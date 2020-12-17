«Безжизненный» Найт-Сити и много-много багов. Что раздражает в Cyberpunk 2077

Старт самой ожидаемой игры поколения получился смазанным: игроки, запустившие «киберпанк» на консолях, столкнулись с градом ошибок и багов. Поляки, обещавшие, что «киберпанк» будет круто работать одновременно на всех платформах, оказались в неловком положении, а игроки, сумевшие достать новые видеокарты от NVIDIA и AMD, несмотря на их дефицит на рынке, не получили вожделенного эффекта от мощности новинок. В этом материале мы поговорим не только об этом — мы выделили пять вещей, которые раздражают нас (и не только нас) в Cyberpunk 2077.

Обзор Cyberpunk 2077 — до гениальности не хватило Надежда на патчи — в игре слишком много багов и … рандомно разбросанных везде пенисов.

1. Корявое управление транспортом

Первая поездка на машине в Найт-Сити запомнится вам навсегда. Не думайте, что она будет увлекательной и простой. Скорее всего она получится суетливой и шумной. Вы наверняка соберёте на своём капоте все фонарные столбы и заборы. Потому что транспорт в «киберпанке» ведёт себя, мягко говоря, странно и неестественно. Нет, со временем вы, конечно, привыкнете к управлению и адаптируетесь к заносам, но на первых порах вы будете вспоминать транспорт из GTA 5 добрым словом, а транспорт в «киберпанке» — отчаянно ругать.

Да, машины выглядят вполне прилично и красиво. Да, при нажатии на газ ты ощущаешь их скорость. Но проблема в том, что машины буквально скользят и плывут по дороге — нет ощущения от тяжести их веса, а любой поворот (даже тихий и спокойный) приводит к заносам не только на мокрой дороге, но и на сухой. Отсюда возникает вполне логичный вопрос: авторы хотели сделать езду на машинах более реалистичной или аркадной? К сожалению, найти «золотую середину» у них, как я считаю, не получилось — управлять транспортом в Найт-Сити неприятно, хоть и терпимо.

2. Проблемы с физикой

С физикой проблем не меньше. Хотя можно сказать, что я придираюсь — мы ведь играем в RPG не ради физики. Да, но неужели в игре с таким огромным бюджетом было сложно прикрутить банальные вещи — например, брызги после погружения тачки в воду или сделать хоть какие-то разрушения у машин после ударов по ним той же битой.

Как ведёт себя транспорт при столкновении с препятствиями? Мотоцикл способен перевернуть грузовик или взлететь высоко в воздух при малейшем прикосновении к заграждению, а машины исчезают сами по себе, стоит только вам отвернуться. А если вы бросите транспорт на дороге, то через некоторое время позади вас выстроится целая цепочка из машин, ведь искусственный интеллект в игре настолько тупой, что не может просто взять и обогнать вас.

В Сети можно наткнуться на два ролика, где блогер сравнил Cyberpunk 2077 сначала с GTA 5, а потом и с GTA 4. И это сравнение наглядно показывает, насколько в «киберпанке» всё плохо с мелочами, которые как раз и делают игру целостной и законченной. Современный проект 2020 года проигрывает в этом не только игре 7-летней давности, но и игре, которая вышла ещё в 2008-м.

Видео опубликовано на YouTube-канале GameLore.

Глупо отрицать, что поляки просто забили на эти мелочи и сконцентрировались на том, что получается у них лучше всего — на проработке сюжета и персонажах. И единственное, что можно сказать в их оправдание — это то, что GTA разрабатывают уже на протяжении 23 лет. Естественно, что за это время Rockstar научилась делать игры в городах живыми и наполненными, в то время как для поляков — это, по сути, первый настоящий опыт. Понять и простить?

3. Перегруженный интерфейс

Интерфейс выглядит неудобным и недоработанным, о чём мы не раз говорили в предыдущих обзорах. Инвентарь нагружен настолько, что приходится тратить по несколько минут, чтобы разобраться со всем добром, большая часть из которого является ненужным мусором.

Честно признаться, мне порой просто не хочется открывать рюкзак, чтобы выбросить или разобрать на запчасти то, что мне не нужно. Потому что приходится копаться во всём этом хламе и сравнивать характеристики каждой находящейся в рюкзаке пушки с нынешней. На это, естественно, уходит немало времени, поэтому ходишь с набранными по пути пушками до тех пор, пока персонаж не встанет из-за перегруженности рюкзака.

Кстати, в некоторых миссиях требуется расшифровать чип и скинуть информацию по смс. Вот тут и начинаешь проклинать интерфейс. Чтобы отыскать этот чип, приходится открыть отдельное меню с чипами и найти нужный среди сотен других.

Отдельно хотелось бы сказать про отсутствие быстрой смены гранат — без колеса быстрого доступа другой тип гранат выбрать невозможно. Вам придётся открывать это колесо часто, потому что иного выбора нет. Ещё бы работало это колесо адекватно.

4. Безжизненный Найт-Сити и скучные «гриндовые» задания

Неоновые вывески и высотки выглядят величественно и красиво. По Найт-Сити приятно гулять, наблюдать за голографической рекламой и любоваться футуристическими кварталами будущего, но это быстро надоедает. В какой-то момент понимаешь, что за всей этой красотой стоит безжизненный и пластмассовый мир, где толпы одинаковых NPC с одинаковым телосложением и в одинаковой одежде ходят по заранее проложенным маршрутам и говорят одни и те же банальные фразы типа: «Чо надо?». А вот что хорошо получается у этих клонов, так это присаживаться на корточки при первой же опасной ситуации.

Такая же проблема была и в The Witcher 3, где по улицам шлялись однообразные NPC в плащах. И если в Новиграде мы проводили меньшую часть времени, то в «киберпанке» город — это основная локация. Проблема CD Projekt RED в том, что они умеют создавать большие и красивые миры, в которых совершенно не чувствуется жизни. Найт-Сити — это красивая декорация, которая не умеет и не будет вас развлекать, если не считать секс с мужиком за развлечение. Остаётся только бегать от задания к заданию, скупая машины и собирая карточки Таро. И если второстепенные миссии вышли на уровне сюжетных, то с «гриндовыми» получился типичный Ubisoft.

5. Плохая оптимизация и много-много багов

Но всё же основная претензия к игре, которая представляется общественностью как событие года и даже целого десятилетия, заключается в плохой оптимизации и забагованности. Cyberpunk 2077 — целый маскарад из багов. Полиция в городе реагирует только на главного героя, неожиданно появляясь у него за спиной. Мёртвые враги с отрубленными конечностями и головами продолжают кричать на тебя даже после смерти. Можно заметить, как у некоторых NPC пропадают ноги в баре. А как вам летающие объекты в воздухе типа дипломатов, палочек для еды и сигарет в кат-сценах? А машины, ни с того ни с сего таранящие объекты? Ох уж эти смешные и прикольные баги, если бы эти баги не происходили в этой игре с пугающим постоянством.

Больше всего досталось консолям, особенно обычным версиям PS4 и Xbox One. Предрелизные обещания разработчиков о том, что их игра будет работать круто на всех платформах и системах, так и остались обещаниями. Нет, мы, конечно, понимали, что всё будет плохо, так как объективно говоря консоли старого поколения сильно устарели, но не думали, что настолько. Только посмотрите на видео ниже, как выглядит игра на той же PS4 Slim. Это же просто ужас:

Видео опубликовано на YouTube-канале Fl1cker Mobile Gamer.

С оптимизацией, как известно, тоже вышел прокол — игра ставит раком любые системы. Вам было мало одного «крайзиса?» Получайте новый. Прописанные в системных требованиях спецификации можете забыть и не вспоминать. На GTX 1060 вы поиграете с комфортом разве что на низких настройках. А что там с новыми картами? Тоже ничего хорошего. На 3070 в 2К вы не получите 60 кадров при максимальных настройках с включённым рейтрейсингом. Не получите 60 кадров и на RTX 3090 в 4К. На помощь приходит DLSS — без него было бы совсем всё печально.

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Не подумайте, что я специально высасываю минусы из пальца. Многие из описанных проблем бесят, но не настолько, чтобы можно было назвать Cyberpunk ПРОВАЛИЩЕМ. Их можно исправить патчами, а с некоторыми и вовсе смириться. Однако готовы ли вы ждать полгода, чтобы поиграть в законченный продукт? Сейчас игра выглядит бета-тестом — сырой и недоработанной игрой с большим потенциалом. Но если вы пришли в «киберпанк» только ради крутого сюжета и визуала и ни за чем другим, вы точно не разочаруетесь. То, что мы ожидали от Cyberpunk 2077 слишком многого, это уже наши проблемы. И да, не верьте обещаниям разработчиков. Никогда.