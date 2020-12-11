5 топовых фишек Xbox Series X, которые облегчат вашу жизнь

Я уже неоднократно говорил, что Xbox Series X — крутое устройство, которое способно значительно улучшить ваш экспириенс от видеоигр. Всё благодаря мощной начинке и другим ключевым функциям. Это быстрая консоль, которая поможет вам по-настоящему почувствовать некстген — пусть и без мощного стартового тайтла вроде Halo Infinite.

Обзор Xbox Series X: будто из космоса Здравствуй, некстген, мы тебя ждали!

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Функция позволяет вам моментально переключаться между несколькими играми. Как она работает? Запускаете любой тайтл и выходите на стартовый экран, а затем выбираете любую другую игру. Предыдущая заморозится в памяти приставки и останется ровно на том месте, где вы её свернули. Даже сохраняться не нужно! Таким образом можно запустить до пяти игр одновременно, не переживая, что с ними что-то случится.

Правда, за время тестов у меня неоднократно бывали случаи, когда я оставил игру на паузе, но по неведомым причинам она не сохранялась. Вероятнее всего это поправят в будущих патчах.

Полная обратная совместимость (в том числе с аксессуарами)

Здесь Xbox Series X ощутимо выигрывает по сравнению с PlayStation 5. Консоль поддерживает игры и девайсы не только с Xbox One, но и с Xbox 360 и даже с оригинального Xbox. Если по каким-то причинам вы пропустили хиты прошлых лет, то с Series X вы сможете наверстать упущенное.



И дело даже не просто в возможности запустить их — консоль улучшает игры с помощью встроенного HDR на основе нейросети и быстрых загрузок из-за SSD. Только на Series X можно сыграть в оригинальную Red Dead Redemption с графическими наворотами, а это дорогого стоит.

Удобный инструментарий для скриншотов

Да, теперь на Xbox можно удобно и адекватно делать скриншоты. На геймпаде появилась специальная кнопка, нажатие на которую мгновенно сохраняет кадр вашего геймплея. Если зажать её, то консоль будет записывать видео — качество можно настроить вплоть до 4К. Время и прочие вещи при этом стоит настроить заранее в специальном меню.

Последующий контент можно удобно экспортировать в социальные сети или же загрузить в OnePlus. Для этого достаточно активировать приложение на своём ПК и нажать нужную кнопку на самой консоли, и контент сразу полетит на жёсткий диск компьютера. Удобно и практично.

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Быстрые загрузки как ключ к комфорту

Уже всем известно, что в новых консолях стоят сверхбыстрые кастомные SSD, благодаря которым скорость загрузки игр увеличилась в несколько раз. И вроде бы незначительная мелочь, но она серьёзно повышает уровень вашей жизни.

Со мной это случилось на примере Assassin’s Creed Valhalla. На PS4 Pro мне приходилось ждать по несколько минут, когда игра наконец запустится, затем когда она загрузится, а потом — когда активируется файл сохранения и я наконец смогу играть. В случае с Series X я даже с дивана встать не успеваю, как игра уже загружается, а я могу продолжить покорять Англию и грабить поселения.

Ещё раз, вроде бы незначительная мелочь, но после того, как ты её попробуешь, возвращаться на старое устройство не хочется. Скорее, желаешь его побыстрее продать и забыть как страшный сон.

Интерфейс с блоками и настройками

Ещё одна маленькая мелочь, которая выгодно выделяет Xbox Series X на фоне конкурентов. Благодаря обновлённому дашборду можно настроить рабочий стол так, как вам удобно. Можно распределить игры по папкам, вынести любимые тайтлы на стартовый экран, поменять стартовое изображение или настроить тему. Удобно для тех, кто хочет полностью настроить консоль под себя.