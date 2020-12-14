8 игр, которые приятно удивили в 2020 году

2020-й был годом приятных сюрпризов. Буквально из небытия на вершины чартов ворвалась Among Us, маленькая польская студия выпустила напружиненный киберпанковский экшен Ghostrunner, а Valve вспомнила о существовании Half-Life и подарила нам одну из самых важных игр уходящего года под названием Alyx. Мы вспомнили все игры-открытия уходящего года.

Лучше бы не выходили: 5 игр 2020 года, которые нас разочаровали Не оправдали тех ожиданий, что на них были возложены.

Видео опубликовано на YouTube-канале Hornster98.

Компьютерная вариация «Мафии» про круглых человечков на космической станции вышла ещё в 2018-м, но тогда её никто не заметил. Ещё бы, ведь тогда в мире не бушевала пандемия смертельно опасного вируса! Зато в 2020-м, когда всем пришлось сидеть дома, Among Us оказалась как нельзя кстати. Благодаря своей концепции и геймплею она буквально объединила нас и помогла воссоединиться с друзьями, а заодно выяснить, кто же из них наиболее хитрожопый.

Ghostrunner

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

В конце октября состоялся релиз киберпанковской игры от польской студии. Только это была не Cyberpunk 2077, а Ghostrunner — накачанный адреналином экшен от первого лица, где главный герой умеет бегать по стенам и резать противников катаной. Ключевой фишкой игры стала комбинация из платформинга и боёв, в которых и главный герой, и оппоненты умирают с одного удара. В лучшие моменты геймплей Ghostrunner превращается в стремительную мясорубку, где нужно моментально принимать решения и чётко отстукивать по нужным клавишам.

Genshin Impact

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Только ленивый (и неразборчивый) не окрестил Genshin Impact клоном «Зельды» от Nintendo, хотя между этими играми очень мало общего. В первую очередь Genshin Impact распространяется бесплатно и доступна почти на всех платформах и даже смартфонах. Во вторую — это уникальная RPG, в которой весело и интересно гриндить. Хитрые китайцы из miHoYo сделали экшен, в котором нужно решать изобретательные загадки и сражаться за анимешных девочек.

Лучшие из лучших: 5 главных игр поколения Прикоснуться к этим играм должен каждый геймер.

Видео опубликовано на YouTube-канале Valve.

В марте вышла одна из главных игр не только уходящего года, но и главный VR-аттракцион вообще. Valve наконец-то решила вернуться ко всеми любимой Half-Life, однако решила сделать это максимально мягко и в своём стиле. Компания взяла за основу ключевую фишку серии — продвинутую физику — и адаптировала её под устройства виртуальной реальности. На выходе получилась игра, которая стала главной мотивацией наконец-то купить этот чёртов шлем, чтобы нарисовать фломастером пенис на стекле.

Gears Tactics

Видео опубликовано на YouTube-канале SergiuHellDragoonHQ.

Мало кто ожидал успеха от Gears Tactics. Да даже не успеха, а в целом чего-то стоящего. Зачем пытаться подружить шутер от третьего лица и тактический геймплей в духе XCOM? Оказалось, подобные эксперименты могут принести плоды — игра и впрямь получилась отличной. По факту это та же самая Gears, только теперь с видом сверху и тактической паузой. Splash Damage удачно адаптировала фирменный геймплей шутера с кучей насилия под геймплейные стандарты XCOM и не ударила в грязь лицом, подарив одну из самых приятных игр 2020 года.

Desperados III

Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.

Говоря про Gears Tactics, нельзя не упомянуть Desperados III. Культовый вестерн вернулся со всеми знакомыми героями, фирменным юмором и знакомыми тактическими маневрами. Авторам удалось создать множество интересных миссий с необычными ситуациями, которые проверяют вашего внутреннего Наполеона на прочность. Благодаря вороху уникальных героев и механик играть в третью часть Desperados не надоедает.

Fall Guys

Видео опубликовано на YouTube-канале Throneful.

Никто ничего не ждал от Fall Guys. Никто даже не знал о существовании Fall Guys. А потом Fall Guys вышла и снесла башню абсолютно всем. Сотни миллионов проданных копий и заработанных долларов, тысячи стримеров, десятки тысяч фанатов — всё это про неё. И казалось бы, почему? Простенькая аркада, которая для многих послужила аллюзией на счастливое детство — тут и догонялки, и пятнашки, и побеги через полосы препятствий. Как оказалось, именно этого современным геймерам и не хватало — игры, которая практически символизирует слово «Игра».

Tony Hawk Pro Skater 1+2

Видео опубликовано на YouTube-канале CrystalFissure.

Ремастеры культовых игр про Тони Хоука вышли без громких пиар-кампаний и рекламы на «Таймс-cквер», однако это не помешало им снискать славу среди фанатов оригинала. Авторы бережно адаптировали под современную графику все фишки первых игр знаменитого скейтбордиста — разнообразные локации, бешеные трюки и возможность разломать челюсть об очередной бордюр. Да, симуляторы скейтбординга всегда были нишевым жанром, но Tony Hawk Pro Skater 1+2 среди них, как Call of Duty среди шутеров. А такое сравнение дорогого стоит.