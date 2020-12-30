S1mple или ZywOo? epileptick1d или Puppey? Лучшие киберспортсмены 2020 года

Чтобы топ лучших киберспортсменов 2020 года в Dota 2 и CS:GO был более объективным, мы опросили русскоязычных аналитиков и комментаторов, которые на протяжении всего года внимательно следили за игроками, и попросили их определить тех, кого можно было бы смело назвать лучшими. Получилось ли у них грамотно аргументировать свой выбор, судить вам.

Виталий V1lat Волочай (Maincast)

В доте это Team Secret. Адова доминация в течение всего года, лучшие игроки на своих позициях и подход — им вообще плевать на соперников или масштабность турнира, они что с конкурентами, что с аутсайдерами всегда сражались в полную силу. И даже когда они вроде как подвыгорели в последние месяцы, это всё равно отличнейший результат после столь потного года.

Мне в некоторой мере очень обидно, что в этом году не было «Инта» (The International). Это был реально лучший, самый удобный момент, чтобы Secret взяли Аэгис, и я не уверен, будет ли в следующем году у них такое же превосходство. Пока неизвестно, как они заиграют в условиях нового патча и в какой форме придут к августу.

Ну а если сводить всё к одной личности, это однозначно «Пуппей». 10 лет в любой соревновательной дисциплине (неважно, говорим мы сейчас о традиционном спорте или киберспорте) – тот период, после которого даже лучшие из лучших постепенно идут на спад. А Клемент совсем наоборот. То, что я вижу, то что я слышу о его трудовой этике от наших общих знакомых, – без шуток, сейчас мы видим лучшую версию «Пуппея» за последние 10 лет. И сейчас я уже не уверен, что это его пиковая форма.

Что касается CS:GO, то здесь тоже можно было бы указать NAVI всем составом, поскольку в плане результатов и общего уровня игры наши парни действительно были наиболее стабильны среди всех, а тех же Vitality, Astralis или BIG мотало в турнирных таблицах куда сильнее.

Но нет, пятёрка лучших (по моему скромному мнению, конечно же) состоит из игроков разных коллективов. Perfecto – настоящее открытие года и один из главных факторов успеха NAVI в этом сезоне. Дальше СeRq – он очень порадовал в начале года, и мне было обидно, что ситуация в мире вынудила EG играть только в рамках своего региона. Да, в Северной Америке тоже есть пара мощных коллективов, но весь экшен творился в Европе. Недаром ведь Complexity сюда вовремя перебрались и вы всё сами видели, насколько сильно команда выросла за этот год.

Дальше сложно, потому что у меня в голове крутятся команды – Astralis, BIG, FURIA – и они все хороши именно как команды, в них нельзя выделить какого-то конкретного игрока. Так что я остановлю свой выбор на Twistzz – ещё одном дико талантливом стрелке, которому просто не повезло с географическим расположением. Он, в принципе, и сам это понял, так что теперь тем интереснее будет посмотреть за его выступлениями в следующем году.

С первыми двумя всё понятно – в мире сейчас есть только два вундеркинда от CS:GO – ZywOo и s1mple. Все итоги года снова сведутся к тому, кого из них поставить первым. Да, у ZywOo сейчас получше с результатами, но напоминаю, мы смотрим на весь год, на всё количество и качество крутых моментов, от которых челюсть оставляет трещины в полу. И в 2020 году s1mple однозначно впереди.

Дмитрий Droog Чумаченко (Maincast)

По CS:GO не уверен насчёт того, насколько компетентно моё мнение, но думаю это ZywOo, s1mple, electronic, dupreeh и device. Очень жёсткая вторая половина года в исполнении этих ребят – финалы, титулы, невероятные клатчи. Astralis вернулись и показывают супер уровень. ZywOo это понятно, без какой либо конкуренции он всё доказал, поэтому игрок года безусловно ZywOo. Я думаю, это тоже не новость, но, повторюсь, что это просто мнение, как зрителя.

Матье ZywOo Эрбо

Что касается Dota 2, безусловно, в состав пятёрки будут входить игроки Team Secret. Это Nisha и Puppey 100%. Наверное, стоит отметить Save- из Virtus.pro, его суперский уровень игры, очень крутое завершение 2020-го. И, думаю, ещё те, кто взлетели в последнее время – это NAVI, а также выделю ALWAYSWANNAFLY и V-TUNE, чтобы никого не обидеть.

По поводу звания игрока года в Dota 2. Мой выбор – Анатан ana Фам из OG. Он не сыграл официально ни одного матча в 2020-м, но я почти уверен, что он всё ещё остается лучшим игроком в дисциплине Dota 2 за всю историю игры. Абсолютно уверен, я не тролю. Даже то, что он не играет официалки, он по-прежнему является лучшим, и где бы он ни был – мы ждём его.

Михаил Olsior Зверев (Maincast)

Пять лучших игроков в CS:GO, по моему мнению, это: s1mple, ZywOo, device, Niko и Stavn. В Dota2: epileptick1d, Save, Zai, Nisha и Puppey. Игрок года в CS:GO — s1mple, потому что показывал результаты там, где никто другой бы не показывал. Игрок года в Dota 2 – «Пуппей», потому что всё ещё лучший капитан и один из лучших игроков мира спустя 10 лет после того, как выиграл «Инт».

Арсений ceh9 Триноженко (Maincast)

Если собирать звёздный состав, то я бы хотел начать, конечно, с капитана. Этот год великолепно провёл всё тот же gla1ve, который привёл команду Astralis к успеху, и под его началом ребята вернули себе первое место в мире. Естественно, не обошлось без двух лучших стрелков – это s1mple и device, причём оба могут играть, как с AWP, так и без. Но я бы всё-таки в эту команду добавил отдельного снайпера, например, syrsoN из команды BIG. И вдобавок стрелка великолепного. На эту роль сгодился бы XANTARES. В итоге моя команда года в CS:GO выглядит так: XANTARES, syrsoN, gla1ve в роли капитана, s1mple и ZywOo, как два «суперстара».

Юрий Strike Терещенко (WePlay Esports)

Никого не удивлю, назвав свою троицу фаворитов 2020 года в CS:GO. Здесь всё точно так же, как и в 2019-м: s1mple, ZywOo и device. Лично для меня самым сильным в индивидуальном плане был и остаётся Саня Машина Костылёв, дальше француз и датчанин.

Александр s1mple Костылев

Четвёртое место в моём хит-параде достаётся «Электронику». Как по мне, Денису не повезло, он частенько находится в тени лидера «рожденных побеждать», тем не менее, отлично справляется с подобным давлением и по праву является одним из лучших игроков современности. Закрывает пятёрку моих любимчиков 2020 года эстонский легионер команды mousesports – Робин Кул. По ropz всё просто – чётко, уверенно и главное – стабильно.

Александр TheCraggy Думенко (RuHub)

На первом месте человек, который отыграл больше всех карт за этот год (186), сделав это безупречно в плане индивидуальной стрельбы и забрав немалое количество престижных турниров, ZywOo – первое место, бесспорно.

Второй год подряд мы видим и предсказываем Сашу Костылёва на первых двух строчках мирового рейтинга. В этом году отдам ему второе место – вполне заслуженный хороший результат, но, к сожалению, по титульным турнирам Саша уступает французскому коллеге.

Никто не будет спорить, кто в этом году займёт третье место. Device вполне заслуженно получает бронзу в моём рейтинге топ-5. Не всё решает статистика, но Николай закончил год в 1,25 рейтинге, большой отрыв от 4-го места, но в этом году бороться с лидерами не получится.

Фото: Николай dev1ce Ридтц

Единственный человек в топе, который поменял в этом году коллектив и остался на высочайшем уровне. Не первый год NiKo собирает сливки топа. В этом году будет также, хоть и всё ещё непривычно видеть его под знамёнами команды G2.

Ropz – один из самых сильно эволюционирующих по игре молодых киберспортсменов. Третий год подряд в топе, в 18-м году – 19-й, в 19-м – 10-й, а в этом прыгнул ещё дальше, занимая в моём рейтинге (как и в рейтинге HLTV) позицию номер 5.

Даниил 1ceN1ce Халиков

Даниил 1ceN1ce Халиков

Было бы неправильно смотреть просто на статистические показатели, лучше уж немного субъективно по ощущениям выбрать. Постарался захватить все регионы, но всем места не хватит. Да и главным фактором сыграло то, какие матчи я комментировал. Так уж вышло, что за этот год я обделил вниманием именно Китай и ЮВА. Хотя про игроков помню, но уж больно много скандалов и решафлов выпало на этот год в Китае, поэтому пусть выбирает оттуда кто-то другой.

На 5-е место в Dota 2 я поставлю Пуппея. Главарь секретной банды, одним словом — батя. Добавлять, думаю, много не надо, поэтому коротко: 7 ТУРНИРОВ подряд взяты во главе с Пуппехой. На 4-м месте – Matthew из Thunder Predator. Многие о нём и не слышали, но я как любитель и знаток (буду немного ЧСВ) Южной Америки, уверен, что у него и тандеров были бы очень неплохие результаты со временем, как только бы они начали стабильно ездить на ланы. На 3-м месте Tobi и весь состав Vikin.gg. Надеюсь, новый патч их не остановит и они продолжат свой путь к тир-1 команде. На 2-е место я поместил gpk. О нём не говорил только ленивый. Главное дарование СНГ за последние 1,5-2 года показывает себя на суперуровне в любой команде. Первое место я бы разделил между epileptick1d и V-tune. Хотя можно было бы добавить и Matumbaman, который раздавал после появления в Secret под конец ноября 2019 года, но всё же больше всех запомнились именно наши игроки. Стоит добавить суперстабильность V-tune, а epileptick1d этого не хватает. Закроем глаза на это, учитывая, сколько он говорит во время игры.

Фото: Егор epileptick1d Григоренко

В CS:GO, в отличие от Dota 2, всё намного сложнее, чем просто выбрать по позициям от 1 до 5. Всё же есть рейтинги, особенно HLTV, по которым большинство и судят. Постараюсь хотя бы одним игроком удивить вас. Безоговорочно 1-2-е места делят s1mple и ZywOo. Мы уже несколько лет наблюдаем за противостоянием трёх игроков – s1mple, ZywOo и device. В этом сезоне я бы всё же выделил ZywOo с небольшим перевесом. Да-да, в прошлом году он тоже был первым, сыграю на опережение предполагаемых комментариев. Но, учитывая сложности, которые привносили Vitality и особенно ZywOo, резюмируем превосходство француза над NAVI и s1mple в 2020-м.

Конечно, следовало бы назвать третьим device, но назову Niko. Всё же у нас субъективный рейтинг. А я больше склонен к французскому CS, возможно, поэтому и ZywOo поставил на 1-е место. Что касается Niko, то он будоражит разумы многих своей игрой. Этот парень готов вывозить в соло. Много раз он это доказывал, поэтому заслуженно в этом году расположился на третьем месте.

Фото: Никола Niko Ковач

Не хотелось бы оставлять в стороне успехи Heroic, OG, BiG, да и у Mousesports есть кого отметить. Но пока на 4-е место выставлю стабильного искрящегося electronic — короля песков на Инферно. Земляк продолжает расти в NAVI и не перестаёт удивлять.

На 5-е место сложнее всего кого-то выбрать. В этом году отличный рост показали somedieyoung, Yekindar, Boombl4, syrsoN, mantuu, Aleksib, ropz, frozen, shox и broky. Выделю ещё игроков Heroic – cadiaN & stavn. Но на 5-е место ставлю именно Каспера cadiaN Меллера.

Напомню, что Heroic (ещё тогда с es3tag и Snappi) отправились играть под тэг FunPlus Phoenix, но сделка провалилась и они вернулись. Этот промежуток был очень тяжёлым для Каспера, можете заглянуть к нему в «Твиттер» и полистать записи за март и апрель. Но они воспряли духом после прихода TeSes, niko и Hunden. Добились впервые для себя топ-1, дважды в течение октября. Особняком этого стоял капитан, во многом это его заслуга.