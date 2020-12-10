Обзор Cyberpunk 2077 — до гениальности не хватило

Ранее на «Чемпионате» уже вышел мой текст с первыми впечатлениями от Cyberpunk 2077, поэтому в этой статье я закрою пробелы, которые не увидел ввиду малого количества наигранных часов и непройденного сюжета. Кроме того, мы наконец-то поставим оценку. Скажу сразу — на проверку игра оказалась не такой замечательной и во многом весьма проблемной. Но одного у неё не отнять — это RPG от CD Projekt RED. И уже этим всё сказано.

Наиграли 15 часов в Cyberpunk 2077 — просто отвал башни Однозначно игра года!

Сюжет небольшой, но вариативный

Помните, как играли в «Ведьмака» и ругались на долгую продолжительность основной сюжетной линии? Ваша критика была услышана — пройти Cyberpunk 2077 можно примерно за несколько вечеров, потратив на это около 20-25 часов. Однако в этом кроется ключевая фишка игры — если вы так сделаете, то пропустите примерно 85% заготовленного для вас контента.



CD Projekt RED сделала сюжет очень ветвистым и камерным. Несколько раз за время прохождения вам предстоит сделать выбор, который так или иначе повлияет на историю и то, что вы увидите перед финальными титрами. Однако когда откроется одна сюжетная дверь, примерно десять других закроются навсегда. Поэтому в идеале не просто пройти сюжет, а сделать это несколько раз, за разных героев с разными предысториями.

И в этом и кроется прелесть «Киберпанка» — он подарит вам столько впечатлений, сколько вы захотите. Если хочется крутого сюжета, проработанных диалогов и эпичный финал — вам не потребуется сидеть неделями. А если захочется попробовать сыграть в ТОТ САМЫЙ тайтл, который нам рекламировали все эти годы, то в Найт-Сити придется задержаться: выполнять дополнительные квесты, обыскивать точки интереса и почаще читать смски в смартфоне. Но даже при таких раскладах у вас вряд ли получится пройти каждое доступное задание за одно прохождение — не забывайте, что я сказал про двери.



И я уверяю вас — вам запрещено просто пробегать основную сюжетную линию, игнорируя дополнительные квесты. Вы пропустите всё то, за что полюбили игру во время просмотра трейлеров: интересных персонажей, шикарно поставленные задания, изобретательные испытания и просто тонны отсылок и юмора. Здесь Cyberpunk 2077 становится очень похожей на типичную «игру Ubisoft» — в этом огромном, залитом неоном городе вы обязаны развлекать себя самостоятельно, иначе можете остаться разочарованными.

Много чем заняться, говоришь?

Да, но только если у вас много терпения и желания. Открытый мир буквально под завязку набит значками вопросов и разноцветными иконками, которые, по идее, должны таить в себе многочисленные приключения. Но в лучшем случае таковыми окажется примерно треть, а все остальное — это необязательные разборки с бандитами, сканирование граффити или нечто такое. В какой-то момент вам может надоесть, и это нормально — лучше продолжить движение по сюжету или вовсе закрыть игру, чтобы потом вернуться с новыми силами… дабы уничтожать бандитов.

Однако я не могу не сказать, что со временем к этому привыкаешь и даже идёшь на компромиссы. Очередных бандюганов можно просто проигнорировать и отправиться к следующему значку на карте. Ну а если очень нужны деньги или хочется опробовать новую пушку, вы всегда знаете, где это лучше всего сделать.

Вообще, идеальнее всего Cyberpunk 2077 справляется именно с набрасыванием эффекта гигантизма. Если открыть мини-карту после небольшой поездки по районам, то можно охренеть от количества разных маркеров, а телефон каждые 30 секунд разрывается от предложений «подработать» или кого-то устранить.

Прокачка на проверку оказалась не такой уж сбалансированной

В первом материале я похвалил систему прокачки за огромную вариативность. Да, это до сих пор так, но тут вскрылась другая важная проблема Cyberpunk 2077 — про баланс в CD Projekt RED не слышали совсем ничего. Некоторые ветки способностей ощутимо полезнее других, причём неважно, какую роль вы отыгрываете: прыткого нетраннера с боязнью света или громилу с дробовиком и ирокезом.



В любом случае стоит прокачивать атрибуты, которые повышают выживаемость Ви и улучшают его хакерские способности. В противном случае у вас могут возникнуть трудности с прохождением каких-то квестов или попаданием в нужные участки уровней. Всё остальное можно брать постольку-поскольку, только если понравится иконка или будет желание протестировать что-то.

Плюс, если не прокачивать ветку техника, у вас не получится крафтить высококачественное оружие. Из-за этого потеряется не только сама система крафта, но и жизненно важная функция прокачки оружия. Если у вас не самый топовый шмот, а вы радостно вкинули все доступные очки в, например, бонусный урон от пистолетов, то на высоких рангах у вас возникнут серьёзные проблемы. Вы перестанете наносить урон, потому что в первую очередь за это отвечает оружие.

А вот ветка стелса оказалась самой бесполезной из всех. В ней просто нет полезных навыков, и она не бафает вашу способность бесшумно устранять противников. Стелс в игре нормальный сам по себе, и при должной сноровке вам просто не пригодится ни одна из способностей, которую вы откроете в этой характеристике.

Аналогичная проблема и с аугментациями. Как правильно подметили первые игроки, те самые аугментации в виде ножей из рук или встроенных ракетниц оказались бесполезными в бою. Да, они выглядят невероятно красиво и стильно, от их применения радуется глаз, но полностью страдает всё остальное. На проверку же самыми полезными оказались апгрейды здоровья и защиты от взрывов, а также аугментированные ноги, позволяющие делать двойной прыжок.

Интерфейс — просто боль

Я уже ругал интерфейс в предварительном обзоре, но не упущу возможности сделать это ещё раз. Прежде всего — его нужно поменять, срочно. Он не просто неудобно сделан, он ощущается недоработанным. И это проявляется практически во всём: в выборе оружия, в исследовании инвентаря, в прокачке, во время сражений и так далее. Колесо выбора оружия это вообще какая-то шутка. Это даже не колесо, а какая-то странная геометрическая фигура, с помощью которой фактически невозможно выбрать нужное оружие.



А если, например, вам захочется кинуть несколько разных гранат (например, против разномастного отряда противников) — то разработчики просто не предусмотрели кнопку быстрой смены гаджета. И ваша задумка превратится в последовательность действий «кинул гранату» — «открыл меню» — «отлистал на другую» — «закрыл меню». И так по три раза за перестрелку. Вы серьёзно?

Или моя любимая часть. Когда дело дойдёт до крафта, вам предстоит соединять низкоуровневые компоненты в более качественные. Условно, соедини пять плохих в один нормальный. Но чтобы сделать это, вам придется зажимать кнопку «Создать» и ждать секунду-другую. Создали? Отлично. А если вам нужно таких 50? Тогда закладывайте очень много времени — об опции скрафтить сразу несколько деталей в CD Projekt не додумались. Нет, вы точно серьёзно?

Отдельно хотелось бы сказать про управление транспортом. Машины ведут себя ужасно. Когда садишься за руль, то ощущаешь себя не в автомобиле будущего, а в каком-нибудь неуправляемом корыте, которое заносит даже на прямой дороге. Как будто твоя тачка всё время едет на летней резине по зимним и заледенелым дорогам.

Так и что получается в итоге? Cyberpunk 2077 — плохая игра? Нет, она отличная. Мы просто оказались в плену собственных фантазий и желаний, из-за чего на выходе получили совсем не то, чего ожидали. В «киберпанке» угадывается третий «Ведьмак»: это монументальные, сделанные с любовью игры, которые страдают от многих мелких болячек. Но ты их просто не замечаешь. Не из-за того, что не хочешь, а потому что все их достоинства стократно перевешивают их же недостатки. Поэтому Cyberpunk 2077 достойна внимания. И можете даже не пытаться спорить.