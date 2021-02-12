Каскадёр, который покорил авторов «Ведьмака». Самый известный косплеер Европы

Хороший косплей может быть не только женским. Без всяких выпячиваний всем известных мест и большого количества макияжа. Это доказал немецкий косплеер Бен Maul Шамма, которого можно смело назвать одним из лучших представителей косплей-индустрии, и не только среди мужчин.

Бен начал заниматься косплеем во многом благодаря своей сестре, которая уговорила его поучаствовать в конкурсе косплея, так как все её друзья от этого предложения отказались. Времени оставалось в обрез, и тогда Бен решил быстро перевоплотиться в Эрика Дрэйвена из фильма «Ворон». Догадывался ли он тогда, что косплей кардинально изменит его жизнь?

На конкурсе он познакомился с Рэем Парком — британским актёром, каскадёром и мастером боевых искусств, снявшимся в таких кинокартинах, как «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза», «Люди Икс» и «Бросок кобры».

Впечатлившись разговором с актёром, он тоже решил стать каскадёром, записавшись в специализированную школу каскадёров в Хюрте. Бен специализировался на боевых приемах, окончил школу и спустя год исполнил несколько трюков в образе Дарта Мола — владыки ситхов из «Звёздных войн». Тогда же родился его псевдоним, под которым он известен сейчас — Maul.

Королева грима и мейкапа. Очаровательная польская косплеерша Sosenka Девушка миловидной внешности, которая способна перевоплотиться как в красивых, так и в ужасных и отвратительных персонажей.

На одном из мероприятий, посвящённом трюкам, он встретил свою будущую жену Майю. Они познакомились прямо на сцене. Пара превратила своё хобби в бизнес, сосредоточившись на костюмах для косплея, трюках и хореографии и создав собственную компанию по продвижению костюмов и трюков Defcon Unlimited, которая производит свои костюмы, реквизиты и фотоснимки для косплея с целью продвижения и популяризации видеоигр.

Разработчики The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 наткнулись на Бена после того, как тот выпустил косплей на ведьмака Геральта. Его работа настолько их тронула, что они предложили ему стать официальным лицом их франшиз. Впоследствии его репрезентация игры Cyberpunk 2077 попала на обложку официального журнала PlayStation в Великобритании и Австралии.

В одном из интервью Бен рассказал, из каких этапов построено создание каждого костюма:

В самом начале идёт подготовка. Мы отвечаем на вопросы: из чего мы будем строить костюм, какие материалы нужны для его создания, потребуется ли помощь специалистов, сколько сотрудников нам нужно для подготовки костюма. Затем мы оцениваем процесс, ставим сроки. А потом начинается рабочий процесс. Часто не хватает каких-то деталей, нам приходится изменять какие-то детали уже по ходу дела. Нельзя сказать, что это чётко регламентированный процесс — он полностью отличается для каждого костюма.



Всё зависит от сложности костюма. Пошив одежды, 3D-модели, 3D-принты, формовка, литьё, покраска и проверка стойкости материалов — всё это является частью каждого проекта. Большую часть материалов для костюмов мы делаем сами. Например, при создании костюма Ви из Cyberpunk 2077 я лично напечатал протекторы на плечах на 3D-принтере, слепил их, отлил из глины, придал им структуру кожи, снова вылепил их, а затем отлил в смоле. Если мы не можем создать какой-то материал для костюма сами, то мы заказываем их на известных площадках — Amazon, Ebay и KauPo. Там всё есть.

Бен является вегетарианцем и, несмотря на свою брутальную внешность, обожает песни из мультфильмов Диснея. На его странице в «Инстаграме» — 300 тысяч подписчиков.

Бен в образе Дарта Мола из «Звёздных войн»

В образе ведьмака Геральта из The Witcher 3

В образе Скорпиона из Mortal Kombat

В образе капитана Шепарда из Mass Effect

В образе Артура Моргана из Red Dead Redemption

В образе Джоэла из The Last of Us

В образе Кратоса из God of War

В образе Рико Родригеcа из Just Cause

В образе Ви из Cyberpunk 2077

В образе Эйвора из Assassin's Creed Valhalla (женская и мужская версии)

В роли женского персонажа предстала жена Бена.

В образе Маркуса Феникса из Gears of War

В образе Джонни Сильверхенда (Киану Ривз) из Cyberpunk 2077

В образе Супермена