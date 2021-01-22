Концовки из игр, от которых мурашки по коже

Такие финалы хочется вспоминать, их хочется обсуждать и даже читать, что о них думают другие.

В первой части материала мы затронули финалы таких отличных игр, как Metro Exodus, Mafia: The City of Lost Heaven, BioShock Infinite и других. В этой статье пройдёмся по остальным, не менее интересным тайтлам с качественными эпилогами.

Концовки из игр, которые запомнятся навсегда Таким финалам позавидовал бы любой крупнобюджетный киноблокбастер.

Само собой, этот текст целиком состоит из спойлеров. Читайте на свой страх и риск.

Mass Effect 2

Самоубийственная миссия из ME 2 — одна из главных причин назвать вторую часть трилогии самой лучшей игрой BioWare. Многие фанаты до сих пор уверены, что с тех пор ни один финальный акт других RPG канадской студии не переплюнул концовку Mass Effect 2. Она состоит из нескольких частей и служит не только главным экзаменом для Шепарда, но и для самого игрока.

Во время финального сражения игрок должен выполнить огромное количество условий, от этого будет зависеть, какие герои смогут дожить до финальных титров. Помимо этого, игроку нужно хорошо знать всех своих спутников. Да, всех этих разгильдяев, которых он собирал по одиночке в разных частях галактики. Рано или поздно Шепарду придётся распределять обязанности между членами отряда, а затем — смотреть на последствия выбора. И это лишь малая часть аттракциона под названием «Концовка Mass Effect 2». Это надо пережить, про это не надо слушать.

Видео опубликовано на YouTube-канале SHERPA PLAY.

DmC: Devil May Cry

В спин-оффе Devil May Cry более понятный и западный сюжет, в отличие от японских игр Capcom. В этом экшене главный герой Данте и его брат Вергилий вдвоём противостоят местному тирану Мундосу — демону, который поработил мир и захватил разум всех жителей Земли. Однако, когда в конце сюжетной линии братья наконец-то убивают узурпатора, Вергилий внезапно показывает своё истинное лицо — он сам захотел занять место Мундуса и вместе с Данте править людьми.

Сына Спарды не устраивает предложение, и два брата вступают в смертельную дуэль. Фанаты Devil May Cry часто видели это сражение, однако именно в спин-оффе оно поставлено лучше всего. Не только за счёт первоначальной дружбы между братьями, а за счёт антуража — в какой-то момент реальность вокруг арены боя начнёт стираться, а силуэты Данте и Вергилия окрасятся в красные и синие цвета. Небольшой спойлер, но добро всё же победит. Данте останется защищать людей вместе с возлюбленной Кейт, а озлобленный Вергилий исчезнет, пообещав вернуться.

Видео опубликовано на YouTube-канале No Life Without Game.

Uncharted 4

Эпилог четвёртой Uncharted ставит своеобразную точку в насыщенной карьере Нэйтана Дрейка. Самый известный в мире авантюрист и искатель приключений наконец-то унял свою жажду совать нос куда не надо и остепенился, завёл дочь и построил дом на озере.

А концовка проходит как раз от лица этой маленькой девочки, которая случайно обнаруживает дома целую кладезь артефактов. Её отец собирал их на протяжении всей жизни, а теперь настала пора наконец-то рассказать об этом. Замечательный финал, который ставит красивую точку в долгой, но яркой истории.

Видео опубликовано на YouTube-канале GamebombCentral.

Far Cry 3

Концовка Far Cry 3 запомнилась не только кумаровой дуэлью с Ваасом, но и сложным моральным выбором. Джейсону Броди предстояло выбрать, с кем он хочет провести всю оставшуюся жизнь. Либо остаться на острове с Цитрой, либо уплыть вместе с Лизой.

Если выбрать первое, то Джейсон перережет Лизе горло, а Цитра станет его возлюбленной и подарит невероятно жаркий секс. А затем воткнёт тот самый кинжал в его грудь, принося его в жертву. Если выбрать второе, то Джейсон спасёт Лизу и уплывёт вместе с друзьями с проклятого острова, забыв про творящиеся на нём ужасы.

Видео опубликовано на YouTube-канале VadimBlackRus.

Marvel’s Spider-Man

Финал «Человека-Паука» от Insomniac Games запоминается не только мощной финальной битвой с Отто Октавиусом, но и эмоциональным эпилогом. Все жители Нью-Йорка заражены смертельной болезнью, в том числе тётя Мэй. У Питера Паркера есть сыворотка, но для её синтезирования и копирования придётся потратить несколько часов, а самый важный человек в жизни лежит и умирает прямо сейчас. И Паркер принимает сложное и неоднозначное решение — отдаёт лекарство всем жителям города, жертвуя тётей Мэй.

Я лично знаю многих людей, которых подобный поворот пробил на искренние и очень тёплые слезы. Сценаристов Insomniac Games хочется похвалить за столь смелое решение — смерть тёти Мэй часто обыгрывали в комиксах, но в играх такого ещё не было.

Видео опубликовано на YouTube-канале TheGideonGames.

Dead Space

В финале Dead Space главному герою изначально предстоит не просто сбежать с планеты полной чудовищ, но и победить этакого финального босса. Это Разум Роя, который контролирует всех остальных мутантов. После победы над ним Айзек Кларк прыгает в челнок и улетает с планеты, а затем наблюдает за её гибелью.

И вроде бы ничего, можно отправляться домой, но нет. Кларк чувствует, что рядом с ним кто-то есть. Он оборачивается и видит окровавленную Николь — свою девушку, которую всё это время пытался разыскать. Она набрасывается на него с дикими воплями и экран гаснет. Увиденное повредило рассудок Айзека, и он ещё не раз убедится в этом в последующих частях серии.

Видео опубликовано на YouTube-канале Jan Doedel.

Bloodborne

Финал Bloodborne немного расставляет всё на свои места. Первый охотник Герман предлагает главному герою очнуться от кошмара и навсегда забыть эту погоню за монстрами и прочие ужасы. Проблема лишь в методе — старик хладнокровно убьёт персонажа, оставив обезглавленное тело лежать при свете Луны. Однако есть и другой вариант: можно отказать Герману. Складывается ощущение, что опытный убийца только обрадуется этому. Он медленно встанет с кресла, достанет фирменную косу и произнесёт культовую фразу, от которой кровь стынет в жилах: «Tonight, Gehrman joins the hunt». А затем начнётся красивейшая дуэль.

Если победить Германа, то игра закончится, а игрок займёт его место. Если же предварительно найти три части пуповины и активировать их, то предстоит ещё один бой — с Великим по прозвищу Присутствие луны. Если победить и его, то главный герой сам станет Великим.

Видео опубликовано на YouTube-канале kidboykid _305.

Infamous: Second Son

В последней полноценной части Infamous две концовки — добрая и злая. Если игрок на протяжении игры совершал хорошие поступки, то главный герой пощадит ключевого злодея и освободит всех мутировавших людей, а также убедит человечество в том, что они — безопасны. Затем он вернётся в родной городок, вылечит всех членов семьи и отдаст честь своему погибшему брату Реджи.

А если же вы отыгрывали настоящего говнюка, то и финал будет соответствующим. Главная злодейка будет убита, Делсин поглотит силы всех мутировавших и станет непобедимым, а в мире начнётся хаос. В конце, когда молодой парень вернётся домой, его тетя Бетси обрушится на него с обвинениями, упрёками и призывами к совести. Затем она закроет перед ним дверь, в ответ на что Делсин взмоет в воздух и разнесёт вдребезги задние, где находились все его родные и друзья.

Видео опубликовано на YouTube-канале MSX.

Mafia 2

Лихо закрученный сюжет второй «Мафии» частично повторяет историю оригинальной игры, поскольку у них обоих одна идея. Они показывают, что деньги или авторитет ценятся у людей гораздо меньше, чем семья и дружба. В финале главные герои Вито и Джо оказываются втянутыми в опасную заварушку и убивают одного авторитетного мафиози за другим, чтобы спасти свои шкуры от криминальных боссов.

И вот когда последний из них — сам дон Фальконе — наконец мёртв, наступает возможность выдохнуть. Однако это лишь иллюзия: с помощью этих поступков спасение жизни для себя выбил лишь Вито, а вот Джо «в сделку не входил». А ведь за считанные часы до этого Джо спас его жизнь. Трагичный финал, который стоит пересматривать почаще.

Видео опубликовано на YouTube-канале Game Moments.

Финал God of War получился очень эмоциональным и по-своему взрослым. Видно, что в случае с ремейком сценаристы постарались избавиться от бесконечной череды бессмысленных убийств и сделать Кратоса чуть более человечным. И в этом идеально помог Атрей — сын главного героя. Как выясняется в финале, он сам наполовину бог и наполовину великан. Да и не простой бог, а сам Локи, скандинавский бог обмана.

Кроме того, концовка ещё тогда намекала на продолжение с подзаголовком Ragnarok, о котором мы узнаем спустя два года, на презентации PS5. Перед титрами Мимир говорит Кратосу о приближающейся Фимбулвинтере — знаменитой трёхлетней зиме, которая предшествует Рагнароку. В сцене после титров к дому Кратоса пришёл Один. Можно заметить, что вокруг стало значительно больше льда и снега. Один не рассказывает Кратосу, кто он такой, и в этот момент тизер заканчивается.

Видео опубликовано на YouTube-канале Zanar Aesthetics.