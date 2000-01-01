Почему стоит купить консоль нового поколения
Некстген в каждый дом! Хоть PS5, хоть Xbox Series X.
Причина №1: Топовые релизы игр
Пока действительно мало по-настоящему некстген-игр. Тем не менее, адаптированные ААА-тайтлы именно на новых консолях выглядят круто. Играть в тот же Cyberpunk 2077 на PS4 или Xbox One – такое себе.
Причина №2: Консоли не будут дешеветь
Прежде чем консоли попадут в распродажи, пройдёт много времени. И даже тогда нет гарантии, что вы существенно сэкономите. Просто посчитайте, как курс $ повлиял на цены старых PS и Xbox или айфонов.
Причина №3: Быстрые загрузки и другие возможности
Некстген-консоли банально мощнее и современнее. Поэтому тянут Quick Resume (уже круто реализовано на Xbox Series X), а дальше будут только развиваться.
Причина №4: Эксклюзивы и Game Pass
Традиционно у Sony – топовые эксклюзивы, а Microsoft отвечает всем многообразием Game Pass. Какую бы сторону вы не выбрали, углубляться в гейминг лучше на некстгене.
Почему стоит купить консоль нового поколения
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