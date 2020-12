10 известных игр, разработка которых сильно затянулась

Разработка видеоигры – сложнейший процесс, требующий участия тысяч людей. Усилий всех – от программистов до саунд-дизайнеров и от сценаристов до тестировщиков. Чем масштабнее проект – тем больше времени разработчикам требуется для его реализации. Неудивительно, что разработка некоторых новинок затягивается на долгие годы. Отдельные игры фанаты ждали очень долго, но не все они смогли оправдать потраченное на них время. Сегодня рассказываем о самых известных долгостроях в мире гейминга.

S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля – 6 лет

Зацепившись за идеи Стругацких и сеттинг Чернобыля, в украинской компании GSC Game World вынашивали идею игры S.T.A.L.K.E.R. ещё с прошлого века. Но то, что создавали авторы, поначалу никакого отношения к зоне отчуждения не имело – проект Oblivion Lost должен был перенести игроков в далёкое будущее, где нет никаких сталкеров, зато открыты сотни галактик и миллионы разумных рас. Соединить две идеи удалось лишь в 2002-м, но и это стало лишь первым шагом.



К концу того же года авторы открыли официальный сайт, охотно делились роликами игрового процесса и обещали выпустить S.T.A.L.K.E.R. в 2003-м – сначала в начале года, затем в третьем квартале. Но переговоры с американскими издателями и внутренние проблемы в процессе разработки отодвинули релиз ещё дальше.

В сентябре 2004-го игра, казалось, была почти готова, но авторов ждал жестокий удар. Оказалось, симуляция жизни, которая подавалась как главное преимущество, только ощущалась круто. Но чтобы направить S.T.A.L.K.E.R. в нужное русло, требовалось немало времени. Пришлось начинать заново, действуя в ускоренном темпе. Выпущенной в 2007-м «Тени Чернобыля» это на пользу не пошло: сотни багов в первое время портили всё впечатление от атмосферы и геймплея.

Resident Evil 4 – 6 лет

Впервые о релизе авторы заговорили в 1999-м, но оценить игру фанаты смогли лишь в 2005-м – спустя четыре отменённых сценария и огромное количество выброшенного в топку материала. Один из проектов нового Resident Evil так далеко отошёл от канона, что позднее стал отдельной игрой, которую мы знаем под названием Devil May Cry.



Лишь в конце 2001 года работа над основной игрой возобновилась, хотя Capcom ещё не раз успела показать, как она сильно любит отвлекаться на другие проекты. В итоге Resident Evil 4 несколько раз менялась до неузнаваемости, но всё же вышла в 2005-м.

L.A. Noire – 7 лет

Брендан Макнамара из Team Bondi впервые упомянул о новом проекте в 2003-м, и всего через несколько месяцев состоялся официальный анонс проекта. За счёт поддержки от Sony авторы были намерены сотворить едва ли не графическую революцию в мире виртуальных развлечений. Но, увы, не учли, насколько это может быть дорого.

Уникальная технология передачи мельчайших эмоций должна была появиться на консолях в 2008-м, но в итоге разработка ожидаемо затянулась. Доводить игру до релиза пришлось Rockstar, которые в целом справились неплохо, хоть и потратили на это минимум пару лишних лет. Хитом L.A. Noire не стал, но со временем прочно занял первую позицию в рейтинге нуар-игр.

Alan Wake – 5-7 лет

Процесс разработки вышел довольно странным. Впервые Remedy Entertainment объявила о своих намерениях в рамках E3 2005 – Alan Wake должен был выйти уже через три года. Но чем меньше времени оставалось до релиза, тем меньше новостей о проекте получали геймеры. Вскоре авторы объявили, что работают только над консольными версиями, а версию для ПК передадут издателю.



Как позже признавались разработчики, игра была готова чуть ли не в начале 2009 года, нодо релиза им пришлось править баги и ошибки. На это понадобилось около



15 месяцев, а ПК-геймерам пришлось ждать возможности запустить Alan Wake ещё два года.

Spore – 8 лет

Проект под громким названием «симулятор жизни» просто не мог выйти вовремя. Особенно если учесть, что часть игроков считает, что идейно Spore опередила своё время. Разработчики и сами понимали, насколько трудную задачу перед собой поставили – позже они признавались, что делали игру обо всём, но без конкретных идей. Пре-продакшен затянулся на шесть лет.

В процессе оказалось, что объединить все крутые мысли в один проект невероятно трудно. Но ещё сложнее – обосновать и реализовать их инструментами геймдизайна. Если сделать скидку на это, то игра от Maxis вышла сравнительно быстро. К тому же почти обошлась без устаревших элементов и внутренних ошибок, влияющих на геймплей.

Mount and Blade II: Bannerlord – 8 лет

Продолжение экшен-RPG в сеттинге средневековья анонсировали ещё в 2012-м. Авторы обещали улучшенную графику и работу над деталями, но обновление Warband серьёзно затянулось. Многие успели забыть о продолжении M&B и с удовольствием играли в прошлую часть, хотя авторы добросовестно отчитывались о достижениях, каждый год показывая новые трейлеры.

Весной 2020 года фанаты получили доступ к ранней версии Mount and Blade II. Чем-то абсолютно новым игру назвать нельзя, но поклонникам хватило обещанного расширения возможностей и хорошей (по меркам такого проекта) графики.

Team Fortress 2 – 9 лет

Изначально мод для Quake должен был стать современной военной игрой с упором на реализм и крутую для 1998 года графику. Team Fortress показали на E3, после чего Valve ушла в спячку. Затем весь проект решили перенести на движок Half-Life 2, но это затянулось ещё на пять лет. А позже кто-то украл у авторов часть кода и модели: тогда геймеры совсем потеряли надежду на то, что игра может выйти.

В середине нулевых Valve решила полностью переработать концепт игры, после чего Team Fortress стала ассоциироваться с уже знакомой нам мультяшной графикой и ненапряжным геймплеем. TF2 вышла в 2007 году и быстро стала популярной, а опробованная авторами концепция «шапок» затем стала основой для целой экономической модели в мире игр.

The Last Guardian – 9 лет

Ещё один пример яркого анонса очень крутой новинки, о которой со временем стали забывать. Неудивительно, ведь работать над The Last Guardian начали ещё в 2007-м. Через два года публике представили трейлер – и с тех пор из студии не приходило ни одной новости про проект, кроме регулярных опровержений отмены релиза.



А в 2015-м игра удивила фанатов появлением на E3. Спустя год состоялся релиз. The Last Guardian устарела технически, как и другие проекты из нашей подборки, но геймплейные фишки и общий концепт отодвинули недостатки и грустные сказки о потерянном времени на второй план.

Final Fantasy XV – 10 лет

Некоторые части «финалки» (например, 12-й) разрабатывались сравнительно долго, по пять-шесть лет. Но 15-я часть серии, анонсированная в 2006-м, добралась до геймеров спустя десятилетие, успев пережить целые поколения консолей и другого технического оборудования.



Столь серьёзную задержку можно оправдать тем, что японские авторы очень тщательно подходят к оптимизации игры на каждой платформе. Это так, но стоит заметить, что разработка продолжалась настолько долго, что изначальную Final Fantasy vs XIII решили выпустить как отдельную часть. Впрочем, геймеры и критики остались довольны.

Cyberpunk 2077 – 8 лет

Последний проект в нашем списке вам хорошо знаком. Разработка игры была анонсирована 30 мая 2012 года, а началась ещё годом раньше. Позднее CD Projekt RED оправдывалась то фокусом на The Witcher III: Wild Hunt, то сложными техническими задачами. С того момента прошло больше восьми полных лет, но Cyberpunk 2077 выходит только сейчас. И даже, знаете, как-то и не верится.



В сообществе геймеров становится всё больше опасений, что «киберпанк» так и не станет топовой игрушкой. Да, проекты, о которых мы рассказали выше, получились реально крутыми – и фанаты простили им годы, потраченные на ожидание релиза. Но есть и другие примеры.

Например, печально известный Duke Nukem Forever. Новая игра про харизматичного Дюка была анонсирована в 1997-м, после чего несколько раз её бросали и начинали заново. Авторы изо всех сил пытались догнать технический прогресс, переписывая код почти с нуля. Спустя 14 лет шутер вышел, но всё равно выглядел безумно устаревшим.



Или взять для примера Prey – геймеры впервые услышали об этой игре в 1995-м. Три года спустя авторы поняли, что технически не смогут исполнить свои задумки, а вскоре и вовсе заморозили проект. Лишь в 2001-м разработку игры возобновили, но долгое время это оставалось сюрпризом – после десяти лет о Prey успели забыть, а инсайдам отчаявшиеся фанаты уже не доверяли. В 2006 году игра вышла, но фурора уже не произвела.

Можно вспомнить ещё и Diablo III, хотя это особая история. Устарела не сама игра, а целый жанр. Если после успеха двух первых частей Blizzard могла развивать серию сама, то к 2012 году успели выйти десятки отличных проектов от конкурентов. И не только выйти, а уступить место играм иного плана. А когда «тройка» вдобралась до релиза, запомнилась скорее линейной прокачкой, низкой сложностью и ужасными серверами. Это поправили позже патчами, но было уже поздно.



Были долгострои и похуже – например, Too Human. Но стоит отметить, что авторы хотя бы выложили все эти игры в открытый доступ. В других случаях перспективные проекты просто забрасывали, не оставляя фанатам вообще никакой надежды. Тут каждый с грустью вспомнит о Half-Life 3 или StarCraft: Ghost…



От некоторых идей настолько трудно отказаться, что геймеры готовы сами помочь разработчикам. Недавно появилась новость о том, что фанаты TimeSplitters 4 готовы профинансировать завершение проекта после финансовых проблем разработчика. А фанаты «Всеслава Чародея» собираются выпустить хотя бы собственную версию по чертежам авторов.



Современные геймеры уже давно ждут S.T.A.L.K.E.R. 2 и Beyond Good & Evil 2. Время от времени авторы напоминают о себе и своих проектах, вновь вселяя надежду в геймеров.