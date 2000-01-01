Самые перспективные футболисты FIFA 21 до 18 лет

6. Райан Гравенберх. Рейтинг FIFA 21: 73 – Потенциал: 88

190-сантиметровый шкаф из «Аякса», призвание Гравенберха – крушить чужие атаки в центре поля. В этом он прекрасен, а вот спокойствия и опыта, чтобы ещё и вести игру из опорной зоны, пока не хватает.