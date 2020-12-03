5 самых требовательных игр 2020 года

NVIDIA и AMD выпустили новые видеокарты, наконец-то вышли консоли нового поколения и появилось больше игр с поддержкой технологии трассировки лучей. Игры становятся всё более реалистичными, а системные требования — более грозными. С нынешним курсом рубля гейминг стал увлечением лишь для обеспеченных людей. Но если вы предпочитаете играть не на консолях, а на компьютере, давно копили деньги на новые видеокарты и можете позволить себе приобрести карточки уровня RTX 3060 Ti и выше, то в каких новых играх сможете оценить всю их мощь? «Чемпионат» отобрал пять самых требовательных к начинке компьютера игр 2020 года.

Лучше бы не выходили: 5 игр 2020 года, которые нас разочаровали Не оправдали тех ожиданий, что на них были возложены.

Дата выхода: 18 августа

Системные требования:

1080p / высокие настройки графики

Процессор: Intel Core i5-10600K

Видеокарта: GeForce RTX 2060 Super

Оперативная память: 16 Гб

2К / высокие настройки графики

Процессор: Intel Core i7-9800X

Видеокарта: GeForce RTX 2080

Оперативная память: 32 Гб

4К / максимальные настройки графики

Процессор: Intel Core i9-10940X

Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti

Оперативная память: 32 Гб

Неужели авиационный симулятор не для всех может быть красивее большинства современных популярных игр? Оказывается, может. Microsoft Flight Simulator — это если не самая красивая игра уходящего года, то точно одна из самых. Несмотря на то, что игра создана на движке прошлой части, изменилась как технология рендера, так и сам движок претерпел большие изменения.

Мир игры построен на основе спутниковых снимков, а текстуры местности в высоком разрешении подгружаются благодаря облачным серверам. Большое внимание уделили проработке неба и погоде. Последняя меняется в режиме реального времени, а облака — честно объёмные и многослойные. К сожалению, насладиться всей прелестью и красотой городов с высоты птичьего полёта или просто порелаксировать и отдохнуть после тяжёлого рабочего дня удастся далеко не всем. Чтобы поднять самолёт в воздух и удержать его в небе, нужно набраться терпения, пройти довольно нудное и затянутое обучение и иметь хоть какое-то представление о настоящей авиации.

Впрочем, Microsoft Flight Simulator — это не только одна из самых красивых игр, но и одна из самых требовательных игр в истории. Авиасимулятор можно смело назвать новым Crysis. Та же RTX 3070 в связке с процессором Ryzen 7 5800X показывает лишь 40 кадров в среднем при ультра-настройках и разрешении 2К. А видеокарта RTX 3090 в связке с процессором Intel Core i9-10850K не всегда держит 60 FPS в разрешении 4К и частенько проседает до 50-55 FPS.

Видео опубликовано на YouTube-канале Benchmark Lab.

2. Crysis Remastered

Дата выхода: 18 сентября

Системные требования:

Минимальные требования

Процессор: Intel Core i5-3450 / AMD Ryzen 3

Видеокарта: GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 470

Оперативная память: 8 Гб

Рекомендуемые требования

Процессор: Intel Core i5-7600К / AMD Ryzen 5

Видеокарта: GeForce GTX 1660 Ti / AMD Radeon Vega 56

Оперативная память: 12 Гб

Не обращайте внимание на требования. Они только на бумаге скромные. А на деле ремастер выпущенной в ноябре 2007 года игры с улучшенной графикой и технологией трассировки лучей оказался, как и оригинал, неоптимизированным куском… Дальше можете продолжить сами. Я мог бы вообще не включать ремастер в этот список. Но включил, потому что другой такой игры, которая бы безосновательно унижала все видеокарты в мире, попросту нет. Crytek опять наступила на те же самые грабли. Только если в 2007-м проблемы с оптимизацией были понятны и оправданы, то в 2020-м остаётся лишь развести руками.

Лаги, тормоза и зависания. Crysis Remastered — самый бесполезный ремастер 2020 года Эта игра унизит твою RTX.

Основная проблема у Crysis Remastered всё та же. Разработчики так и не смогли за 13 прошедших с момента релиза оригинала лет прикрутить поддержку многопоточности. Картинка в Crysis стала действительно ярче и сочнее, но не настолько, чтобы бедняжка RTX 3090 за 150 тыс. рублей смогла выжать из себя лишь 40 кадров на запредельных настройках и 4К-разрешении.

И вам не кажется странным, что Crysis Remastered работает на движке CryEngine 5, в то время как оригинальный Crysis работал на движке CryEngine 2, а ничего не поменялось? Хотя ни в Crysis 2, ни в Crysis 3 подобной проблемы не было.

Видео опубликовано на YouTube-канале Jansn Benchmarks.

3. Watch Dogs Legion

Дата выхода: 29 октября

Системные требования:

1080p / высокие настройки графики с трассировкой лучей

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Видеокарта: GeForce RTX 2060

Оперативная память: 16 Гб

Очень высокие — 1440p с включённой трассировкой лучей:

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: GeForce RTX 3070

Оперативная память: 16 ГБ

4K / высокие настройки графики с трассировкой лучей

Процессор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Видеокарта: GeForce RTX 3080

Оперативная память: 16 Гб

Третья игра в серии Watch Dogs скорее разочаровала, чем порадовала. Да, она почти идеально показала антиутопический Лондон недалёкого будущего — мрачный, серый и дождливый с вооружёнными патрулями, митингами, арестами и повсюду летающими дронами. Да, она попыталась предложить что-то новое — в частности, фишку с возможностью завербовать любого NPC. Но больше в игре нет ничего, что могло бы её выделить среди остальных игр жанра.

Обзор Watch Dogs: Legion — нормальный, но не гениальный киберпанк Виртуальный тур по Лондону будущего.

Честно говоря, вторая часть, яркая и высмеивающая стереотипы о Силиконовой долине, оставляла после себя больше положительных эмоций и впечатлений, чем Legion. Тогда чем вообще может порадовать вас третья игра? Прежде всего красотой рейтрейсинга. Можно сказать, что Watch Dogs: Legion — это идеальная игра для демонстрации реалистичных отражений. Неудивительно, что вся красота Лондона раскрывается лишь в дождливую погоду и ночное время суток. Однако будьте готовы столкнуться с просадками даже на новых видеокартах — игра очень прожорливая.

Видео опубликовано на YouTube-канале Jansn Benchmarks

Дата выхода: 10 ноября

Системные требования:

1080p / 60 кадров / высокие настройки

Процессор: AMD Ryzen 7 1700 / Intel Core i7-6700

Видеокарта: AMD Vega 64 / GeForce GTX 1080

Оперативная память: 8 Гб

1440p (2К) / 60 кадров / очень высокие настройки

Процессор: AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i7-8700K

Видеокарта: AMD RX 5700 XT / GeForce RTX 2080 Super

Оперативная память: 16 Гб

4К / 30 кадров / очень высокие настройки

Процессор: AMD Ryzen 5 3700X / Intel Core i7-9700K

Видеокарта: AMD RX 5700 XT / GeForce RTX 2080

Оперативная память: 16 Гб

Вторая игра от Ubisoft получилась куда более удачной, чем Watch Dogs: Legion. Она воссоединила в себе все фирменные черты серии, попытавшись угодить как старым фанатам серии, так и новым, вернув, например, скрытый клинок, культовый «прыжок веры» и прятки в стогах сена, а также идеально описав стереотипную жизнь викинга. Когда Эйвор надевает тонкий плащ и прикрывается капюшоном, чтобы его не заметила стража, на лице невольно появляется улыбка.

Обзор Assassin’s Creed Valhalla: лучшая игра серии за последние несколько лет И одна из самых мрачных.

И несмотря на слабую и где-то даже упрощенную по сравнению с предыдущими играми серии систему боя, на прикрученную для галочки линию ассасинов, Assassin's Creed Valhalla — это по-прежнему очень большая и красивая игра с морем контента. Любая игра серии (из-за своих масштабов) могла поставить современные системы раком. И эта часть — не исключение. Чтобы насладиться всей красотой заснеженных гор Норвегии и туманной, дождливой, но зелёной Англией, придётся раскошелиться. На той же не самой слабой RTX 2070 поиграть в Assassin's Creed Valhalla на комфортном FPS и ультра-настройках удастся только в Full HD разрешении.

Видео опубликовано на YouTube-канале Jansn Benchmarks.

Дата выхода: 10 декабря

Системные требования:

Full HD / средние настройки графики с рейтрейсингом

Процессор: Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Видеокарта: GeForce RTX 2060

Оперативная память: 16 Гб

2К / ультравысокие настройки графики с рейтрейсингом

Процессор: Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: GeForce RTX 3070

Оперативная память: 16 Гб

4K / ультравысокие настройки графики с рейтрейсингом

Процессор: Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600

Видеокарта: GeForce RTX 3080

Оперативная память: 16 Гб

Пятой, самой требовательной игрой этого года, можно было бы указать Call of Duty Black Ops Cold War или тот же Godfall. Но было бы несправедливо умолчать о самой долгожданной игре года, ради которой некоторые специально апгрейдили свои железки. Cyberpunk 2077 выйдет только через неделю, но системные требования игры известны уже давно. Да, они не такие страшные и, судя по ним, можно будет с комфортом поиграть на высоких настройках графики даже на старушке 1060.

Главный герой месяца — Cyberpunk 2077. Во что будем играть в декабре 2020 года Как бы теперь не сглазить.

Но для полноты погружения, чтобы увидеть все реалистичные тени и отражения, отбрасываемые от неоновых вывесок, понадобятся соответствующие видеокарты. Я уверен, что оптимизация в игре будет шикарной, раз игра столько раз переносилась. Однако только посмотрите на видео ниже. Кто сможет продемонстрировать такой уровень графики, если не RTX?

Видео опубликовано на YouTube-канале EdgeRunner Cold.