Закат карьеры и стримы. Чем сейчас занимаются игроки золотого состава Virtus.pro по CS:GO

В начале 2014 года тогдашний владелец российского киберспортивного клуба Virtus.pro Антон Черепенников окончательно лишился надежд построить сильный СНГ-коллектив по Counter-Strike: Global Offensive. После неожиданного перехода главных звёзд VP в перспективную команду Astana Dragons состав был распущен, а вместо него «медведи» подписали перспективный состав, состоящий из одних лишь поляков, которые должны были дать результат здесь и сейчас.

Решение оказалось верным. Через два месяца Virtus.pro выиграли чемпионат мира ESL Major Series в Катовице, на долгие годы закрепив за собой звание одной из лучших команд мира. Окончательно с поляками, которые после серии громких побед успели стать звёздами и любимчиками российских фанатов, VP расстались лишь в декабре прошлого года.



Несколько последних сезонов Virtus.pro уже не показывали былой мощи, обычно располагаясь в конце третьего десятка мирового рейтинга. Однако большинство фанатов помнят pashaBiceps и Ко как ярких игроков, справиться с которыми было почти невозможно. Понятно, что время золотого польского состава ушло, но где легенды VP сейчас?

pashaBiceps на старте карьеры стримера

За годы карьеры поляк перевернул представление аудитории о том, что геймер – тощий прыщавый очкарик, уткнувшийся в монитор. На пике карьеры Ярослав pashaBiceps Яжомбковски поддерживал прекрасную физическую форму, уделял время жене и детям, в то же время оставаясь профессионалом и поднимая один кубок за другим. Не говоря уже о личном скилле, что позволило ему стать легендой клуба.



Из Virtus.pro «бицепс» ушёл одним из первых на фоне снижения результатов, решив уделить больше времени семье. В прошлом году он прошёл испытательный срок в польской AGO, однако контракт с pashaBiceps так и не был подписан. Сам киберспортсмен рассказывал, что один из спонсоров счёл требования игрока завышенными.

С тех пор Ярослав лишь изредка собирает стаки на открытые отборочные к крупным турнирам, но каждый раз безуспешно. А совсем недавно pashaBiceps стал официальным стримером организации Team Liquid. Он и раньше собирал тысячи людей на своих стримах, а теперь получил признание и на клубном уровне.

В октябре 2020 года новый клуб предложил ветерану собрать состав из молодых польских игроков для выступления на национальных турнирах. Пока проявить себя команде pashaBiceps не удалось – его коллектив одержал лишь три победы в пятнадцати матчах.

TaZ и NEO продолжают играть вместе

Два других игрока Virtus.pro ушли из клуба с разницей почти в 12 месяцев, однако всегда держали связь. Считалось, что вся пятёрка – большая семья, но отношения Филипа NEO Кубского и Виктора TaZ Войтаса были на совсем ином уровне. «Нас связывает намного больше, чем игра», – откровенничал временами TaZ.



Когда для VP наступили тёмные времена, судьба их разделила. В феврале 2018 года Войтаса отправили в польскую Kinguin в обмен на молодого таланта MICHU, NEO остался в российском клубе. Потом Кубски скажет, что убрав из команды друга, его просто поставили перед фактом. Сам Филип продержался в VP чуть дольше, а затем даже успел поиграть за FaZe Clan, однако в начале 2020 года дуэт всё же воссоединился.



В январе TaZ и NEO создали команду ARCY, однако продержался ростер не больше двух недель. После провала на европейских отборочных к Intel Extreme Masters XIV (тогда состав покинул тренер) и неудачи на онлайн-чемпионате United Masters League – команда распалась.



Весной два друга предприняли вторую попытку, но достичь результата их новой команде HONORIS не помогают ни регулярные замены, ни связка из двух опытных игроков в качестве костяка. Кроме «бронзы» на Polska Liga Esportowa S8 команда за восемь месяцев ни разу не попадала в призы.

Snax и byali не теряют надежды

Примерно в такой же ситуации находятся и два других ветерана Virtus.pro. У Snax шансов вернуться на прежний уровень было много – в июне 2018 года он отправился в mousesports, где провёл неплохой отрезок сезона. Пока «медведи» прозябали в онлайн-лигах, Януш Snax Погожельски съездил на мэйджор в Лондон и выиграл ESL One: New York. Но этого оказалось недостаточно и «мышки» отправили игрока в запас.



Возвращение в Virtus.pro оказалось ошибкой. В 2019 году он, как и весь состав Virtus.pro, выиграл только один турнир – национальную Liga Esportowa в Варшаве. После окончания контракта Погожельски и партнёры безуспешно пытались продолжить выступления в том же составе, но вскоре Snax ушёл в другую польскую команду Illuminar Gaming. Лучшим достижением коллектива стала победа на еженедельном мини-турнире Eden Arena.



Несколько дней назад Януша подписала Anonymo Esports, в которой также будут играть mouz и innocent. По словам руководителей организации, команда уже собралась на буткемп и готовится к первым турнирам, но шансов ворваться хотя бы в региональный топ у польского состава немного.



Что касается Павла byali Белиньского, он покинул VP больше года назад и сразу стал пробовать свои силы в различных польских стаках. Но ни тогда, ни сейчас результата даже на региональной сцене byali добиться никак не может. В середине октября Павел покинул команду AVEZ, за которую выступал четыре месяца, и с тех пор находится в роли свободного агента, с переменным успехом выступая за различные польские малоизвестные миксы.

kuben: новый вызов для тренера

В феврале 2015 года у VP появился наставник. Якоб Kuben Гуржински почти не играл в CS:GO на про-уровне, а затем полностью пропустил полтора года в жизни Counter-Strike (привет нынешнему тренеру «мишек» Flatra) – но с первых дней работы в VP вносил огромный вклад в игру. На мэйджоре ESL One: Katowice 2015 польская пятёрка смотрелась очень уверенно и смогла дойти до полуфинала.



Важно, что даже в самые сложные для команды периоды kuben не стеснялся брать удар на себя. «Мы усердно работаем», «мы готовы вернуться обратно в топ», «мы скоро исправимся» – уверенность тренера в медиапространстве заряжала игроков. Увы, этого оказалось недостаточно, и в конце 2019 года Гуржински вместе с остатком состава оказался без команды.



В феврале kuben объявил, что ищет новый коллектив, который будет вести к крупнейшим чемпионатам. Сходу продолжить карьеру не вышло, но в начале августа неожиданный анонс американской Team Envy заставил всех вновь вспомнить о Якобе. Сейчас клуб хочет вернуть себе место в региональном топе, но первый турнир для kuben в новой команде оказался неудачным: на Flashpoint Season 2 MICHU и Ко выиграли лишь один матч из четырёх и заняли 7-8 место.