Главные киберспортивные турниры, которые пройдут в 2021 году

Большую часть 2020 года киберспортсмены провели дома, выступая исключительно на региональных турнирах. И хотя пандемия не намерена сбавлять обороты, перед началом очередного годового цикла организаторы настроены довольно оптимистично.

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Юбилейный The International и новый формат DPC

После закрытия границ в марте соревновательная сцена Dota 2 весь 2020 год существовала только за счёт сторонних организаторов, которые пытались спасти положение непрерывными онлайн-турнирами. Однако на фоне отмены чемпионата мира The International в Стокгольме и молчания Valve к концу года топ-команды окончательно потеряли мотивацию выигрывать.

Всё должен изменить долгожданный профессиональный сезон от Valve. 18 января 2021 года стартовали матчи в шести региональных лигах, по результатам которых определятся участники весеннего мэйджора. Где он пройдёт, пока не сообщается – разработчики Dota 2 до сих пор не рассказали, как намерены привезти все команды в один город в условиях пандемии. В июне должен пройти ещё один мэйджор.

Valve также надеется провести The International 10, тем более что на призовой фонд собрана рекордная для киберспорта сумма — $ 40 млн. Ожидается, что турнир состоится в Стокгольме в августе, но всё будет зависеть от обстановки. Сейчас в Швеции не хватает врачей и больничных коек, а правительство задумывается об ужесточении ограничений. Вероятно, турнир может быть проведён в другой стране — отмена второго TI подряд крайне негативно скажется на сцене.

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В другой дисциплине от Valve дела идут куда лучше. CS:GO всецело передана сторонним операторам и разработчики поддерживают только один турнир – мэйджор. Первоначально он должен был пройти в Бразилии в мае 2020 года, но с тех пор несколько раз был перенесён.

Теперь чемпионат мира планируют провести в Швеции с 23 октября по 7 ноября. Ожидается, что участие в PGL Major Stockholm 2021 примут 24 команды, а призовой составит рекордные $ 2 млн. Хочется верить, что в этот раз мэйджор всё же состоится – последний был полтора года назад.

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Пока почти непрерывно проходят различные турниры и лиги от ESL и BLAST. Операторы не отказываются от планов провести свои премьер-ивенты 2021 года на стадионах, но готовы передвинуть любой турнир в онлайн – дело в том, что почти все топовые команды мира сейчас базируются в Европе, поэтому на каждом чемпионате мы видим сильнейший состав участников.

Так, ESL ранее запланировала проведение турниров в Катовице, Кёльне, Нью-Йорке, Мельбурне, Китае и на Мальте. BLAST пока не объявлял города, но в списке наверняка окажутся Лондон и Москва. Новый сезон начнётся с февраля, а в середине января пройдёт перенесённый финал 2020.

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Главные турниры по CS:GO в 2021 году от BLAST:

– 4-14 февраля – BLAST Premier: Spring Series 2021 ($ 150 тыс.)

– 16-20 июня – BLAST Premier: Spring Finals 2021 ($ 425 тыс.)

– 26 августа-5 сентября – BLAST Premier: Fall Series 2021 ($ 150 тыс.)

– 24-28 ноября – BLAST Premier: Fall Finals 2021 ($ 425 тыс.)

– 4-14 декабря – BLAST Premier: Global Final 2021 ($ 1 млн).



Главные турниры по CS:GO в 2021 году от ESL:

– 16-18 февраля – Intel Extreme Masters XV Wolrd Championships ($ 1 млн)

– 13-18 апреля – ESL Pro League Season 13 ($ 750 тыс.)

– 6-19 июля – ESL One: Cologne 2021 ($ 1 млн)

– 12-22 августа – Intel Extreme Masters XV Melbourne ($ 250 тыс.)

– 5-10 октября – ESL Pro League Season 14 ($ 750 тыс.)

– 14-24 октября – Intel Extreme Masters XVI New York ($ 250 тыс.)

– 2-12 декабря – Intel Extreme Masters XVI Asia ($ 250 тыс.)

Riot открывает второй фронт

Главным киберспортивным событием осени однозначно стал чемпионат мира по League of Legends. Несмотря на все трудности, Riot Games смогла провести турнир в Шанхае почти без потерь (родную страну не смогли покинуть две команды из Вьетнама). На финал даже допустили зрителей, которые частично заполнили трибуны Pudong Football Stadium.

Поэтому нет никаких сомнений, что в календаре соревновательной League of Legends на 2021 год изменений будет мало. Весной и летом пройдут региональные лиги, а международные турниры, в том числе чемпионат мира в октябре-ноябре 2021 года, организуют в удобном месте с соблюдением всех мер предосторожности.

Точных дат ещё нет, кроме некоторых весенних лиг. Так, европейская LEC Spring 2021 стартует уже 22 января, а первые матчи заокеанской LCS пройдут 5 февраля. Континентальная лига СНГ, скорее всего, стартует в середине февраля. По крайней мере, так было три последних года.

Наряду с League of Legends полноценной дисциплиной в 2021 году станет Valorant. Тактический шутер от Riot получит турнирную систему под названием Champions Tour. В феврале стартуют региональные лиги, а сильнейшие команды отправятся на международный Masters. Затем лучшие коллективы по итогам трёх таких циклов разыграют титул чемпиона мира в декабре 2021 года.

Другие дисциплины

Внимания заслуживают первые попытки разработчиков вернуться к LAN-формату после столь продолжительной паузы. Например, чемпионат мира по Rainbow Six: Siege – Six Invitational 2021 – пройдёт в Париже в феврале без зрителей. Участие в турнире примут 20 клубов, в том числе российские Team Empire и Virtus.pro.

Разработчики PUBG пошли ещё дальше: в начале февраля 32 лучших клуба мира прилетят в Южную Корею, чтобы провести двухмесячный глобальный сезон в борьбе за $ 3,5 млн и титул чемпионов PUBG Global Invitational 2021. Отличный план, способный вернуть интерес к игре.

В феврале мы также надеемся увидеть фестиваль Intel Extreme Masters в Катовице. ESL делает всё, чтобы киберспортсмены из разных регионов наконец-то получили возможность сразиться друг с другом. Если на турнире по CS:GO перенос в онлайн почти не скажется, то для лучших игроков по StarCraft II и WarCraft это очень важный турнир, аналогов которому не было уже почти год.

Сильнее всего пандемия ударила по Overwatch: сезон-2020 команды должны были провести на стадионах в своих городах, однако в итоге даже не смогли провести общий регулярный сезон. Overwatch League 2021 стартует в феврале – скорее всего, клубам из Азии и Северной Америки вновь придётся провести два отдельных чемпионата.

А вот игроки в Hearthstone могут играть друг с другом без проблем, ведь пинг не имеет никакого значения в карточной стратегии. Пока Blizzard не объявила календарь сезона, но он наверняка будет похож на предыдущий: Masters Tour в течение года и чемпионат мира в декабре.