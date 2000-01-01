Почему стоит купить консоль нового поколения

Причина №1: Топовые релизы игр

Пока действительно мало по-настоящему некстген-игр. Тем не менее, адаптированные ААА-тайтлы именно на новых консолях выглядят круто. Играть в тот же Cyberpunk 2077 на PS4 или Xbox One – такое себе.