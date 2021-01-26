Королева грима и мейкапа. Очаровательная польская косплеерша Sosenka

Время от времени мы рассказываем о лучших представителях косплей-индустрии, и сегодня мы бы хотели показать лучшие работы косплеерши под никнеймом Sosenka. Её настоящее имя — Юстина. Фамилия — Сосновская. Она живёт в Польше, в небольшом городке недалеко от четвёртого по населению в Польше города Вроцлава. Девушка работает ландшафтным дизайнером и увлекается косплеем. Но её работы получаются необычными. Она делает упор на проработку не только костюмов, но и лица при помощи искусно нанесённого макияжа.

Она может перевоплотиться как в женских, так и в мужских персонажей, стать инопланетянкой или чудовищем. Она может быть кем угодно — от Малефисенты и Аватара до Лары Крофт и какого-нибудь мифического героя. Девушка является самоучкой. Никто не обучал её, как делать макияж или шить костюмы. Всё, что она умеет, она научилась этому сама. Сочетание невероятной самоотдачи и таланта позволило ей достичь потрясающих результатов всего за три года.

Всё начиналось как временное увлечение, но превратилось в настоящее искусство. «Я влюбилась в то, что делаю — от различных технических методов отображения образов персонажей до усиления определённых личностных черт. Вымышленный мир стал для меня источником вдохновения. Это очень увлекательно изучать самих персонажей, высматривать каждую деталь их костюма, изучать каждое их движение, а потом пытаться изобразить их, используя собственное лицо как холст. Теперь косплей мне помогает даже в моей настоящей работе. Как только я попробовала это, я поняла, что моя жизнь без этого хобби не будет полной», — говорит девушка.

На прорисовку одного персонажа девушка тратит от двух до пяти часов. При создании образов она использует обычные косметические средства, краски для тела, воск и латексное молочко. «Чётко очерченное лицо — одна из самых важных частей косплея, на которую я стараюсь обращать внимание в своих работах», — признаётся девушка. Предлагаем посмотреть на её лучшие работы.

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Тирион Ланнистер из сериала «Игра Престолов»

Скорпион из игры Mortal Kombat

Кейт Уокер из серии игр Syberia

Гэндальф из «Властелина колец»

Imperfect Cell из аниме-сериала Dragon Ball

2B из игры NieR: Automata

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На'ви из фильма «Аватар»