уникален и даёт различные бонусы. Например, стартовая броня добавляет к полоске здоровья лишний блок, а в какой-то момент я нашёл топор с шансом нанести тройной урон при атаке с воздуха. Поэтому каждая находка нового меча в игре ощущается праздником — никогда не знаешь, как именно он будет работать.

Структура открытого мира следующая: есть несколько островов, каждый принадлежит определенному богу, и в каждом есть уникальные противники и загадки. Как только Феникс прибывает на территорию, нужно забраться на огромную статую и с неё рассмотреть местность. Отправиться сразу к главному противнику (титану Тифону) в отличие от Breath of the Wild нельзя. Сначала предстоит освободить каждого бога, что можно делать в произвольном порядке.

Чем можно заняться на карте?



— Поиском ресурсов. Они либо валяются на обрывах, либо выпадают из сундуков.



— Поиском сундуков. Они бывают нескольких типов. Один находится под охраной нескольких монстров, второй можно открыть только после решения головоломки, третий — просто найти и открыть.



— Решение загадок. Их тут также несколько. В одном случае предстоит заняться собиранием несложной мозаики, в другом — найти на небольшой области сферы и сложить их в определённом порядке на специальной доске.



— Прохождение испытаний. Каждый бог приготовил для Феникса различные челленджи, за выполнение которых тоже дают ценные ресурсы или предметы. Например, Одиссей расставил по карте несколько локаций с кружками, в которые нужно попадать управляемыми стрелами.



— Уничтожение мифических монстров. За это дают много ресурсов и разные элементы кастомизации.



— Прохождение подземелий. Про них стоит поговорить отдельно.

Подземелья Тифона в Immortals выполняют функцию святилищ из Breath of the Wild. Это области в другом измерении, в которых Феникс должен либо решить серию головоломок, либо сразиться с противниками, либо проскакать платформинговую секцию. За прохождение каждого подземелья также дают ресурсы, один из которых позволяет увеличить здоровье героя.



Всё, что есть на карте, не подсвечивается изначально или после раскрытия области. Это нужно отдельно находить, всматриваясь в подзорную трубу с какой-нибудь удобной точки. Когда экран начинает мерцать — значит, вы почти раскрыли местоположение чего-то интересного. После этого находка отражается на карте.

Чувствуете разницу в подходе? Там, где Nintendo буквально заставляла самостоятельно догадываться о принадлежности того или иного странного объекта, Ubisoft прямо указывает на него. Естественно, испытания и головоломки в Immortals далеко не такие банальные, как в прошлых играх издателя.



Французы вообще заслужили огромную похвалу за свою работу в этой части — это вторая игра компании после Assassin’s Creed Valhalla, в которой нужно думать и включать голову. Например, рано или поздно вы встретите запертую дверь, возле которой будут колонны с лежащими на них кочанами капусты. Но некоторые будут пустыми — следовательно, надо поискать их неподалёку и принести на нужные точки.

Immortals: Fenyx Rising получилась замечательной игрой. Она не страдает гигантизмом Одиссеи, в ней бодрая боёвка, интересные головоломки и жёсткие боссфайты. Да, она не дарит те же магические ощущения от исследования, как было в BotW — в этом плане Ubisoft сохранила фирменный консерватизм. Но плохой она от этого не становится. И да, она подойдёт не только тем, кому хочется ещё «Зельды», а любому ценителю качественных игр с открытым миром.

Мы запустили игру на PlayStation 4 и PlayStation 5. Большой разницы в графике мы не заметили, но тактильные ощущения на «пятой плойке» от игры совершенно другие. Это особенно замечаешь, когда открываешь подзорную трубу и начинаешь подсвечивать предметы и места. Триггеры натягиваются и не дают их опустить при неточной подсветке, а сам контроллер начинает издавать приятный уху пульсирующий звук.