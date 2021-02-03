5 самых красивых игр с поддержкой рейтрейсинга

До выхода новых видеокарт с аппаратной поддержкой рейтрейсинга мы уже привыкли к неточным и размытым отражениям в играх — на капотах машин, лужах, витринах магазинов и других отражающих поверхностях, зачастую даже не задумываясь о таких понятиях, как реалистичное отражение и глобальное освещение. Но всё изменилось, когда 20 сентября 2018 года NVIDIA выпустила GeForce RTX 2080 — первый продукт на базе графического процессора с аппаратной поддержкой рейтрейсинга. Тогда о трассировке лучей не говорил только ленивый. Если прежде разработчики в своих играх лишь имитировали эффект зеркал, то с рейтрейсингом необходимость в этом отпала. Правда, многие отнеслись к новой технологии с некоторой долей скептицизма, а на форумах можно было встретить с десяток сообщений в духе: «всё это сделано для высасывания денег с пользователей» и «это не стоит того, чтобы убивать FPS в два раза».
Скептиков понять было можно. Глобальной революции в графике не случилось, а первые игры, поддерживающие рейтрейсинг, не раскрывали и половины заложенного в технологию потенциала. С другой стороны, наивно было ожидать большого скачка в графике, когда на изучение и тестирование технологии могут уйти годы. В результате производительность видеокарт при включении лучей падала до критических значений, технология работала сыро, то и дело появлялись артефакты, а сами карты стоили неимоверных денег.
Но, как говорится, никакая революция в один момент не случается. Со временем технологию доработали, на помощь пришло сглаживание DLSS, которое повысило FPS без существенного падения качества картинки, а на рынок вышла новая серия видеокарт, значительно опережающая по быстроте и эффективности предыдущее поколение. В конце концов появилось больше игр, где рейтрейсинг даёт наибольший заметный эффект и добавляет игре шарма. В этой статье мы расскажем о пяти самых красивых игр, где можно увидеть и прочувствовать влияние рейтрейсинга на качество картинки невооружённым взглядом.
Battlefield 5
Дата выхода: 9 ноября 2018 года
Системные требования Battlefield 5 для игры с трассировкой лучей:
Минимальные требования для игры с рейтрейсингом
- Процессор: Intel Core i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070
- Оперативная память: 12 Гб
Рекомендуемые требования для игры с рейтрейсингом
- Процессор: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 7 2700
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080
- Оперативная память: 16 Гб
Впервые новую технологию на практике можно было опробовать в «пятой батле». К сожалению, первый блин вышел комом. Большая часть из заявленных опций RTX на релизе игры отказалась работать нормально — игроки столкнулись с некоторыми визуальными дефектами и просадками FPS почти в два раза при включении RTX. К счастью, спустя месяц вышел патч, который убрал большую часть упомянутых проблем, устранил артефакты изображения и улучшил производительность игры при включённом рейтрейсинге.
Наверное, Battlefield 5 можно было бы назвать плохим примером для демонстрации новой технологии. Вся красота от отражений и лучей была незаметна игрокам из-за высокой динамики игры, тем более, что на многих картах попросту нет отражающих поверхностей.
Иными словами — на всю эту красоту любоваться просто нет времени. Но это не отменяет того факта, что с рейтрейсингом «батла» смотрится более кинематографично. Огонь правдоподобно отражается в лужах и на дверях автомобилей, свет от солнца реалистично падает на капот машины, а на стеклах трамвая можно разглядеть соседний дом во всех деталях. Если вам этого недостаточно, то просто взгляните, как это работает на практике:
Видео опубликовано на YouTube-канале NVIDIA GeForce
Metro Exodus
Дата выхода: 15 февраля 2019 года
Системные требования Metro Exodus:
Низкие настройки графики / 30 FPS / разрешение 1080p
- Процессор: Intel Core i5-4440
- Видеокарта: GeForce GTX 670 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870
- Оперативная память: 8 ГБ
Высокие настройки графики / 60 FPS / разрешение 1080p
- Процессор: Intel Core i7-4770K
- Видеокарта: GeForce GTX 1070 / RTX 2060 / AMD RX Vega 56
- Оперативная память: 8 Гб
Ультра настройки графики / 60 FPS / разрешение 2К
- Процессор: Intel Core i7-8700K
- Видеокарта: Geforce GTX 1080 Ti / RTX 2070 / AMD RX Vega 64
- Оперативная память: 16 Гб
Экстремальные настройки графики / 60 FPS / разрешение 4К
- Процессор: Intel Core i9-9900K
- Видеокарта: NVIDIA Geforce RTX 2080 Ti / AMD Radeon VII
- Оперативная память: 16 Гб
В отличие от Battlefield 5, Metro Exodus — более спокойный и размеренный шутер. Вы можете свободно встать и осмотреться, оценить масштабы разрушенного ядерной войной мира, уделить внимание каким-то мелочам и деталям. Если в «батле» разработчики сделали акцент на отражениях, то в Metro Exodus рейтрейсинг представлен в виде глобального освещения.
Разница между картинкой с включённым рейтрейсингом и выключенным особенно заметна в конкретных сценах и местах. Стоит отметить, что и без рейтрейсинга игра выглядит очень прилично. Даже спустя два года после своего релиза она остаётся одной из самых красивых игр. А благодаря глобальному освещению картинка становится более глубокой и реалистичной.
Влияние рейтрейсинга на картинку более заметно в дневных сценах. Если в тёмных подземных тоннелях глобальное освещение убирает свет с поверхностей предметов, делая изображение на экране более тёмным, но и более гармоничным и точным, то при свете дня рейтрейсинг наоборот добавляет картинке яркости.
Видео опубликовано на YouTube-канале Candyland.
Control
Дата выхода: 27 августа 2019 года
Системные требования Control без лучей и с лучами:
Минимальные системные требования
- Процессор: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX580
- Видеокарта для рейтрейсинга: NVIDIA GeForce RTX 2060
- Оперативная память: 8 Гб
Рекомендуемые системные требования
- Процессор: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII
- Видеокарта для рейтрейсинга: NVIDIA GeForce RTX 2080
- Оперативная память: 16 Гб
Когда говорят о рейтрейсинге, то обязательно вспоминают этот шутер. Кажется, что Control просто создана для него. От третьего лица можно рассмотреть окружающие тебя отражающие элементы лучше всего, а их в этой игре очень много. Складывается ощущение, что разработчики даже немного перестарались. Тот же пол сделали зеркальным, и это выглядит странновато. Он и без трассировки лучей смотрится слишком блестящим, а с лучами и подавно. Как будто уборщик каждые 5 минут приходит и протирает его моющим средством.
Хоть в Control и нет открытых пространств, а весь игровой процесс происходит в офисном здании, сами уровни обставлены так, что ты не чувствуешь себя в закрытой клетке. Разработчики грамотно поиграли со светом, отлично проработали интерьер и украсили его мелкими деталями. Ни в какой другой игре отражения в картинах и стеклянных перегородках не были ещё настолько точными.
Видео опубликовано на YouTube-канале hodilton.
Watch Dogs Legion
Дата выхода: 20 октября 2020 года
Системные требования Watch Dogs Legion для игры с трассировкой лучей:
1080p / высокие настройки графики с рейтрейсингом
- Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600
- Видеокарта: GeForce RTX 2060
- Оперативная память: 16 Гб
Очень высокие — 1440p с рейтрейсингом
- Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600
- Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070
- Оперативная память: 16 ГБ
4K / высокие настройки графики с рейтрейсингом
- Процессор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X
- Видеокарта: GeForce RTX 3080
- Оперативная память: 16 Гб
В новом Watch Dogs трассировка лучей реализована на металлических плитах, витринах магазинов, окнах домов, лужах и автомобилях. Всё, что только можно отражать, игра отражает, кроме реки Темзы, где используется SSR. Когда наступает ночь или начинается дождь, то рейтрейсинг раскрывается во всей красе. Падающий свет от неоновых вывесок Лондона будущего выглядит великолепно, а дороги покрываются реалистичными лужами, которые способны отразить любой предмет. Ты действительно ощущаешь, что находишься в большом мегаполисе будущего. И за это великолепие приходится платить быстродействием — игра способна выжать все соки даже из самого топового железа с RTX 3090.
При этом игра работает на усовершенствованном движке Disrupt Engine 9-летней давности, поэтому ни о каком некстгене говорить не приходится. Больное место игры — размытые текстуры при приближении и ужасная лицевая анимация персонажей на уровне Mass Effect: Andromeda. А основные достоинства — великолепное освещение и дальность прорисовки.
Видео опубликовано на YouTube-канале Cycu1.
Cyberpunk 2077
Дата выхода: 10 декабря 2020 года
Системные требования Cyberpunk 2077 для игры с трассировкой лучей:
Минимальные Full HD / средние настройки графики с рейтрейсингом
- Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: GeForce RTX 2060
Высокие 2К / ультравысокие настройки графики с рейтрейсингом
- Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: GeForce RTX 3070
Ультравысокие 4K / ультравысокие настройки графики с рейтрейсингом
- Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600
- Оперативная память: 16 Гб
- Видеокарта: GeForce RTX 3080
Cyberpunk 2077 — первая игра, которая использует рейтрейсинг по полной, если не брать в расчёт Quake 2 RTX и Minecraft RTX. В Metro Exodus трассировка лучей применима только к глобальному освещению, в Shadow of the Tomb Raider лишь к затенениям, в Battlefield 5 — к отражениям, а в Control — к затенениям и отражениям.
В Cyberpunk 2077 рейтрейсинг привносит глобальное освещение, рассеянное освещение, а также полноценную модель затенения с отражениями. Вы можете увидеть реалистичные отражения не только на зеркальных поверхностях, но и на матовых, а непрямой солнечный свет отражается от каждой поверхности. Ну круто же?
Если выкрутить все настройки на максимум, включая RTX, отключить аберрацию и зернистость, которые по умолчанию включены, запустить игру на 2К или 4К мониторе, то на выходе вы получите не революционный, но один из самых красивых игровых проектов современности и одновременно самый требовательный. На RTX 3070 или RTX 2080 Ti поиграть в 2К при комфортных 60 FPS не получится — видеокарты в среднем выдают 50 FPS на самых максимальных настройках при включённом на ультра RTX и DLSS в режиме качество.
Видео опубликовано на YouTube-канале Cycu1.
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