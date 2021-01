Делают игры вашей мечты — 10 лучших студий мира

В мире насчитывается несколько сотен игровых студий разной величины и самые известные уже успели зарекомендовать себя в определённых областях. Кто-то мастерски рассказывает истории, кто-то славится своим перфекционизмом и желанием сделать идеально сразу же, а кто-то создаёт лучшие в мире экшены. Мы выбрали десять таких компаний. Выбирая их игры, вы точно не пожалеете.

Поскольку этот материал больше ориентирован именно на студии, мы сознательно избегали таких компаний, как Valve, Blizzard, Riot Games и других крупных издателей. О них мы ещё поговорим, не переживайте.

На передовой — 11 игр, изменивших индустрию Некоторые игры из списка открыли новый жанр, а другие переизобрели уже известные жанры заново.

Naughty Dog

Чем известна: Crash Bandicoot, Jak, Uncharted, The Last of Us.



Что сейчас в разработке: неизвестно.



Американская студия, находящаяся под крылом Sony. За последние годы Naughty Dog зарекомендовала себя как один из лучших создателей приключенческих игр, поднимающих взрослые темы. Хотя изначально она выпускала мультяшные платформеры — именно из её стен появились Crash Bandicoot и Jak and Daxter.



Первой серьёзной игрой для команды стала Uncharted, которая моментально превратилась в одну из ключевых франшиз всего бренда PlayStation. Ну и, конечно же, именно эта студия создала The Last of Us — одну из самых узнаваемых и популярных игр современности. В 2020 году состоялся релиз сиквела, который завоевал множество престижных наград, включая звание «Игра года».

PlatinumGames

Чем известна: Vanquish, Bayonetta, Mad World, Astral Chain, NieR: Automata, Metal Gear Rising: Revengeance.



Что сейчас в разработке: Bayonetta 3, Project G.G, Babylon’s Fall.

Японская команда собралась из профессионалов Capcom, умеющих делать крутые экшены. Одним из сооснователей стал геймдизайнер Хидеки Камия, которого вы можете знать по Devil May Cry и Bayonetta. PlatinumGames — вечные подмастерья. Они практически всегда делают игры по запросам различных издателей, но в конце 2020 года накопили достаточно мощи, чтобы выпускать игры самостоятельно.



Основной почерк студии — сумасшествие. Во всём: в сюжетах, в геймплее, в музыке. Её сотрудники, без преувеличений, делают самые крутые в мире экшены, где главные герои прямо пестрят пафосом и силой.

FromSoftware

Чем известна: Demon’s Souls, Dark Souls, Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice.



Что сейчас в разработке: Elden Ring.



Еще одна японская студия, но сильно отличающаяся от PlatinumGames. «Фромы» ставят во главу угла сюжет и проработку лора, а также запредельный уровень сложности при прохождении. Играя в их продукты, вы научитесь терпеть боль, преодолевать препятствия и постоянно самосовершенствоваться. Потому что если вы не будете это делать — вы не пройдёте и первой главы в любом тайтле.



Взлёт команды начался с серии Dark Souls. Уже тогда авторы во главе с Хидэтакой Миядзаки доказали, что качественно сделанная игра не обязательно должна быть простой. Людям отчаянно не хватает хардкора, чем японцы активно пользуются не первый год.

CD Projekt RED

Чем известна: франшиза The Witcher, Cyberpunk 2077.

Что сейчас в разработке: патчи для Cyberpunk 2077, мультиплеерный режим.



Наверное, одна из самых знаменитых студий мира. Польская команда подарила нам невероятную трилогию о ведьмаке Геральте и всегда считалась «своей». Только CD Projekt RED всегда сдерживала обещания, выпускала тонны бесплатного контента для своих игр и обладала мощным авторитетом среди игрового сообщества. Правда, так было до релиза Cyberpunk 2077.



Трудно предположить, из-за чего именно «киберпанковская» RPG получилась не такой, как нам обещали. В ней хватает недостатков, а ядро геймплея состоит из базовых и заезженных механик. Однако почерк поляков угадывается в другом — отличных персонажах, увлекательных сайд-квестах и очень большой реиграбельности. И баги, да, много багов. Несмотря на провал Cyberpunk 2077, польская студия всё равно сохраняет за собой статус одного из самых авторитетных разработчиков планеты. Просто не надо больше обманывать нас.

Концовки из игр, которые запомнятся навсегда Таким финалам позавидовал бы любой крупнобюджетный киноблокбастер.

Infinity Ward

Чем известна: Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare (2019), Call of Duty: Warzone.



Что сейчас в разработке: новая часть Call of Duty.



Разработчики Infinity Ward в основном занимаются серией COD, и именно им принадлежит самая успешная линейка шутера — Modern Warfare. Одним из достижений компании можно назвать Call of Duty 4: MW. Именно в четвёртой части авторы ввели революционную на тот момент механику создания собственного класса в мультиплеере. С тех пор вы можете встретить это в любом современном шутере.



Ну и не стоит забывать, что именно Infinity Ward создала Call of Duty: Warzone — одну из самых успешных и популярных королевских битв современности. Игра привлекла десятки миллионов фанатов и развивается до сих пор, активно осваивая новые горизонты.

BioWare

Чем известна: Dragon Age, Mass Effect, Jade Empire, Anthem, Star Wars: KOTOR.

Что сейчас в разработке: новые Dragon Age и Mass Effect, Anthem NEXT, ремейки первых трёх Mass Effect.



Много кто скажет, что канадская студия «уже не торт», но я с ними не соглашусь. Да, за последние годы BioWare не сделала ни одной достойной игры, а только загнала себя в пучину бесконечных конфликтов, лжи и кранчей. Но вера в них осталась. Издавна существует такое поверье, как «магия BioWare». У студии редко когда получалось разрабатывать игры по планам, но за считанные месяцы перед релизом пазл внезапно складывался и на выходе получался шедевр. Однако теперь команда понимает, что волшебство улетучилось.



Провальная Anthem, а также спорные Mass Effect Andromeda и Dragon Age Inquisition наверняка стали для канадцев холодным душем, который заставит их перестроиться и заново создавать лучшие в мире приключенческие игры.

Rockstar Games

Чем известна: GTA, Red Dead Redemption, L.A. Noire, Max Payne 3, Manhunt.



Что сейчас в разработке: скорее всего, следующая GTA.



Вы можете не играть в игры или даже не интересоваться этой индустрией, но вы точно знаете продукцию Rockstar Games. Ведь именно эта студия ответственна за франшизы GTA и Red Dead Redemption, которые славятся во всем мире. Покажите мне пальцем хоть одного современного человека, не знающего, что такое GTA. Да таких нет!



Релиз каждой игры Rockstar Games — торжественное событие. Как и полагается, оно сопровождается большим ажиотажем в СМИ и комьюнити, и об этом говорят буквально все. Команда отличается навыком создавать невероятные открытые миры, которые живут своей жизнью и без участия пользователя. А ещё в каждой игре Rockstar Games просто запредельное внимание к деталям — сравниться с ней может разве что Naughty Dog.

Arkane Studios

Чем известна: Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored, Prey, Wolfenstein: Youngblood.



Что сейчас в разработке: Deathloop.

Невероятный взлёт Arkane Studios случился после релиза Dark Messiah of Might and Magic. Уже тогда команда зарекомендовала себя как один из главных любителей экспериментировать с геймплеем и позволять игроку делать то, что он до этого не мог. Например, зачем просто пытаться забить орка мечом, когда можно заморозить пол под ним и выпнуть неудачника с обрыва?



Благодаря успеху Arkane в современных играх появилось гораздо больше интерактивных элементов, они стали более иммерсивными и лучше справляются с эффектом погружения. Сейчас Arkane считается авторитетным разработчиком, продукция которого почти как фильмы Нолана — всегда хороша.

Respawn Entertainment

Чем известна: Titanfall, Apex Legends, Star Wars Jedi: Fallen Order.



Что сейчас в разработке: потенциально, сиквел Fallen Order.



Команда Respawn Entertainment за последние годы показала, что она очень гибкая и не боится экспериментов. Один из основателей, гениальный Винс Зампелла, выходец из Infinity Ward. Он и ещё несколько сотрудников коллективно покинули студию и основали собственную, чтобы делать крутые шутеры. И зашли на рынок с ноги железного Титана из Titanfall. Франшиза в одночасье стала очень почитаемой среди фанатов жанра, а третью часть у команды выпрашивают до сих пор.



После коммерческого провала Titanfall 2 из-за ошибки Electronic Arts команда решила попробовать себя в другом амплуа — королевских битвах. И выпустила Apex Legends, которая начала стремительно набирать аудиторию и поставила несколько мировых рекордов. А в 2019 году Respawn выпустила Star Wars Jedi: Fallen Order — первый за долгие годы удачный и интересный экшен по мотивам космической саги.

NetherRealm

Чем известна: Mortal Kombat, Injustice.



Что сейчас в разработке: следующие части Mortal Kombat и Injustice.



NetherRealm, в отличие от Respawn, специализируется только на одном жанре — файтингах. И если и есть случаи, когда команду можно назвать мастером в одной области, то это точно можно отнести к студии Эда Буна. NetherRealm ежегодно выпускает новую часть Injustice или Mortal Kombat, и очередные части этих франшиз почти моментально становятся хитами.



NetherRealm удалось то, чего до сих пор не смог повторить ни один производитель игр подобного жанра — найти баланс между глубиной геймплея для продвинутых игроков и простотой для казуалов. Благодаря умению ходить по этой тонкой грани и мощному бэкграунду любая современная игра NetherRealm будет успешной как в кассе, так и на киберспортивных трансляциях.