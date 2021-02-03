5 самых красивых игр с поддержкой рейтрейсинга

До выхода новых видеокарт с аппаратной поддержкой рейтрейсинга мы уже привыкли к неточным и размытым отражениям в играх — на капотах машин, лужах, витринах магазинов и других отражающих поверхностях, зачастую даже не задумываясь о таких понятиях, как реалистичное отражение и глобальное освещение. Но всё изменилось, когда 20 сентября 2018 года NVIDIA выпустила GeForce RTX 2080 — первый продукт на базе графического процессора с аппаратной поддержкой рейтрейсинга. Тогда о трассировке лучей не говорил только ленивый. Если прежде разработчики в своих играх лишь имитировали эффект зеркал, то с рейтрейсингом необходимость в этом отпала. Правда, многие отнеслись к новой технологии с некоторой долей скептицизма, а на форумах можно было встретить с десяток сообщений в духе: «всё это сделано для высасывания денег с пользователей» и «это не стоит того, чтобы убивать FPS в два раза».

Рейтрейсинг (трассировка лучей в реальном времени) — технология, реалистично обсчитывающая освещение и отражения. Впервые о рейтрейсинге (применительно к играм) заговорили ещё в 2000-х, а сам термин возник в 80-х годах прошлого века и стал активно использоваться в кино. Принцип работы технологии заключается в том, что разработчикам не нужно вручную указывать, куда будет падать каждый луч. Вместо этого обозначаются только источники света и характеристики объекта, на который будет направлен луч. Компьютер просчитывает траекторию лучей на основе законов физики.

Скептиков понять было можно. Глобальной революции в графике не случилось, а первые игры, поддерживающие рейтрейсинг, не раскрывали и половины заложенного в технологию потенциала. С другой стороны, наивно было ожидать большого скачка в графике, когда на изучение и тестирование технологии могут уйти годы. В результате производительность видеокарт при включении лучей падала до критических значений, технология работала сыро, то и дело появлялись артефакты, а сами карты стоили неимоверных денег.

Лучшие видеокарты 2020 года Рынок штормит как никогда: в магазинах — пусто, а на барахолках — карты по конским ценам.

Но, как говорится, никакая революция в один момент не случается. Со временем технологию доработали, на помощь пришло сглаживание DLSS, которое повысило FPS без существенного падения качества картинки, а на рынок вышла новая серия видеокарт, значительно опережающая по быстроте и эффективности предыдущее поколение. В конце концов появилось больше игр, где рейтрейсинг даёт наибольший заметный эффект и добавляет игре шарма. В этой статье мы расскажем о пяти самых красивых игр, где можно увидеть и прочувствовать влияние рейтрейсинга на качество картинки невооружённым взглядом.

Battlefield 5

Дата выхода: 9 ноября 2018 года



Системные требования Battlefield 5 для игры с трассировкой лучей:

Минимальные требования для игры с рейтрейсингом

Процессор: Intel Core i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5 8400 / AMD Ryzen 5 2600 Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2070

NVIDIA GeForce RTX 2070 Оперативная память: 12 Гб

Рекомендуемые требования для игры с рейтрейсингом

Процессор: Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 7 2700

Intel Core i7 8700 / AMD Ryzen 7 2700 Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 2080

NVIDIA GeForce RTX 2080 Оперативная память: 16 Гб

Впервые новую технологию на практике можно было опробовать в «пятой батле». К сожалению, первый блин вышел комом. Большая часть из заявленных опций RTX на релизе игры отказалась работать нормально — игроки столкнулись с некоторыми визуальными дефектами и просадками FPS почти в два раза при включении RTX. К счастью, спустя месяц вышел патч, который убрал большую часть упомянутых проблем, устранил артефакты изображения и улучшил производительность игры при включённом рейтрейсинге.



Наверное, Battlefield 5 можно было бы назвать плохим примером для демонстрации новой технологии. Вся красота от отражений и лучей была незаметна игрокам из-за высокой динамики игры, тем более, что на многих картах попросту нет отражающих поверхностей.



Иными словами — на всю эту красоту любоваться просто нет времени. Но это не отменяет того факта, что с рейтрейсингом «батла» смотрится более кинематографично. Огонь правдоподобно отражается в лужах и на дверях автомобилей, свет от солнца реалистично падает на капот машины, а на стеклах трамвая можно разглядеть соседний дом во всех деталях. Если вам этого недостаточно, то просто взгляните, как это работает на практике:

Видео опубликовано на YouTube-канале NVIDIA GeForce

Metro Exodus

Дата выхода: 15 февраля 2019 года



Системные требования Metro Exodus:



Низкие настройки графики / 30 FPS / разрешение 1080p

Процессор: Intel Core i5-4440

Intel Core i5-4440 Видеокарта: GeForce GTX 670 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870

GeForce GTX 670 / GTX 1050 / AMD Radeon HD 7870 Оперативная память: 8 ГБ

Высокие настройки графики / 60 FPS / разрешение 1080p

Процессор: Intel Core i7-4770K

Intel Core i7-4770K Видеокарта: GeForce GTX 1070 / RTX 2060 / AMD RX Vega 56

GeForce GTX 1070 / RTX 2060 / AMD RX Vega 56 Оперативная память: 8 Гб

Ультра настройки графики / 60 FPS / разрешение 2К

Процессор: Intel Core i7-8700K

Intel Core i7-8700K Видеокарта: Geforce GTX 1080 Ti / RTX 2070 / AMD RX Vega 64

Geforce GTX 1080 Ti / RTX 2070 / AMD RX Vega 64 Оперативная память: 16 Гб

Экстремальные настройки графики / 60 FPS / разрешение 4К

Процессор: Intel Core i9-9900K

Intel Core i9-9900K Видеокарта: NVIDIA Geforce RTX 2080 Ti / AMD Radeon VII

NVIDIA Geforce RTX 2080 Ti / AMD Radeon VII Оперативная память: 16 Гб

В отличие от Battlefield 5, Metro Exodus — более спокойный и размеренный шутер. Вы можете свободно встать и осмотреться, оценить масштабы разрушенного ядерной войной мира, уделить внимание каким-то мелочам и деталям. Если в «батле» разработчики сделали акцент на отражениях, то в Metro Exodus рейтрейсинг представлен в виде глобального освещения.



Разница между картинкой с включённым рейтрейсингом и выключенным особенно заметна в конкретных сценах и местах. Стоит отметить, что и без рейтрейсинга игра выглядит очень прилично. Даже спустя два года после своего релиза она остаётся одной из самых красивых игр. А благодаря глобальному освещению картинка становится более глубокой и реалистичной.



Влияние рейтрейсинга на картинку более заметно в дневных сценах. Если в тёмных подземных тоннелях глобальное освещение убирает свет с поверхностей предметов, делая изображение на экране более тёмным, но и более гармоничным и точным, то при свете дня рейтрейсинг наоборот добавляет картинке яркости.

Видео опубликовано на YouTube-канале Candyland.

Control

Дата выхода: 27 августа 2019 года



Системные требования Control без лучей и с лучами:



Минимальные системные требования

Процессор: Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X

Intel Core i5-7500 / AMD Ryzen 3 1300X Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX580

NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX580 Видеокарта для рейтрейсинга: NVIDIA GeForce RTX 2060

NVIDIA GeForce RTX 2060 Оперативная память: 8 Гб

Рекомендуемые системные требования

Процессор: Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X

Intel Core i5-8600K / AMD Ryzen 7 2700X Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII

NVIDIA GeForce GTX 1080Ti / AMD Radeon VII Видеокарта для рейтрейсинга: NVIDIA GeForce RTX 2080

NVIDIA GeForce RTX 2080 Оперативная память: 16 Гб

Когда говорят о рейтрейсинге, то обязательно вспоминают этот шутер. Кажется, что Control просто создана для него. От третьего лица можно рассмотреть окружающие тебя отражающие элементы лучше всего, а их в этой игре очень много. Складывается ощущение, что разработчики даже немного перестарались. Тот же пол сделали зеркальным, и это выглядит странновато. Он и без трассировки лучей смотрится слишком блестящим, а с лучами и подавно. Как будто уборщик каждые 5 минут приходит и протирает его моющим средством.



Хоть в Control и нет открытых пространств, а весь игровой процесс происходит в офисном здании, сами уровни обставлены так, что ты не чувствуешь себя в закрытой клетке. Разработчики грамотно поиграли со светом, отлично проработали интерьер и украсили его мелкими деталями. Ни в какой другой игре отражения в картинах и стеклянных перегородках не были ещё настолько точными.

Видео опубликовано на YouTube-канале hodilton.

Watch Dogs Legion

Дата выхода: 20 октября 2020 года



Системные требования Watch Dogs Legion для игры с трассировкой лучей:



1080p / высокие настройки графики с рейтрейсингом

Процессор: Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600 Видеокарта: GeForce RTX 2060

GeForce RTX 2060 Оперативная память: 16 Гб

Очень высокие — 1440p с рейтрейсингом

Процессор: Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-9700 / AMD Ryzen 5 3600 Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA GeForce RTX 3070 Оперативная память: 16 ГБ

4K / высокие настройки графики с рейтрейсингом

Процессор: Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Intel Core i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X Видеокарта: GeForce RTX 3080

GeForce RTX 3080 Оперативная память: 16 Гб

В новом Watch Dogs трассировка лучей реализована на металлических плитах, витринах магазинов, окнах домов, лужах и автомобилях. Всё, что только можно отражать, игра отражает, кроме реки Темзы, где используется SSR. Когда наступает ночь или начинается дождь, то рейтрейсинг раскрывается во всей красе. Падающий свет от неоновых вывесок Лондона будущего выглядит великолепно, а дороги покрываются реалистичными лужами, которые способны отразить любой предмет. Ты действительно ощущаешь, что находишься в большом мегаполисе будущего. И за это великолепие приходится платить быстродействием — игра способна выжать все соки даже из самого топового железа с RTX 3090.



При этом игра работает на усовершенствованном движке Disrupt Engine 9-летней давности, поэтому ни о каком некстгене говорить не приходится. Больное место игры — размытые текстуры при приближении и ужасная лицевая анимация персонажей на уровне Mass Effect: Andromeda. А основные достоинства — великолепное освещение и дальность прорисовки.

Обзор Watch Dogs: Legion — нормальный, но не гениальный киберпанк Виртуальный тур по Лондону будущего.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cycu1.

Cyberpunk 2077

Дата выхода: 10 декабря 2020 года



Системные требования Cyberpunk 2077 для игры с трассировкой лучей:



Минимальные Full HD / средние настройки графики с рейтрейсингом

Процессор: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G Оперативная память: 16 Гб

16 Гб Видеокарта: GeForce RTX 2060

Высокие 2К / ультравысокие настройки графики с рейтрейсингом

Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600 Оперативная память: 16 Гб

16 Гб Видеокарта: GeForce RTX 3070

Ультравысокие 4K / ультравысокие настройки графики с рейтрейсингом

Процессор: Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i7-6700 / AMD Ryzen 5 3600 Оперативная память: 16 Гб

16 Гб Видеокарта: GeForce RTX 3080

Cyberpunk 2077 — первая игра, которая использует рейтрейсинг по полной, если не брать в расчёт Quake 2 RTX и Minecraft RTX. В Metro Exodus трассировка лучей применима только к глобальному освещению, в Shadow of the Tomb Raider лишь к затенениям, в Battlefield 5 — к отражениям, а в Control — к затенениям и отражениям.



В Cyberpunk 2077 рейтрейсинг привносит глобальное освещение, рассеянное освещение, а также полноценную модель затенения с отражениями. Вы можете увидеть реалистичные отражения не только на зеркальных поверхностях, но и на матовых, а непрямой солнечный свет отражается от каждой поверхности. Ну круто же?

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Если выкрутить все настройки на максимум, включая RTX, отключить аберрацию и зернистость, которые по умолчанию включены, запустить игру на 2К или 4К мониторе, то на выходе вы получите не революционный, но один из самых красивых игровых проектов современности и одновременно самый требовательный. На RTX 3070 или RTX 2080 Ti поиграть в 2К при комфортных 60 FPS не получится — видеокарты в среднем выдают 50 FPS на самых максимальных настройках при включённом на ультра RTX и DLSS в режиме качество.

Видео опубликовано на YouTube-канале Cycu1.