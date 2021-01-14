Тест. Что лучше – PlayStation 5 или Xbox Series X?

Осенью 2020 года на прилавках магазинов появились сразу две крутые новинки от главных конкурентов рынка игровых консолей. С одной стороны – богатая эксклюзивами и яркими фишками модель от Sony. С другой – высокотехнологичная внутри и не такая вычурная внешне приставка от Microsoft. Что же выбрать?

Несмотря на то что специалисты и геймеры уже досконально изучили обе консоли со всех сторон, споры о том, что лучше – PlayStation 5 или Xbox Series X, – не утихают до сих пор. Пожалуй, пора признать, что преимущества и недостатки есть у каждой консоли. Кому-то нравится одно, кто-то предпочитает другое. А что ближе вам? Предлагаем выяснить это с помощью небольшого теста.