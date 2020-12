The Game Awards 2020 – лучшие игры года и 5 самых ожидаемых анонсов

Игровая церемония награждения The Game Awards 2020 – это своеобразный оскар в мире видеоигр. Давайте подробнее разберёмся чего стоит ждать от конференции, когда и где её можно будет смотреть и какие игры должны на ней анонсировать.

The Game Awards 2020: дата проведения

Церемония пройдёт 11 декабря в 3:00 мск. Геймеры с нетерпением ждут победителей, а также анонсы громких тайтлов. Основную часть церемонии традиционно займёт церемония вручения наград победителям в различных номинациях – от игры года до лучшей киберспортивной игры. Также будут представлены новинки игровой индустрии. Некоторые новые ААА-проекты уже подтвердили своё участие, но не обойдётся и без сюрпризов. Подробно с датой и временем проведения, а также с номинантами можно ознакомиться по этой ссылке.

Где будет доступна трансляция The Game Awards 2020

Здесь можно выбрать удобный способ просмотра церемонии.



Также трансляцию выставки проведёт «ВКонтакте» совместно со студией Electronic Mushroom. Трансляция «ВКонтакте» пройдет в сообществе VK Gaming и начнется 11 декабря в 2:30 мск. Её ведущими будут VJ Hobbit и менеджер по игровому маркетингу «ВКонтакте» Никита Моторкин.

Игра года и победитель народного голосования The Game Awards 2020

Всего на Game Awards доступной 24 номинаций. Основная награда – игра года.



За звание игры года борются таки номинанты:

Animal Crossing: New Horizons

DOOM Eternal

The Last of Us: Part II

Ghost of Tsushima

Final Fantasy VII Remake

Hades

Помимо этого будут награждены победители в остальных номинациях, в том числе уже известный победитель народного голосования Ghost of Tsushima.

Возможные анонсы игр на The Game Awards 2020

Больше всего игроки ждут:

Dragon Age 4

Новую часть Silent Hill

Elden Ring

The Wolf Among Us 2

АААА-игру во вселенной PUBG

Dragon Age 4

Dragon Age – серия культовых RPG. Множество игроков по всему миру ожидает продолжения этой серии и надеется, что даже несмотря на очевидные проблемы BioWare игра выйдет отличная. Подробностей пока очень мало, но если вы пропустили видео от BioWare с процессом создания игры и некоторыми особенностями – рекомендую ознакомиться.

Видео опубликовано на YouTube-канале BioWare.

Сотрудники компании официально заявили, что на церемонии стоит ожидать много новых подробностей о Dragon Age 4.

Silent Hill

Практически все поклонники жанра survival horror когда-то играли в «Тихий Холм». Конечно, кроме тех кто предпочитает серию Resident Evil. Уже пару лет витают слухи про то, что Кодзима или кто-то из разработчиков первых частей делает то ли ремейк, то ли продолжение серии. В интернете даже можно найти небольшую демонстрацию новой части.



Недавно компания Кодзимы начала набирать людей для работы над survival horror. А вот один из создателей первых частей, к сожалению, уволился из Sony и основал свою компанию. Про его участие в новом Silent Hill, как вы понимаете, тоже ходили слухи.



Официально анонса Silent Hill не было, но олдскулы надеются, что он произойдёт уже на выставке.

Elden Ring

Игра от разработчиков Dark Souls, скорее всего, сделает сильный упор на RPG составляющую и хардкор. Говорят также про открытый мир и скандинавские мифы. Пока информации про Elden Ring очень мало, однако многие хардкорщики ждут именно этот проект на церемонии.



Elden Ring можно назвать тёмной лошадкой. Игра официально не заявлена в программу церемонии, но мы ведь не просто сказали в начале нашей заметки про сюрпризы. Игра также имеет чуть-чуть общего со вселенной The Lord of the Rings, но что-то конкретного на этот счёт пока не говорят.

The Wolf Among Us 2

Проект студии Telltale Games, а если быть точнее – её обновленная версия. The Wolf Among Us должна была выйти ещё в 2018-м или 2019-м, однако студия Telltale Games разорилась, поэтому все подумали, что игра так и не увидит свет. Однако на прошлой The Game Awards обновлённый состав студии внезапно анонсировал тизер второй части The Wolf Among Us.

Больше никакой информации про неё нет. Будет ли она показана на церемонии – неизвестно. Надеемся, что чуйка нас не подведёт.

АААА-игра во вселенной PUBG

Информация про анонс АААА-игры во вселенной PUBG от создателя Dead Space на The Game Awards 2020 появилась совсем недавно. Если про другие вышеобозначенные игры есть хоть какая-то информация из первых уст, то про эту игру мы вообще ничего не знаем, кроме приставки АААА в названии. Не подумайте, что мы ошиблись и написали вместо три А – четыре. Это не ошибка: игра должна стать проектом нового поколения.

Сколько анонсов будет?

В общей сложности организаторы выставки обещают анонсировать порядка 20 проектов – 5 на пре-шоу и больше 12 во время основной презентации.