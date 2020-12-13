Геймплей на арте станет сложнее. Авторы World of Tanks рассказали, как изменятся танки

Авторы World of Tanks ответили на вопросы игроков и блогеров на итоговом стриме года. Они поделились ближайшими планами и рассказали, что ждёт фанатов игры в 2021-м. Как известно, не все их планы сбываются, но большинство из планируемых ими вещей всё-таки добираются до релиза. В этом материале мы собрали ответы на самые важные и волнующие вопросы.

На вопросы отвечали: руководитель отдела геймдизайна Егор Родионов, продуктовый директор игры Антон Панков и креативный директор Wargaming Андрей Белецкий.

Про фугасы

Урон от фугасного снаряда будет рассчитываться исключительно от попадания снаряда в конкретную часть танка и в зависимости от того, насколько бронирован танк. Из этих двух параметров и будет складываться конечный урон.

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Бронированная машина, принимающая фугас, будет использовать свою броню таким же образом, как и против бронебойных снарядов. Эта механика будет приближена именно к ним. Но учитываться будет именно номинальная броня, а не приведённая.

Экраны будут пробиваться, но съедать бронепробитие фугасного снаряда. Когда вы будете прицеливаться фугасным снарядом на танк, то будете видеть какой объём урона он сможет нанести — практически никакой, средний или высокий урон.

Что хотят добиться разработчики? Чтобы фугасные снаряды стали полноценными тактическими снарядами. Чтобы ими было просто сбивать гусеницы и захват. Чтобы они позволяли наносить урон по хорошо бронированным машинам, которые обычным снарядом пробить невозможно. При этом объём урона при попадании в такие танки будет существенно снижаться.

Про артиллерию

Разработчики хотят сделать так, чтобы при игре за этот класс техники игроки могли делать больше действий и лучше понимать свою тактическую роль в бою. Если говорить простыми словами, то скиллозависимость на этом типе технике вырастет. Однокнопочный геймплей уходит в прошлое.

У артиллерии будет три снаряда. Они будут существенно отличаться по своему применению. Первый снаряд (с большим сплешем и оглушением) будет предназначен для нанесения урона по высоко подвижным машинам и легко бронированным целям. Следующий снаряд — это более классический фугас, с чуть меньшим сплешем, с большим уроном, но без оглушения. Он направлен на средне бронированные танки, у которых подвижность ограничена. Лучше подойдёт для стрельбы по точкам скопления машин.

Эти снаряды будут разделены по логике. Сейчас снаряд может одновременно повреждать модули, выводить членов экипажа и оглушать. Больше такого не будет. Теперь снаряд будет либо повреждать членов экипажа, либо модули. Что-то одно.

Последним снарядом будет бронебойный. Им можно будет наносить урон по хорошо бронированным неподвижным целям. Этот тип снарядов будет применяться, когда фугас неэффективен. Потому что тяжёлые танки будут хорошо защищены от фугасных снарядов.

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У этих снарядов будет разная траектория. У первого снаряда будет достаточно высокая траектория. Ей будет проще закидывать, но при этом снаряд будет лететь медленнее. У фугаса траектория будет средняя. И у последнего снаряда траектория будет пологая — то есть стрелять этим типом снарядом можно будет только прицельно.

Ещё про артиллерию:

У артиллерии появится осадный режим. Только из него она сможет вести прицельный артиллерийский огонь. Разработчики пока ещё думают, давать ли артиллерии возможность «птшить» в походном режиме. Артиллерийский прицел существенно улучшится и изменится. Он позволит быстро и удобно переключаться между прицелом сверху и прицелом от третьего лица. Размер сплеша будет показываться за счёт эффектов, чтобы можно было понять, какую площадь накрывают снаряды. Будет лучше понятно откуда летит трассер. То есть стоять на одном месте после выстрела не получится — вас легко можно будет вычислить и убить. На миникарте будут показываться точки попадания артиллерии. Игроки будут видеть, куда артиллерия попадает, а не куда она стреляет в данный момент времени. Появится специальная арта-лампочка — она будет включаться в тот момент, когда выпущенный артой снаряд уже летит в танк. У игроков будет до 3,5 секунд (в зависимости от расстояния) чтобы успеть среагировать на выпущенный в них снаряд.

Про экипаж

У экипажа будет уровень. Уровень будет качаться от опыта. Каждый уровень будет давать очки перков. Они будут вкладываться в дерево развития, которое будет состоять из пяти направлений.

Если прокачать одно направление, то откроется суперспособность (на фото выше). Но игрок сможет прокачать (полностью) только два направления и, соответственно, получить только две суперспособности.

Появятся инструкторы (на фото ниже) — их можно будет приставить к экипажам. Инструкторы добавят дополнительные очки в навыки.

Ещё про новый экипаж:

Экипаж может быть обучен на три танка и сможет ездить на всей премиумной технике соответствующего класса и нации. Лампочка «шестое чувство» будет базовым свойством экипажа. Прокачивать её отдельным перком, как сейчас, уже будет не нужно.

Перечисленные выше изменения разработчики обозначили, как самые важные. Авторы собираются протестировать их в песочнице. Примерная дата появления этих механик в песочнице — конец зимы, начало весны. Перед этим разработчики выпустят несколько роликов, в которых покажут и расскажут, как работают новые фугасы, как обновлённая артиллерия ведёт себя в бою и как прокачивается новый экипаж.

Появится система поиска взводов

Не самое важное изменение, но всё же: разработчики хотят ввести поиск взводов. Если никто не принимает приглашение во взвод в бою, а друзей нет в сети, то можно будет нажать на поиск игроков для взвода или присоединиться к уже существующим взводам. Система будет подбирать игроков примерно равного скилла. Кстати, один прикольный момент: игроки смогут полюбоваться друг на друга в лобби. Посмотреть на выбранные танки, эмблемы и камуфляжи.

Про две дополнительные ветки танков. Речь идёт про барабанные итальянские тяжёлые танки с изменённой системой дозаряжания и про тяжёлые чешские танки. Совсем скоро разработчики покажут базовый танк чешской ветки, от которого будет выстраиваться новая ветка.

Как будет работать изменённая система дозаряжания на новых танках? Вы сможете спокойно разряжать все снаряды, не ждать пока зарядится один из снарядов, а стрелять когда надо, не опасаясь уйти на долгий куллдаун. Средним итальянцам менять систему дозаряжания не будут.

Обновление бонового магазина будет. Разработчики стараются обновлять ассортимент танков, доступных в этом магазине, два раза в год. Последнее обновление было в июле. Следующее, видимо, будет либо зимой, либо весной.

Лутбоксы в World of Tanks на регулярной основе вводиться не будут. Разработчики стараются ими не злоупотреблять. Что касается новогодних лутбоксов, то они первоначально сделаны в виде беспроигрышной лотереи. Они так и останутся в рамках новогодних праздников, а всё остальное будет добавляться в исключительных (и единичных) случаях.

Может появиться режим, где можно будет протестировать карты на уровне прототипов. На релиз отправят только лучшие карты, за которые проголосовало большинство игроков.

Планов вводить в игру танки 11 уровня — нет. Но разработчики хотят что-то сделать с прокачкой. А что именно — они, естественно, пока не готовы сказать.

Полная запись прошедшего стрима года в World of Tanks:

Видео опубликовано на YouTube-канале World of Tanks.