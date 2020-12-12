Арсений ceh9 Триноженко: если бы на нашей планете не было CS — не было бы планеты

В Cyberpunk 2077 уже успели поиграть все. Герой сегодняшнего интервью не исключение! Профессиональный комментатор, бывший игрок Natus Vincere по Counter-Strike и просто отличный человек Арсений Триноженко делится впечатлениями о новом детище CD Projekt RED и прогнозирует результат турнира BLAST по CS:GO.

—Для тебя Cyberpunk был чем-то ожидаемым?



— Я, в принципе, давно перестал быть фанатом какой-либо игры, но даже я наслышан о Cyberpunk. Узнал о нём где-то полгода назад, наверное, в Твиттере, когда там был нереальный хайп по поводу игры и Киану Ривза, ну и, соответственно, решил попробовать поиграть. Честно, не могу сказать, что игра произвела на меня какой-то вау-эффект или чем-то ошеломила. По нынешним меркам просто неплохая игра. Однако ничего нового, ничего сверхестественного я не заметил, поэтому два часа поиграл и забил. Даже вернул себе деньги в Steam (смеётся). Но, наверное, сидя дома на диване, вместо сериалов каких-нибудь, чисто чтобы расслабиться и получить удовольствие, поиграть можно. Но, опять же, это на Sony PlayStation, на диване за большим экраном, а идти за комп садиться играть… наверное, это уже не для меня.

—Можешь выделить интересные моменты?

— Как я и сказал ранее — ничего удивительного в этой игре нет. В принципе, неплохая графика, а точнее количество FPS. На топовой системе с самой современной видеокартой на высоких или ультра у меня было 70-80 кадров. При этом есть игры, где графика, мне кажется, не хуже. То есть тут видно, что ребята пробовали работать над нюансами, и эти нюансы большой роли не играют, они не делают картинку красивее, но при этом жрут огромный кусок твоей системы.

Фото: Арсений с RTX 3080

— Cyberpunk действительно такой классный? Или же это всё маркетинг?

— Маркетинг, однозначно, невероятно повлиял, и огромное количество людей интересовалось, смотрело, хотело поиграть, покупало, ещё купит эту игру. И, может быть, эта игра станет лучше, когда её допилят до конца, появится какой-нибудь крутой мультиплеерный режим. Человечество сделает шаг вперёд в плане новых процессоров, новых видеокарт и лет так через 5-6 у нас появится RP-сервер, как в GTA. Это открыло новое веяние в этой игре. Так, может, будет и здесь и в будущем эта игра станет культовой.

Бывший игрок NAVI, комментатор по CS:GO Арсений ceh9 Триноженко перешёл в Maincast

— В разработке находится не менее ожидаемая игра S.T.A.L.K.E.R. 2. Есть интерес к ней?

— Я думаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2 точно также как и любая другая игра — это больше хайп, чем что-то крутое, новое, во что будут играть, скажем так, наши дети, потому что реально сейчас придумать что-то новое очень тяжело. Как мы видим, Cyberpunk и другие игры тому не исключение. Поживём — увидим, хотя я, честно, не жду этих игр.



— Можешь выделить фаворита на проходящем BLAST?

— На BLAST разворачивается интересная борьба между топовыми коллективами. Это Vitality, это NAVI и Astralis, ну и главный фаворит, наверное, сейчас Vitality. Буквально у меня на глазах сгорает flamie в последнем раунде на Dust II и NAVI проигрывает (о матче Na'Vi — Vitality 10 декабря, — Прим.ред). Думаю, что именно эти три команды поделят между собой первое-второе место.

Фото: Арсений вместе со своей собакой — Навиком

— Кто станет лучшим игроком года?

— По поводу лучшего игрока всё решается как раз на двух турнирах — BLAST и IEM. S1mple отлично провёл весь сезон, ZywOo включился чуть-чуть позже, но, в целом, они идут ноздря в ноздрю, и кто-то из этих двух парней возьмёт кубок или титул лучшего. Собственно, если Vitality в рамках этих двух последних турниров займут первое место или выступят лучше, чем NAVI, то, мне кажется, именно ZywOo станет лучшим игроком года.



—Во время просмотра матчей нет мысли, что хотелось бы находиться на месте игроков? Есть ностальгия по турнирным ощущениям?

— Уже давно нет какой-либо ностальгии по поводу того, чтобы сесть и поиграть. Хотя она, наверное, включается тогда, когда я сажусь и играю, например, шоу-матчи. Там, собственно, интересно играть. А так, в целом, нет. Сейчас смотрю игры, стримлю, комментирую. А так, чтобы сесть и включиться… ничего такого не бывает. Трудно, трудно, потому что понимаешь — надо играть много. По 8, по 10, порой 12 часов в день приходится отыгрывать профессионалам, чтобы показывать такой сумасшедший результат.

Ceh9 рассказал, сколько зарабатывал в Natus Vincere

— Игровой год уже скоро подойдёт к концу, как он тебе в целом? Разочаровал или наоборот?

— Этот год был невероятно тяжелым для многих моих зрителей, много потерь из-за коронавируса и не только, но и много удач. Киберспорт только выиграл на самом деле от этого года. Онлайн ошеломляющий, в какой-то момент киберспорт был единственным видом спорта, на который можно было делать ставки. Многие люди в мире из-за коронавируса узнали о киберспорте, и сейчас он считается одним из самых быстрорастущих видов деятельности на планете. C одной стороны, всё очень хорошо, а с другой — не очень. Если думать о себе любимом, то у меня всё классно, а если думать о глобальном в масштабах планеты, то всё не так хорошо, как хотелось бы.



— Если бы в нашей вселенной не существовал CS, какую бы игру ты выбрал?

— Если бы на нашей планете не было CS — не было бы планеты. На самом деле, если бы не было CS, была бы другая командная тактическая игра, какой-нибудь другой шутер. Сейчас Valorant, в принципе, неплох, хотя к нему есть вопросы и претензии в плане соревновательной составляющей, потому что для меня она не совсем сбалансирована как игра, но в неё можно играть. Люди играют, онлайн постепенно растёт, а так кроме Valorant и CS есть тот же COD, тот же PUBG или Rainbow Six. Есть во что поиграть. Мне Quake III когда-то нравился, но это, опять же, не командный шутер.

Арсений ceh9 Триноженко — о Valorant: никакого новаторства, поиграют и забудут

Арсений с семьей и Навиком

— Гейб даёт тебе возможность внести любое изменение в CS, воспользуешься им?

— Если бы можно было разработать стопроцентный античит, то я бы голосовал за него, потому что он открывает сумасшедшие возможности в плане онлайн CS. Можно было бы прямо внутри игры проводить чемпионаты на ценные призы и это очень сильно улучшило уровень игроков.



— Боря проявляет интерес к тому, чем занимается папа?

— Борька каждый день радует, растёт, но пока ещё слишком мал, чтобы понимать, чем занимается его отец. Но, я думаю, через годик-полтора уже будет в курсе и вместе с Навиком будут рубиться в разные игры (смеётся).