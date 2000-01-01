Главные игры зимы 2021 года
Главный киллер современности, медиум и покорение морей!
1. Hitman III – Вышла 25 января
Приключения Агента 47 новые, а механика – прежняя. Всё тот же максимально стэлс-стиль, но студия IO Interactive убеждена, что Hitman III – лучшая игра всей серии.
2. The Medium – 28 января
Эксклюзив для Xbox Series X|S и ПК. Хоррор о девушке, которая живёт сразу в двух параллельных мирах. И исследует оба! Обещают жуткую атмосферу. За музыку отвечает композитор Silent Hill Акира Ямаока.
3. A Total War Saga: Troy — Ajax & Diomedes – 28 января
Топ-релизов мало, так что в подборке и дополнение для стратегии A Total War Saga: Troy. Любители истории получат кампанию по штурму города Фивы и двух героев «Илиады» – Диомеда и Аякса Тиламонида.
4. Werewolf: The Apocalypse — Earthblood – 4 февраля
Три состояния героя: человек, оборотень и волк. Предстоит бороться с корпорацией, загрязняющей планету и мешающей клану волков спокойно жить.
5. King of Seas – 18 февраля
Ролевой экшен о нелёгкой и весёлой жизни капитана корабля. Предстоит много плавать и сражаться.
Главные игры зимы 2021 года
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