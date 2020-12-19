Киану Ривз, графика и квесты: 5 главных достоинств Cyberpunk 2077

Ладно-ладно, давайте будем справедливыми. Несмотря на все недостатки Cyberpunk 2077 и возникший вокруг неё негативный фон, в ней есть и что-то хорошее. Да, руководство CD Projekt RED нагло обманывало всех на протяжении стольких лет. Да, версия для консолей вышла неиграбельной и забагованной в мясо. Да, студия полностью разрушила доверие вообще всех: фанатов, критиков, журналистов, партнёров, всех.

Но попробуем посмотреть в первую очередь не на «заслуги» топ-менеджмента CD Projekt и пиарщиков, а на труд разработчиков — тех, кто тоже недоволен ситуацией. Ведь видно, что команда вложила в игру всю свою душу, пусть и во многом очевидно не докрутила её. Мы выбрали пять ключевых достоинств Cyberpunk 2077 — всё-таки хоть чем-то эта игра может гордиться.

«Безжизненный» Найт-Сити и много-много багов. Что раздражает в Cyberpunk 2077 Мы опять зачем-то поверили разработчикам, а этого нельзя делать. Никогда.

Графика

Важно понимать, что Cyberpunk 2077 вовсе никакая не nextgen-игра. Просто на хороший движок наложили много современных и модных технологий, которые и сделали то, что мы видим в итоге. Основные фишки графики видны буквально на каждом скриншоте, если он сделан на ПК при максимальных настройках графики.



Инженерам CD Projekt RED удалось навешать на игру столько приколов помимо рейтрейсинга, DLSS и других фич, что порой от красоты картинки просто офигеваешь. Модели оружия выполнены потрясающе, а пейзажи и виды Найт-Сити захватывают дух.

Киану Ривз и его Джонни Сильверхенд

Покажите мне хотя бы одного человека, который не любит Ривза? Он покорил сердца миллионов не только своей актёрской игрой, но и трудоголизмом. И теперь настала очередь фанатов игр оценить мастерство Ривза, и Cyberpunk 2077 оказалась потрясающей площадкой для этого.

Чтобы полностью оценить вклад Киану Ривза в игру, достаточно провести за ней несколько вечеров. Звезда «Джона Уика» не просто пришёл в студию, чтобы записать пять реплик и отсканировать своё лицо. Он работал и выкладывался так, будто снимается в очередном фильме. С ним записаны тысячи анимаций, строчек диалогов, просто забавных комментариев и много другого. Ну а его персонаж — Джонни Сильверхенд — получился отличным альтер-эго главного героя, которого очень хочется размазать и убить, но в то же время ему хочется сожалеть.

Однако впечатление от работы акёра можно оценить только при игре с оригинальной озвучкой. Актёр дубляжа старался, но не дотянул до оригинала. Специалист по озвучиванию и рядом не стоит с голливудским актёром первой величины по качеству интонации, реплик и эмоций.

Проработка дополнительных квестов

Сценаристы и квест-дизайнеры CD Projekt RED давно доказали всем и каждому, что по части проработки дополнительных заданий им нет равных. И Cyberpunk 2077 стала лишним на то подтверждением. Многие сайды не уступают по качеству и глубине заданиям из основного сюжета. Все они выполнены с лёгкой долей абсурда и юмора, а некоторые заставляют серьёзно задуматься. Мой любимый пример — квест, в котором нужно помочь одному бедолаге побыстрее доехать до риппера, так как его механический, кхм, пенис начал дымиться и сжигать его плоть.

Стрельба

Хотя CD Projekt RED налажала с рукопашным боем, прокачкой, балансом экономики, вождением автомобилей, со стрельбой в Cyberpunk 2077 всё отлично. Все представители достаточно внушительного арсенала круто выглядят и звучат, что вызывает исключительно позитивные эмоции. Нажатие на рукоятку дробовика может разорвать неряшливого оппонента в клочья, а от меткого снайперского выстрела вражеская голова лопается словно арбуз.

Музыка

Саундтрек Cyberpunk 2077 заведомо стал моим самым любимым из всех, который мне приходилось слышать в видеоиграх. Композиторы CD Projekt RED записали для RPG множество уникальных композиций под любую ситуацию, будь то адреналиновая перестрелка в подворотнях или вдумчивый диалог с персонажами. Ну а трек после финальных титров натурально вызывает мурашки и заставляет вновь задуматься о сложности мироздания.