Самые перспективные футболисты FIFA 21 до 18 лет
Будущее футбола уже здесь.
1. Ансу Фати. Рейтинг FIFA 21: 76 – Потенциал: 90
Лихо ворвавшийся в состав «Барселоны», Ансу Фати стал самым молодым дебютантом, а потом и автором гола в истории клуба. В FIFA 21 считают, что это наследник Лео Месси.
2. Мейсон Гринвуд. Рейтинг FIFA 21: 77 – Потенциал: 89
Отлично бьющий с обеих ног Гринвуд в прошлом сезоне стал одним из лучших бомбардиров «МЮ». Затем прогресс застопорился из-за косяков вне поля, но в игре юноша будет расти круче того же Рэшфорда.
3. Эдуардо Камавинга. Рейтинг FIFA 21: 78 – Потенциал: 89
Пацан, за которым уже стоит очередь из топ-клубов. «Ренн» выставляет сумасшедшие ценники в 60-80 млн евро, и если брать FIFA 21, не зря. Потенциал Камавинга – стать одним из лучших хавбеков мира.
4. Жереми Доку. Рейтинг FIFA 21: 71 – Потенциал: 88
Один из самых заточенных на прогресс игроков FIFA 21. Недавно «Ренн» выложил за него 25 млн евро, поверив, что бельгиец оформится в звезду. Рейтинг по дефолту у Доку скромный (71), но ненадолго.
5. Педри. Рейтинг FIFA 21: 72 – Потенциал: 88
Будущий архитектор атак «Барселоны», которого сравнивают с Хави и Иньестой. Педро Гонсалес Лопес (или просто Педри) очень хорош в передачах и владении мячом, хотя пока адаптируется к топ-клубу.
6. Райан Гравенберх. Рейтинг FIFA 21: 73 – Потенциал: 88
190-сантиметровый шкаф из «Аякса», призвание Гравенберха – крушить чужие атаки в центре поля. В этом он прекрасен, а вот спокойствия и опыта, чтобы ещё и вести игру из опорной зоны, пока не хватает.
7. Джованни Рейна. Рейтинг FIFA 21: 74 – Потенциал: 88
Американец совсем не затерялся в лихой атаке «Боруссии Д», где и Ройс, и Холанд, и Санчо. Рейна в 18 лет добился уже большего с точки зрения результатов, чем его отец, бывший футболист Клаудио Рейна.
Самые перспективные футболисты FIFA 21 до 18 лет
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