Российский тетрисмен, пробившийся на ЧМ. Учится на ядерщика и подрабатывает репетитором

Кто не знает о такой игре, как тетрис? Пожалуй, о существовании этой культовой игры знают даже те, кто играми в принципе не увлекается. В 90-х тетрис был установлен на каждом игровом устройстве. Люди делились и хвастались рекордами и просто приятно проводили время. Но с развитием видеоигр о тетрисе стали забывать.

Об игре вновь заговорили после того, как российский ютубер Юрий Профессионал выпустил ролик о чемпионате мира 2016 года по Tetris. Оказалось, что по этой головоломке до сих пор проводятся турниры. И хотя больших денег на них не заработаешь, по накалу страстей и захватывающим моментам тетрис может дать фору многим киберспортивным дисциплинам. Мы связались с единственным российским тетрисменом Радмиром Тайшаевым, сумевшим пробиться на чемпионат мира, чтобы разузнать о соревнованиях по этой игре побольше.



— Ты был единственным представителем от России на чемпионате мира по классическому тетрису. Расскажи, как тебе удалось пробиться на самый престижный турнир по этой игре?

— Чемпионаты мира по классическому тетрису с 2012 года по обычаю проводятся в Портленде, США, в рамках игровой ретровыставки. У обычного студента, как у меня, возможности полететь за океан, конечно, нет. События 2020 года внесли большие коррективы в нашу жизнь, и чемпионат мира перенесли в онлайн. Упустить такую возможность я не мог. К этому времени я успел набрать небольшой соревновательный опыт в других локальных онлайн ивентах, стать рекордсменом России. Последним этапом для участия в чемпионате стало прохождение двухчасовой квалификации. Помню, что первый час я просто боролся со своим волнением. Затем смог совладать с нервами и сделать так называемый maxout, что означает набор 999,999 очка, после достижения которых игра прекращает дальнейший счёт. Это максимальный результат в немодифицированной версии классического тетриса. В общей сложности 40 из 64 прошедших квалификацию участников смогли сделать такой же результат, что было несравнимо больше, чем на всех предыдущих чемпионатах. Например, в 2018-м было всего 7 максаутеров.



— Почему среди участников было так мало европейцев и так много американцев и азиатов?

— Самая первая версия тетриса, вышедшая в массы, была выпущена на игровую приставку NES (Nintendo Entertainment System). На тот момент в мире существовало три основных стандарта для аналогового телевидения: NTSC (Америка и Япония), PAL (Европа) и SECAM (СНГ). NES поставлялась под стандарты NTSC и PAL. В России такой консоли в принципе не было. А чемпионат мира ввиду её локализации проводится исключительно на версии NTSC. Отсюда и доминирование участников из Штатов. Ну а азиаты есть везде.

Участники чемпионата мира 2020 года по Tetris

— Тебе не удалось пробиться в призы на чемпионате мира 2020 года. Почему?

— К сожалению, да. В первом же дебютном матче я встретил сильного и известного в комьюнити тетриса и спидкубинга игрока LaZer0MonKey. Матч проходил до трёх побед. Мне удалось одержать победы в первых двух играх. В третьем раунде после ожесточённого противостояния я проиграл буквально на 1000 очков, на одну «сожжённую» линию. В рамках классического тетриса этот разрыв ничтожен. Мне практически удалось забрать первую игру 3-0. Но после такого обидного проигрыша я не смог взять себя в руки, хотя нужно было победить лишь в ещё одной игре. Помимо очевидного эмоционального давления сказывалось ещё то, что для моего часового пояса была ночь, около 11-12 часов. Для американцев же это было начало дня. На фоне этих факторов я не смог выложиться на максимум в своих последних раундах и проиграл со счётом 2-3.

Видео опубликовано на YouTube-канале Classic Tetris.

— Давно ли увлекаешься этой игрой? Почему именно тетрис, а не Dota 2 или CS:GO?

— В NES тетрис играю с августа 2019 года. Дота мне никогда не была интересна, да и в CS почти не играл. А тетрис мне нравился и раньше как способ убить время и размять мозги. Насколько бы простой эта игра ни казалась, в ней можно совершенствоваться бесконечно.



— Сколько проходит турниров по тетрису? Насколько эта дисциплина вообще популярна? Есть ли в СНГ какие-то сообщества по этой игре?

— На данный момент было проведено всего 11 чемпионатов мира. Это самое крупное (в среде тетриса) ежегодное мероприятие, берущее старт с 2010 года. Помимо главного турнира каждый месяц проводятся и другие ивенты. Самый известный и значимый — CTM. Многие участники CTWC являются постоянными игроками в CTM и даже чемпионами.

Популярность тетриса, к сожалению, на порядок меньше, чем у той же самой Dota 2 или League of Legends. Но хочется отметить, что с каждым годом количество игроков и зрителей быстро растёт. На последнем чемпионате мира, если мне не изменяет память, на онлайн-трансляции в один момент -было порядка 25 тысяч зрителей, что для нашего сообщества являлось рекордным числом.

В СНГ у нас есть небольшое уютное тетрис-лобби. Основное место нашего обмена информацией, организации своих локальных турниров — discord сервер «Classic Tetris Russia». Также есть группа и беседа в VK, где мы также делимся опытом, рекордами, даём советы по игре и прочее. Наше сообщество — первое и единственное в СНГ на данный момент.



— Много ли сильных соперников есть в России?

— Как минимум могу выделить троих: Little Mac (Михаил), Missclicker (Рамиль) и Yusif (Юсиф). Миша и Юсиф, как и я, являются игроками-миллионниками, у которых личный рекорд более миллиона очков. На момент, когда я только примкнул к отечественному сообществу тетриса, все эти игроки имели рекорды выше моего. Я считаю их довольно сильными, достойными игроками.

Радмир с Максом +100500

— Как часто тебе удаётся занимать призовые места? Получается ли зарабатывать деньги на этой игре? Расскажи, какие призовые есть в тетрисе?

— Призовые места никогда не занимал. Конкуренция в Тетрисе очень большая. Уровень игроков растёт, да и количество самих игроков возрастает довольно быстро, особенно после завирусившегося в YouTube видео с чемпионата мира 2016 года. Надеюсь, с опытом смогу оказаться на пьедестале. Дело желания и упорства, как и в любой другой деятельности.



Раз не занимал призовых мест, значит, и зарабатывать на этом возможности не было. Да и на текущем уровне развития этой дисциплины возможность к какому-либо ощутимому заработку есть только у победителя CTWC: ему полагается $ 3 тыс. За второе место $ 1,5 тыс. Общий призовой фонд составляет $ 10 тыс.

Да и вообще тетрис — это не про заработок. Тетрис — это про радость от новых рекордов, это взаимодействие и общение с новыми людьми, особенно с иностранцами. Самое доброе, отзывчивое и нетоксичное комьюнити во всём киберспорте.

— Какими качествами нужно обладать, чтобы побеждать в этой игре? Вроде бы простая игра, только успевай складывать фигуры правильно. Но ведь не всё так просто?

— Всё намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Если посмотреть любое видео с чемпионата мира, то можно заметить интересную закономерность — все игроки справа оставляют проход шириной в одну клетку для того, чтобы закинуть туда «палку». За 4 сожжённых разом линии даётся очков намного больше, чем за 4 линии, сожжённых по одному. Но рандом — вещь жестокая.

Буквально в каждой игре возникает ситуация, когда заветной палки нет. А выжить как-то надо. Тогда приходится «поджигать» лишние ряды другими фигурами. Сильно аккуратничать и держать высоту «стакана» на низком уровне — идея тоже сомнительная, ибо у этой игры есть своеобразный «конец». После достижения 29-го уровня скорость становится настолько большой, что фигурки двигаются по сторонам медленнее, чем падают вниз. Играть в таких условиях непродолжительное время могут только гипертаперы (те, кто вместо обычного зажимания кнопок влево-вправо для перемещения используют многократные одиночные нажатия).



В общем, игра сводится к тому, чтобы за ограниченное число линий набрать как можно большее количество очков. Поэтому приходится соблюдать баланс между риском и безопасностью. Помимо этого при укладывании фигур нужно избегать зависимостей от одной или двух конкретных фигур. То есть чтобы не было такой ситуации, когда тебе либо выпадает Г-образная или палка, либо тебе просто нечего поставить и ты находишься в невыгодном положении. Для этого периферическим зрением нужно всегда смотреть за следующей фигурой и думать на несколько шагов вперёд. Не стоит забывать также о повышении скорости падения фигур. Твоя эффективность должна быть одинакова вне зависимости от скорости, что достигается путём долгих тренировок. Я мог бы рассказывать о различных приёмах, используемых в тетрисе, очень долго и много, но это уже выходит за рамки простого интервью и будет напоминать гайд по профессиональной игре в тетрис.

Видео опубликовано на YouTube-канале Radmir Taishaev.

— Ты играешь только в классический тетрис? Сколько вариаций и модификаций этой игры существует? Какая версия тетриса тебе нравится больше?

— Да, мне больше всего импонирует классический NES тетрис. Ибо он является самым хардкорным среди всех ныне существующих версий этой игры. В других его ипостасях используются механики, с одной стороны, вносящие разнообразные новые механики, а с другой — существенно облегчающие игру. Например, отображается не одна следующая фигура, а четыре. Или после полного падения фигурки её ещё можно несколько раз двигать и вращать. Или заменить текущую падающую фигурку на следующую. Читерство какое-то (смеётся). Такого в NES тетрисе нет. Всё очень сурово и строго. Этим мне он и нравится.



— Впервые чемпионат мира по тетрису прошёл в онлайне из-за всем известных причин. Ты расстроился?

— На этот вопрос я практически ответил в самом начале. Я не то чтобы не расстроился, я очень обрадовался в силу финансовой сложности такой поездки. В США побывать, естественно, хотелось бы. Как минимум чтобы лично увидеть своих кумиров тетриса, пообщаться с ними.



— Возможно ли в тетрисе обзавестись спонсором?

— Если поступит вакансия «игрок команды NAVI по классическому тетрису», то я обязательно приму её (смеётся). Но такое, скорее всего, никогда не случится. Игра пока недостаточно популярна в среде киберспорта, чтобы речь шла о каком-либо финансировании. Это скорее нишевая игра для ценителей.



— Эта игра для тебя больше хобби? Чем занимаешься помимо игры в тетрис?

— Да, просто интересное хобби. Новые знакомые очень сильно удивляются, когда узнают, каким хобби я увлекаюсь.



Я студент пятого курса кафедры «Ядерные реакторы и установки» в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Соответственно много времени уходит на учёбу. И ещё немного времени на подработку репетитором по подготовке к ЕГЭ по математике и физике. Люблю петь, немного играю на гитаре. В целом всё. В этом вся моя жизнь на сегодня.



— Был ли ты знаком с 7-кратным чемпионом мира Джонасом Ньюбауэром? Как воспринял новость о его смерти?

— Несколько раз общался с ним в чате его стримов на Twitch. Во время моей игры на чемпионате мира он похвалил мой стиль игры. Скриншоты с его словами хранятся у меня как одни из самых приятных сообщений за мою жизнь.



Новость о смерти легенды тетриса сильно потрясла меня. Даже сейчас с трудом верится в произошедшее. Сложно что-то говорить об этом, по правде говоря. По его видео я начинал учиться играть. Бесконечно уважал Джонаса не только за его игру, но и за его личные качества. Он был очень добрым, коммуникативным и простым, в хорошем смысле, человеком.

Умер 7-кратный чемпион мира по классическому тетрису — причина его смерти не сообщается

— Удалось ли тебе сыграть против него?

— Играть с ним не представилось возможности, к сожалению. С 2010 по 2018 год он был если не лучшим, то одним из лучших игроком в тетрисе на тот момент. В последние годы его немного потеснило новое поколение, что случается в любом спорте. Однако он стоял у истоков тетриса и заложил очень мощный фундамент для роста других игроков и привлечения новых.

Джонас Ньюбауэр, 7-кратный чемпион мира по Tetris Фото: twitter.com/neubsauce

— Как часто играешь в тетрис, когда готовишься к турнирам? Ежедневная практика и частые тренировки важны в этой игре?

— Во время подготовки к CTWC я играл каждый день. Тратил часа по четыре в сутки. Иногда делал перерывы в день-два для восстановления физического и морального духа. Частые тренировки, как я считаю, действительно важны. В какой-то момент ты уже буквально начинаешь чувствовать игровое поле и особо не задумываешься о том, в какое место ставить фигурку. В новогодние каникулы меня не было дома, и я не играл почти две недели. Скилл очень сильно упал за это время. Уже неделю пытаюсь вернуться в прежнюю форму. Потихоньку получается.



— На какой платформе предпочитаешь играешь в тетрис? И на какой платформе проводятся турниры по тетрису?

— Изначально я играл на смартфоне. Скачал эмулятор и играл в своё удовольствие. Сенсорный экран сильно усложнял процесс игры, поэтому я продолжил свой путь на эмуляторе на ноутбуке. Но тут я столкнулся с некоторыми техническими сложностями. На больших скоростях очень важно своевременное выполнение всех действий. Счёт идёт буквально на кадры. Ноутбук, как и любое устройство с современным тонким дисплеем, имеет ощутимое время задержки между нажатием и действием изображения на экране. Это очень снижало эффективность игры. К тому же производительность ПК непостоянна во времени. От этого возникали лаги и фризы.

Всех этих недостатков лишена консоль NES 1985 года выпуска в купе с ЭЛТ (старым бабушкиным квадратным) телевизором. В июне прошлого года NES наконец-то прилетела ко мне в руки из-за океана. После недели адаптации начал ставить рекорд за рекордом. И сейчас не могу представить игру на других устройствах. Лучше оригинальной консоли платформы не существует. Турниры также проводятся только на NES и немодифицированных картриджах. Допускается ещё пара современных клонов консоли, но это другая история.

— Для тебя участие в чемпионате мира 2020 года было первым?

— Да, это мой дебют на CTWC. Более того, я оказался не только единственным представителем России на этом турнире, но и первым за всё время существования турнира.



— Против кого труднее всего играть? Против европейцев или американцев?

— Сильные игроки есть не только в Америке. Я знаю мощных тетрисменов из Великобритании, Германии, Японии, Индонезии. Эти ребята входят в топ-20 игроков мира. Но за счёт большей выборки выходит так, что средний игрок на турнире из Америки будет сильнее, чем из Европы.



— У каждого игрока в этой игре свой стиль. А какого стиля придерживаешься ты?

— В классическом тетрисе существуют две техники: DAS (Delayed Auto Shift) и Hypertap (гипертап, про который я говорил ранее). Соответственно DAS — классический стиль со стандартным интуитивно очевидным хватом геймпада и обычным зажатием клавиш влево-вправо для движения фигурок. В гипертапе (техника быстрых одиночных нажатий на крестовину) у каждого свой вариант удержания контроллера. Рывковые движения пальцем легче делать основной рукой. Я, например, правша. В классическом исполнении крестовина находится под левой рукой. Чтобы перейти от техники даса к гипертапу мне понадобилось переучивать роли рук: правой пришлось передвигать, а левой — вращать. Положение рук при этом неестественное. Выглядит, мягко говоря, необычно. Но переход к этому стилю игры позволил мне повысить скорость движения фигурок со стандартных 10 Гц для даса до 13-15 Гц. На высоких уровнях это даёт существенное преимущество.



— Много ли поклонников у соревновательного тетриса?

— Большая часть поклонников, как мне кажется, сами игроки. Либо друзья и близкие игроков. Хотя есть и обычные зрители, любители тетриса. Опять-таки аудитория не очень большая, особенно в СНГ. Во время проведения чемпионата России нас смотрели человек 40, не больше.



— Кстати, в России многие узнали о существовании турниров по этой игре после комментариев Юрия Профессионала. Смотрел его ролики в YouTube?

— Юрий дал сильный буст в развитии тетриса в СНГ. За это ему спасибо. Именно в классический тетрис профессионально я начал играть как раз благодаря его видео. До этого момента я не знал о существовании CTWC. То же самое можно сказать и о большей части других игроков из СНГ.

Видео опубликовано на YouTube-канале Yuri The Professional.

— Все знают о существовании этой игры, но мало кто смотрит турниры по ней. И всё же почему?

— Причины частично я описал ранее. Относительно СНГ главная проблема в том, что приставка не поставлялась в Россию. У нас были популярны так называемые Dendi, которые по сути являются копией NES. Поэтому я и не смог найти эту консоль нигде на «Авито» или «Юле». А если и находил, то только PAL (Европа) либо NTSC, но за очень большую цену. Единственное доступное место, где её можно приобрести, — американская торговая площадка eBay. Естественно, только б/у.

Тетрис — ретроигра, имеющая не очень замысловатый и однообразный геймплей. На момент рассвета видеоигр тетрис был довольно популярен. В современную эпоху игра просто заняла нишу для любителей и ценителей такого рода игр.

— Увидим ли мы тебя на чемпионате мира 2021 года? Для этого нужно пройти квалификации?

— Обязательно увидите, если со мной всё будет хорошо. Да, нужно будет регистрироваться, делать взнос, проходить квалификацию. Сейчас точных дат нет, но, скорее всего, это будет осенью. Опыт игры на CTWC уже есть. К тому времени стану играть ещё лучше и постараюсь достойно выступить.