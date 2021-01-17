10 самых популярных русскоязычных стримерш на Twitch

Ещё несколько лет назад видеоигры и стримы выглядели как закрытый мужской клуб. Однако в последнее время девушки показывают, что умеют не только очаровывать красотой юных геймеров, но и хорошо играть. Рассказываем о десяти представительницах прекрасной половины человечества, которые уже успели стать настоящими звёздами русскоязычного сегмента Twitch.

Новые звёзды интернета. 10 русскоязычных стримеров Twitch, набравших популярность в 2020-м Ещё год назад никто не слышал о buster и Evelone. Сейчас их эфиры смотрят сотни тысяч человек.

Sharishaxd

Канал на Twitch – 746 тыс. подписчиков

Стримерша Карина стала едва ли не первой девушкой, известность которой принесли трансляции на Twitch. Ещё пару лет назад по Сети разлетались нарезки с её эмоциональной реакцией на события в Dota 2, что и привлекло тысячи зрителей на канал девушки.



В последнее время девушка стримит не так часто, как раньше, и ведёт себя спокойнее, поэтому основной хайп спал. Однако и в 2021 году разговорные трансляции Карины и стримы по GTA V собирают больше тысячи зрителей одновременно. Кроме того, девушка ведёт канал на YouTube, где рассказывает про жизнь в Италии и высказывает мнение по актуальным вопросам.

Ahrinyan

Канал на Twitch – 680 тыс. подписчиков

Милая девушка из Москвы много времени проводит за разговорами с чатом и просмотром видео, но также любит IRL-трансляции и CS:GO. Зрители Арины ценят не только её милый характер, но и хороший скилл, который растёт за счёт совместной игры с геймерами топ-уровня.



Два года назад её стримы уже собирали по 1-2 тыс. зрителей, но 2020-й для Ahrinyan оказался ещё успешнее. Девушка стала стримить чаще, а её показатели выросли в несколько раз. Теперь Арина уверенно движется к 1 млн подписчиков, получая по 50 тыс. новых зрителей каждый месяц.

Olyashaa

Канал на Twitch – 612 тыс. подписчиков

В 2015-м Оляша увидела стрим по Hearthstone и загорелась идеей проводить собственные эфиры, но первый опыт оказался неудачным: за трансляциями по карточной стратегией наблюдали лишь десятки человек. Однако через два года девушка пересмотрела концепт и стала уделять больше времени общению с аудиторией, после чего количество зрителей выросло до нескольких тысяч.



Стримы в неожиданных костюмах и общение на самые разные темы принесли результат. Сейчас Оляша крайне редко запускает игры на стримах, но зрителей больше привлекает открытый характер девушки, который помогает ей оставаться в топе Twicth уже несколько лет.

GENSYXA

Канал на Twitch – 550 тыс. подписчиков

Наташа уже несколько лет подряд стримит шутеры, но набрать популярность на Twitch она смогла лишь сравнительно недавно. С 2017 года девушка собирала на трансляциях лишь по 30-50 человек, но в эпоху карантина она значительно прибавила в подписчиках.



Высокий уровень игры в Counter-Strike: Global Offensive позволяет ей на равных сражаться с парнями, что приводит зрителей в восторг. В одной команде с топовыми стримерами или против них – это в любом случае вызывает интерес аудитории. Также Наташа часто общается со зрителями на самые разные темы и отдыхает за просмотром популярных роликов на трансляции.

Dinablin

Канал на Twitch – 381 тыс. подписчиков

Как и GENSYXA, Дина стримит на Twitch уже давно, но популярность стала набирать только в последнее время. Во многом это заслуга уникальных шоу-форматов, которым нет альтернативы на Twitch. Например, в шоу «Стримлав» стримеры пытаются найти себе спутника противоположного пола, а шоу «Стример не тупой» стало одним из самых интеллектуальных на сайте.

На канале часто проходят другие интерактивные трансляции с друзьями Дины и зрителями, что позволяет привлечь дополнительную аудиторию. В конце 2020 года Dinablin вошла в топ-10 самых популярных стримерш на Twitch во всём мире, собирая на стримах по несколько тысяч человек.

ekatze007

Канал на Twitch – 300 тыс. подписчиков

В отличие от других девушек из нашего топа, Екатерина завела свой Twitch-канал лишь в конце 2019-го, но сразу же набрала несколько тысяч зрителей. Во многом это произошло из-за стримов с buster – самым популярным русскоязычным стримером на платформе. Однако стоит отметить, что Катя смогла удержать, а со временем и увеличить аудиторию. Почти все эфиры проходят в формате общения с чатом, но иногда девушка играет в CS:GO и редко в другие популярные игры.

yuuechka

Канал на Twitch – 278 тыс. подписчиков

С 14 лет Даша озвучивает аниме, что со временем принесло популярность её страничке в «Инстаграме». В 2019 году девушка приняла решение перейти на Twitch, где в формате трансляций у неё получается реализовать всё задуманное. Аниме остаётся одной из главных тем стримов, но Даша продолжает развиваться и собирает на трансляциях уютное сообщество, которое со временем разрослось до нескольких тысяч зрителей одновременно.

by_owl

Канал на Twitch – 188 тыс. подписчиков

Юлия долго не могла найти свою аудиторию. Однако 2020 год оказался для неё успешным: помогли и совместные эфиры с более популярными стримерами, и регулярность трансляций. By_owl запускает стримы почти каждый день. Чаще всего девушка смотрит видео и общается с чатом, но не против заценить новинки гейминга. Всего Юля запускала на стриме почти сотню разных игр, но чаще всего на её канале можно увидеть популярные соревновательные игры – Dota 2 и CS:GO.

В последнее время девушка делает выбор в пользу шутеров. Популярность by_owl продолжает расти, и в январе её канал обновил рекорд по среднему онлайну – более 3800 зрителей.

GAECHKATM

Канал на Twitch – 178 тыс. подписчиков

Одна из самых юных звёзд русскоязычного Twitch. 17 января девушке исполнилось 18 лет. Она завела свой канал в сентябре 2019-го, но набирать аудиторию начала лишь в 2020-м. Заполучив первых зрителей, Дарья начала изучать Twitch, в чём ей с удовольствием помогал чат.



Теперь Gaechka проводит эфиры шесть раз в неделю, чаще всего общаясь с подписчиками и просматривая видео. Иногда запускает Minecraft, собирая несколько сотен и реже – тысяч человек. Не так много, но фанаты считают, что пик популярности Даши ещё впереди.

KYXNYA

Канал на Twitch – 138 тыс. подписчиков

Девушка из Ростова увлекается трансляциями на стриме уже несколько лет. Довольно долго разговорные эфиры Юлии, которые она разбавляет контентом из жизни (IRL) и игрой в League of Legends, собирали десятки зрителей. Однако в последнее время на стримах появляется всё больше новых зрителей: они узнают о KYXNYA по совместным эфирам и остаются на её канале. В середине декабря её трансляции смотрели в среднем по 5 тыс. человек одновременно.