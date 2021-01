Самые скачиваемые и прибыльные мобильные игры 2020 года

Если с рынком видеоигр всё предельно понятно, и пока Cyberpunk 2077 рвёт все рекорды популярности и провальности, не стоит забывать, что есть и мобильные игры. Большинство игроков считают индустрию мёртвой … и очень ошибочно! Если для вас рынок мобильных игр умер вместе с кнопочными телефонами и потрясающими играми вроде Splinter Cell и Prince of Persia, то я хочу вас расстроить — он живее всех живых.

Больше миллиарда игроков предпочитают сидеть в мобильных играх — эта аудитория считается самый быстрорастущей, значительно опережая фанатов ПК и консолей по темпам роста, а такое количество просто не может не приносить хорошие деньги. Агентство Sensor Tower подсчитало, кто заработал больше всех денег, и чьи приложения интересовали пользователей больше всего.

Самые скачиваемые мобильные игры 2020 года

1. Among Us — 53 млн загрузок

Стоит ли что-то говорить об этой игре? Можно только в очередной раз поздравить компанию InnerSloth — её детище смогло добиться бешеной популярности. Это была любовь не с первого взгляда, но спустя пару лет миллионам игроков полюбилась новая форма мафии.



Игра вышла и на мобилках, и на ПК. И если на компьютерах за неё придётся отдать небольшие деньги, то на мобильных устройствах Among Us доступна всем совершенно бесплатно. Установи разработчики ценник на продукт и история могла развернуться иначе, ну а так мы можем только поздравить создателей Among Us. Пальма первенства уходит именно им.

Видео опубликовано на YouTube-канале TapGameplay

2. Shortcut Run — 35 млн загрузок

Раннерами на телефоне уже никого не удивить, но ребятам из Voodoo это удалось сделать. В Shortcut Run вам предстоит не только бежать наперегонки с соперниками, но и попутно собирать доски, которые помогут вам сократить часть маршрута. С их помощью вы можете перебежать через воду или воспользоваться уже готовыми мостами соперников. Звучит просто, но несколько часов жизни игра точно заберёт, если вдруг решите её скачать.

Видео опубликовано на YouTube-канале Android Gameplay Weekly

3. Join Clash 3D — 5 млн загрузок

В тройке лидеров по количеству скачиваний оказался ещё один раннер, разительно отличающийся от Shortcut Run. В этот раз вы начинаете забег один, а по дороге набираете бойцов в свой отряд, который пригодится вам для сражения с боссом. Чем ваш отряд больше — тем проще вам придётся в сражении. Но вряд ли бы мы увидели эту игру здесь, будь всё так просто. На вашем пути встретятся множество ловушек и препятствий, которые будут значительно сокращать ряды ваших бойцов. Основная задача — не потерять их на пути и отвоевать замок соперника, одолев босса.

Видео опубликовано на YouTube-канале Abhi Jarvis

Самые прибыльные мобильные игры 2020 года

1. PUBG Mobile (принесла $ 2.6 млрд)

Компьютерная версия известной игры уверенно перекочевала на мобилки. «Королевская битва» пользуется большой популярностью и уже давно радует разработчиков огромными мешками с долларами. Большую часть денег Tencent принесли пользователи Apple, остальная часть пришлась на Android-устройства. Больше всего любителей скинов располагается в США, Китае и Японии.

Видео опубликовано на YouTube-канале Chen Nuo

2. Honor of Kings (принесла $ 2.5 млрд)

MOBA, суть которой поймёт любой игрок в Dota 2. Выбери героев, распредели их на три линии и уничтожь трон соперника. Знакомая схема? Да, но в мобильном формате. Примечательно, что Honor of Kings и PUBG Mobile выпускает одна компания — Tencent. Недавно они выкупили Leyou Technologies — разработчика MMO-шутера Warframe. Кого следующим «съедят» китайцы?

Видео опубликовано на YouTube-канале Gaming Mobile

3. Pokémon Go (принесла $ 1.2 млрд)

Сложно забыть тот хайп, возникший вокруг игры ещё четыре года назад. А ведь как будто это было только вчера. В то время о Pokémon Go говорили из каждого утюга: все мемы, все новости, все видео были посвящены только покемонам, но даже в тот «хайповый» год игра собрала «жалкие» $ 823 млн, в то время как в 2020-м годовая выручка Pokémon Go перевалила за миллиард.

Видео опубликовано на YouTube-канале VentureBeat

В 2020-м рынок мобильных игр принёс разработчикам $ 75.4 млрд — это на 19,5% больше показателей прошлого года. Без всяких сомнений, сыграла свою роль и пандемия, значительно увеличив показатели, но и без её участия индустрия продолжала бы стремительный рост.