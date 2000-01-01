Самые популярные танковые блогеры
Их модпаки скачивают, к их советам прислушиваются и на их результаты равняются.
Jove
Он же — Константин Ладанин, он же — папка Джов. Самый популярный танковый блогер, который помимо выпуска роликов по танкам стримит и другие игры. На YouTube имеет более 3 млн подписчиков.
Amway921
Настоящее имя — Павел Суханов. Спокойный и интеллигентный стример из Екатеринбурга. Свой первый ролик на YouTube выложил 6 января 2011 года. Сейчас на его канал подписано свыше 2 млн человек.
JONNY
Контент этого стримера сосредоточен вокруг лучших боёв. Кто-то набил рекордное количество дамага или затащил 1 vs 8? Он обязательно это покажет. На его YouTube-канале — 1,1 млн человек.
Юша PROТанки
Самый загадочный стример из списка. О его биографии почти ничего неизвестно: он скрывает лицо и не стримит с вебкой. Но это не помешало ему стать популярным: на него подписано больше 1 млн человек.
LeBwa
Он же — Дмитрий Палащенко. Бывший игрок NAVI, двукратный чемпион мира по World of Tanks. Создатель популярного клана КОРМ. На его YouTube-канал подписано 774 тыс. человек.
AnTiNooB
Автор канала рассказывает об эффективных тактиках на различных танках, показывает ключевые позиции на картах и выпускает гайды. На его канале уже больше 700 тыс. человек.
Vspishka
Он же — Сергей Карапетян. Автор обучающих видео по танкам, любитель лёгких танков и бывший игрок Virtus.pro. Считает, что арта — это слабый класс. На него подписано почти 700 тыс. человек.
EviL GrannY
Настоящее имя — Андрей Сомов. Обладает отличным скиллом и выдержкой. На его стримах вы не услышите матов, за ним не было замечено агрессии, а на его канал подписано 676 тыс. человек.
Билли
Весь его контент завязан на розыгрышах. Известен своей невероятной способностью выводить людей из себя. Для озвучки своих роликов использует писклявый голос. На него подписано 583 тыс. человек.
DeSeRtod
Настоящее имя — Кирилл Теряев. Самый бородатый танковый стример родом из Одессы. На его YouTube-канале с 653 тыс. подписчиков вы встретите много чёрного юмора, позитива и ламповой атмосферы.
Marakasi
Мастер позиций и нычек, прекрасный игрок и стример. Знаменит не только обучающими роликами, но и роликами о багах игры. На его YouTube-канал подписано 539 тыс. человек.
Near_You
Бывший про-игрок, который поиграл во многих топовых командах и стал чемпионом WG League 2015. После ухода из киберспорта начал стримить. На его канал подписано 528 тыс. человек.
Korben Dallas
Он же — топ-стрелок. Он же — блогер от народа. Он же — самый картавый стример. Часто критикует разработчиков и очень эмоционально ведёт себя в эфире. На его канале — 289 тыс. человек.
Sh0tnik
Один из сильнейших игроков в танки. Никита sh0tnik Пахомов привык играть только на максимальный результат. Со своими рекордами он делится на своём канале, на котором уже 336 тыс. подписчиков.
Arti25
Ненавидите артиллерию? Тогда этот стример вам точно не понравится. Arti25 очень круто играет именно на этом виде техники и демонстрирует это на своих стримах. На его канал подписано 260 тыс. человек.
Straik
Он же — Олег Романенков. Ещё один бывший участник команды NAVI. Заядлый тащер, который во время боёв не любит много разговаривать. На его канал подписано 224 тыс. человек.
AkTep
Ещё один эмоциональный стример. Делает из своих трансляций настоящее шоу — с бомбёжкой, ненормативной лексикой, шутками и байками. На его YouTube-канал подписано 226 тыс. человек.
MeanMachins
Автор с канала MeanMachins (Евгений Сорокин) очень круто играет в World of Tanks, имея более 70% побед. И свои знания об игре он передаёт через гайды. На его канале — 218 тыс. подписчиков.
Inspirer
Он же — Максим Мазеин. Один из самых возрастных и опытных стримеров в World of Tanks. Бывший участник команды NAVI и просто ОЧЕНЬ скилловый парень. На его канал подписано 140 тыс. человек.
TR1SS
Одна из самых сильных девушек в World of Tanks по статистике. Её результатам могут позавидовать многие парни. Что касается её канала на YouTube, то на него подписано 126 тыс. человек.
Самые популярные танковые блогеры