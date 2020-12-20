Топ-6 самых громких скандалов 2020 года в киберспорте

Приставания к фанаткам и нечестная игра до добра не доводят. Многие поняли это только сейчас.

Уходящий год в силу коронавирусных причин для виртуального спорта получился тяжёлым. Киберспорт ловил не самые приятные современные тренды и очень старался быть похожим на большой спорт, которого в 2020 году не хватало. И хотя сейчас все скандалы остались позади, вспомним эти горькие истории, чтобы извлечь уроки и сделать киберспорт будущего чуть лучше.

Обвинения в домогательствах

Даже когда волна этих скандалов докатилась до игровых студий уровня Bethesda и Techland, казалось, что в уютном киберспортивном сообществе такого точно не будет. Но в середине июня достоянием общественности стало одно письмо – некая девушка обвинила комментатора Гранта GranDGranT Харриса в домогательствах. Кастер подпоил её, а после неудачи настроил против неё всех своих знакомых. Позже выяснилось, что эта жертва была не единственной.



На следующий день команда Evil Geniuses разорвала контракт с комментатором, а сам Грант объявил о завершении карьеры в киберспорте. Коллеги специалиста с ужасом открестились от дружбы с ним – некоторые даже признавались, что подозревали о наклонностях Харриса, и упрекали себя за то, что вовремя его не остановили.

Комментатор по Dota 2 домогался до девушек, за что лишился работы Киберспорт погряз в сексуальных скандалах.

Любопытно, что одним из самых жёстких было выступление известного комментатора Тоби TobiWan Доусона, который назвал происходящее отвратительным. А спустя сутки сам получил обвинения от косплеера Meruna. Девушка заявила, что Тоби склонял её к сексу в юном возрасте. И хотя она не представила никаких доказательств, под давлением сообщества TobiWan также был вынужден попрощаться с любимой профессией.



В течение следующих дней новостную ленту заполнили обвинения самых разных представителей киберспорта – игроков SingSing и DeMoN, комментатора League of Legends Джо Миллера и многих других. Чаще всего спонсоры и работодатели без разбирательств разрывали с мужчинами контракты, тем приходилось защищаться и искать другие способы заработка.



Были и забавные случаи: например, комментатор Эндрю Zyori Кэмпбелл после обвинений в домогательствах от косплеера ashnichrist был вынужден признаться, что он относит себя к сексуальным меньшинствам, и девушка его не интересовала. Извиняться пришлось уже косплеерше, которая позже была вынуждена закрыть соцсети из-за сообщений с угрозами.

В русскоязычном сообществе громче всех грянули обвинения стримерши Lesstra в адрес игрока в League of Legends Владислава Kinzu Белоконя. Девушка рассказала, что пять лет назад керри One Breath Gaming попытался её изнасиловать, но она вырвалась и убежала. Интересно, что российская организация удержалась от моментальных санкций и провела внутреннее расследования. Доказательств вины Kinzu в клубе не нашли, после чего скандал быстро утих.

Переход Zayac в Virtus.pro

Когда на улицу ещё можно было выходить без маски, а две сильнейшие команды СНГ спокойно готовились к отборочным к мэйджору в Лос-Анджелесе, грянул главный трансфер года в Dota 2. Хотя полноценным трансфером назвать переход капитана NAVI Бакыта Zayac Эмилжанова трудно – Virtus.pro удалось получить сильнейшего игрока главных конкурентов, не заплатив ни рубля.

«Это грязная игра». Virtus.pro бесплатно забрала капитана у главных конкурентов Бакыт Zayac Эмилжанов покинул клуб, никого не предупредив. А потом нашёл пункт в своём контракте и стал свободным агентом.

Позже выяснилось, что игрок воспользовался ошибкой в контракте, которая позволяла ему в любой момент покинуть клуб. VP отмечали, что действовали по законам. В NAVI же, потеряв важное звено и не получив за это никакой компенсации, давили на то, что соперники нарушили негласные правила «честной игры». К счастью, до суда или других санкций дело не дошло.

На первых порах Virtus.pro c Zayac захватили лидерство в регионе и победили на онлайн-турнире ESL One Los Angeles – в это время NAVI испытывали серьёзные проблемы с составом. Однако к концу года, к удовольствию фанатов жёлто-чёрных, Бакыта настигла карма. Новый ростер Natus Vincere оказался куда успешнее старого, а Zayac покинул VP и остался без команды.

19teen против Травомана

В середине марта контракта с клубом в мгновенье ока лишился ещё один игрок – правда, уже не по своей воле. Мидер forZe Егор 19teen Лексютин в паблике поскандалил со стримером под ником ТраВоМаН, причём дело дошло до привычных для дотеров оскорблений матери соперника.

Игрок forZe по Dota 2 обозвал мать другого игрока. «Лукойл» и «Спартак» этого не простили Санта-Барбара в российском киберспорте. Опять.

Ситуация неприятная, но для киберспорта привычная. Другое дело, что организацию forZe спонсирует корпорация «Лукойл». И как только руководство увидело записи чата, киберспортивный клуб был оштрафован на миллион рублей, а представители команды, недолго думая, решили погасить убытки за счёт зарплат игроков. После этого forZe разорвали контракты со всеми участниками состава по Dota 2.



Понять, в чём была вина других игроков, смогли не все. Иван VANSKOR Скороход даже выступал с заявлениями в адрес forZe, но после перепалки в соцсетях стороны разошлись. Три из пяти игроков продолжали совместные выступления до конца года, а клуб так и не смог найти новый состав. Возможно, сказалась репутация – этот скандал был не единственным с их участием.

ForZe vs NAVI

Осенью организация вновь влипла в неприятную историю, хотя на сей раз вины руководителей forZe было намного меньше. Матч команды по CS:GO против NAVI был отменён – у игрока «рождённых побеждать» Ильи Perfecto Залуцкого был обнаружен коронавирус. Казалось бы, ничего странного, но игроки forZe узнали об этом лишь за несколько минут до старта.



Весь день команда потратила на подготовку к важной игре, которую организаторы в один момент перенесли без согласования с forZe. На эмоциях в соцсетях игроков и руководителей появились несколько не самых приятных постов – например, Андрей Jerry Мехряков был уверен, что нужное решение NAVI получили только из-за своего статуса топ-команды.

Матч NAVI перенесли из-за коронавируса. Это не понравилось соперникам – дошло до скандала Вторую команду не поставили в известность, а заражённый через пару часов уже играл в CS:GO

Когда стороны успокоились и стали разбираться, выяснилось, что NAVI предупредила организаторов заранее. А вот те почему-то промедлили, не отвечая на вопросы forZe. Спустя два дня матч всё же состоялся: мотивированные «форзы» победили в двух сетах – 16:12 и 16:9.

Массовый бан тренеров в CS:GO

Месяцем ранее в коде CS:GO была обнаружена серьёзная оплошность, которая позволяла тренеру наблюдать за действиями соперника по ходу матча. По итогам первого расследования турнирный оператор ESL выяснил, что багом пользовались три наставника таких клубов, как Heroic, MiBR и Hard Legion. Все трое были дисквалифицированы на срок от 6 месяцев до 2 лет.

При этом самый злостный нарушитель, тренер Александр MechanoGun Богатырёв, летал по карте и рассказывал о передвижениях противников целых шесть раз. А через месяц клуб forZe пригласил его стать наставником онлайн-школы, что вызвало бурную реакцию в западном сообществе CS:GO.

«Это шок и позор». Трёх тренеров топ-команд CS:GO отстранили за наблюдение за соперниками Наставник российской Hard Legion получил самое жестокое наказание.

Этим дело не ограничилось. Спустя три недели собственное расследование провела комиссия ESIC. В результате были дисквалифицированы ещё 34 человека, в том числе экс-наставник NAVI Сергей starix Ищук, а также Каспер ruggah Дью из OG и тренер mousesports Аллан Rejin Петерсен.



Многие тренеры тогда заявили о своей невиновности – например, Сергей lmbt Бежанов во время предполагаемого нарушения был гостем студии аналитики в рамках одного из турниров. Спустя две недели ESIC оправдала тренера, но этот случай стал единственным. В то же время ряд других клубов, в том числе Heroic, OG и AGO Esports, продолжили работу с забаненными тренерами.



Примечательно, что в ходе расследования выяснилось: данная ошибка существовала в CS:GO уже несколько лет. В таких условиях выявить всех тренеров, которые получили преимущество, невозможно. А уже осенью были найдены несколько новых уязвимостей, которые также позволяли тренеру наблюдать за действиями соперников. Сейчас игроков и наставников команд обязали играть с включенными веб-камерами.

Чемпионы мира и договорняк

Доходы киберспортсменов в 2020 году ожидаемо сократились: призовые на онлайн-турнирах ниже, некоторые клубы на фоне кризиса урезали зарплату. Некоторые решили немного заработать на ставках, аккуратно проиграв в матче, который ничего не решает.



Самым громким случаем стала пожизненная дисквалификация игроков китайской команды Newbee, среди которых чемпион 2014 года Чжень Faith Хунда. Игроки принимали не самые очевидные решения в нескольких матчах, что вызвало бурную реакцию в местном сообществе. В итоге игроков и менеджера пожизненно забанили на основных лигах Китая.

«Съем своё дерьмо в эфире, если это не так». Чемпион мира обвинил команду в сдаче матча Игроки Avengerls бросили играть, когда были в шаге от победы. Теперь команду ждёт разбирательство с букмекерами и организаторами турнира.

В России дважды со знаком минус отметился клуб Cyber Legacy. 18 октября команда по Dota 2 безнадёжно проиграла Vikin.gg, а несколько букмекеров сообщили об аномальной активности ставок на матч с новых аккаунтов. Через месяц в сливе матча подозревали уже состав по CS:GO.

В обоих случаях организация отрицала обвинения, независимые расследования тоже не закончились успехом. Вскоре Cyber Legacy распустила оба состава и сейчас находится в инактиве.



Из других случаев можно вспомнить неудачную попытку зайти хоккейного клуба «Трактор» зайти в киберспорт. Уже через пару недель игроки команды по Dota 2 решили слить матч и поставить на результат в букмекерских конторах. После этого челябинский клуб свернул проект CyberTRAKTOR.



Всё это лишь указывает на то, как слабо издатель Dota 2 регулирует профессиональную сцену игры. Во время коронавируса появлялись целые турниры, единственная цель которых заключалась в организации подставных матчей. Организаторы заявляли на турнир команды-фэйки, пытались договориться с игроками и сами играли в матчах, на которые были ставки в БК. Лишь после отказа освещать спорные турниры на ведущих ресурсах таких проектов стало меньше.