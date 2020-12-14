8 игр, которые приятно удивили в 2020 году

2020-й был годом приятных сюрпризов. Буквально из небытия на вершины чартов ворвалась Among Us, маленькая польская студия выпустила напружиненный киберпанковский экшен Ghostrunner, а Valve вспомнила о существовании Half-Life и подарила нам одну из самых важных игр уходящего года под названием Alyx. Мы вспомнили все игры-открытия уходящего года.
Among Us
Видео опубликовано на YouTube-канале Hornster98.
Компьютерная вариация «Мафии» про круглых человечков на космической станции вышла ещё в 2018-м, но тогда её никто не заметил. Ещё бы, ведь тогда в мире не бушевала пандемия смертельно опасного вируса! Зато в 2020-м, когда всем пришлось сидеть дома, Among Us оказалась как нельзя кстати. Благодаря своей концепции и геймплею она буквально объединила нас и помогла воссоединиться с друзьями, а заодно выяснить, кто же из них наиболее хитрожопый.
Ghostrunner
Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.
В конце октября состоялся релиз киберпанковской игры от польской студии. Только это была не Cyberpunk 2077, а Ghostrunner — накачанный адреналином экшен от первого лица, где главный герой умеет бегать по стенам и резать противников катаной. Ключевой фишкой игры стала комбинация из платформинга и боёв, в которых и главный герой, и оппоненты умирают с одного удара. В лучшие моменты геймплей Ghostrunner превращается в стремительную мясорубку, где нужно моментально принимать решения и чётко отстукивать по нужным клавишам.
Genshin Impact
Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.
Только ленивый (и неразборчивый) не окрестил Genshin Impact клоном «Зельды» от Nintendo, хотя между этими играми очень мало общего. В первую очередь Genshin Impact распространяется бесплатно и доступна почти на всех платформах и даже смартфонах. Во вторую — это уникальная RPG, в которой весело и интересно гриндить. Хитрые китайцы из miHoYo сделали экшен, в котором нужно решать изобретательные загадки и сражаться за анимешных девочек.
Half-Life: Alyx
Видео опубликовано на YouTube-канале Valve.
В марте вышла одна из главных игр не только уходящего года, но и главный VR-аттракцион вообще. Valve наконец-то решила вернуться ко всеми любимой Half-Life, однако решила сделать это максимально мягко и в своём стиле. Компания взяла за основу ключевую фишку серии — продвинутую физику — и адаптировала её под устройства виртуальной реальности. На выходе получилась игра, которая стала главной мотивацией наконец-то купить этот чёртов шлем, чтобы нарисовать фломастером пенис на стекле.
Gears Tactics
Видео опубликовано на YouTube-канале SergiuHellDragoonHQ.
Мало кто ожидал успеха от Gears Tactics. Да даже не успеха, а в целом чего-то стоящего. Зачем пытаться подружить шутер от третьего лица и тактический геймплей в духе XCOM? Оказалось, подобные эксперименты могут принести плоды — игра и впрямь получилась отличной. По факту это та же самая Gears, только теперь с видом сверху и тактической паузой. Splash Damage удачно адаптировала фирменный геймплей шутера с кучей насилия под геймплейные стандарты XCOM и не ударила в грязь лицом, подарив одну из самых приятных игр 2020 года.
Desperados III
Видео опубликовано на YouTube-канале IGN.
Говоря про Gears Tactics, нельзя не упомянуть Desperados III. Культовый вестерн вернулся со всеми знакомыми героями, фирменным юмором и знакомыми тактическими маневрами. Авторам удалось создать множество интересных миссий с необычными ситуациями, которые проверяют вашего внутреннего Наполеона на прочность. Благодаря вороху уникальных героев и механик играть в третью часть Desperados не надоедает.
Fall Guys
Видео опубликовано на YouTube-канале Throneful.
Никто ничего не ждал от Fall Guys. Никто даже не знал о существовании Fall Guys. А потом Fall Guys вышла и снесла башню абсолютно всем. Сотни миллионов проданных копий и заработанных долларов, тысячи стримеров, десятки тысяч фанатов — всё это про неё. И казалось бы, почему? Простенькая аркада, которая для многих послужила аллюзией на счастливое детство — тут и догонялки, и пятнашки, и побеги через полосы препятствий. Как оказалось, именно этого современным геймерам и не хватало — игры, которая практически символизирует слово «Игра».
Tony Hawk Pro Skater 1+2
Видео опубликовано на YouTube-канале CrystalFissure.
Ремастеры культовых игр про Тони Хоука вышли без громких пиар-кампаний и рекламы на «Таймс-cквер», однако это не помешало им снискать славу среди фанатов оригинала. Авторы бережно адаптировали под современную графику все фишки первых игр знаменитого скейтбордиста — разнообразные локации, бешеные трюки и возможность разломать челюсть об очередной бордюр. Да, симуляторы скейтбординга всегда были нишевым жанром, но Tony Hawk Pro Skater 1+2 среди них, как Call of Duty среди шутеров. А такое сравнение дорогого стоит.
- 14 декабря 2020
-
12:32
-
12:23
-
10:05
- 13 декабря 2020
-
22:04
-
20:05
-
16:21
-
10:22
-
09:44
-
02:05
-
00:26
- 12 декабря 2020
-
23:11
-
21:10
-
20:25
-
13:32
-
13:08
-
12:31
-
11:32
-
10:53
-
07:44
- 11 декабря 2020
-
21:19
-
16:50
-
16:12
-
13:57
-
13:07
-
11:32
-
09:38
-
08:13
-
07:41
-
07:16
-
07:00
- 10 декабря 2020
-
22:38
-
20:45
-
19:23
-
18:46
-
17:18