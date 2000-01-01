7 лучших героев в Dota 2 прямо сейчас
В патче 7.28 эти персонажи стали настоящей имбой.
Wraith King
Один из лучших керри за последние несколько месяцев после патча стал ещё сильнее. Этому помогли новый Mortal Strike (теперь это крутая пассивка) и бесплатный ульт после покупки Aghanim's Shard.
Underlord
Этот оффлейнер продолжает оставаться в топе за счёт актуальности на любой стадии игры. Хорошие характеристики для первых минут, отличные перспективы для сражений в роли танка и отличный ульт.
Riki
За счёт баффов невидимый керри стал ещё опаснее для соперников. Правда, ему необходим хороший старт. Впрочем, опыт показывает, что Рики может прибавить по ходу игры, убивая хилых саппортов.
Ogre Magi
Топовый саппорт, которого сложно убить на линии. Есть стан, замедление и отличный бафф для союзников. Не хватает только способности на лечение, но и без этого у персонажа много плюсов.
Nyx Assassin
В патче 7.28 герой получил самые сильные улучшения. Огромная скорость передвижения в невидимости от Vendetta даже после фикса, хорошие статы и урон со скиллов сделали из него лучшего роумера в игре.
Juggernaut
Хороший керри ближнего боя, который актуален в текущей мете. После фарма на старте может вместе с командой проводить сражения, но может и сыграть на себя, пока остальные отвлекают соперников.
Ancient Apparition
Главным плюсом персонажа остаётся ультимейт, и после улучшения позиции на линии он смог быстро вернуться в топ. При этом для достойного вклада в победу ему почти не нужны дорогие предметы.
7 лучших героев в Dota 2 прямо сейчас