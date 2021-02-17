15 лучших шутеров за прошедшие 10 лет

Шутер — один из старейших жанров современной игровой индустрии. И этот старик ещё хоть куда! Именно игры этой категории чаще всего собирают огромную кассу (привет Call of Duty) и толпы фанатов. Раз в несколько лет обязательно выйдет пара-тройка шедевральных «стрелялок», которые срывают геймерам башню и запоминаются на долгие годы. Мы выбрали 15 таких игр, которые вышли за прошедшее десятилетие. Если вы их не пробовали — вы явно выбираете не те игры. А ежели мы не добавили в этот список ваш любимый тайтл, не стесняйтесь высказаться в комментариях. Не забудьте только про аргументы.

10 лучших RPG за прошедшие 10 лет На них равняются, в них играют миллионы и они популярны по сей день.

DOOM Eternal

Дата выхода: 20 марта 2020 года

DOOM Eternal смогла объединить механики традиционного шутера с элементами слэшера. В новом «Думе» просто необходимо постоянно переключать оружие и безостановочно рассекать по арене, иначе Палач Рока быстро закончится под огнём противников. Всё как в слэшерах, только если в Devil May Cry Данте получал больше очков для прокачки, то в DOOM Eternal главный герой получает возможность жить. На стремительность принятия решений влияет в том числе малый запас патронов на всех видах оружия. Это постоянно подталкивает игрока не мешкать и просчитывать свои действия на пять шагов вперёд. В противном случае его будет ждать смерть.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Дата выхода: 25 октября 2019 года

В 2019 году Infinity Ward выпустила, пожалуй, самую топовую Call of Duty за последние несколько лет. В перезапуске Modern Warfare обещали кампанию с серым взглядом на войну и международные конфликты с крутым мультиплеером. Фиг с ней, с кампанией. Мы ведь прекрасно понимаем, что все покупают COD ради онлайна. И он в MW чертовски хорош. Беспощадно маленький TTK, вариативность оружия и вагон режимов отрабатывают каждую копейку, которую вы потратите на покупку. Разве что карты на старте были спорные, но это быстро исправили.

Battlefield V

Дата выхода: 20 ноября 2018 года

Battlefield V решила вернуть серию к истокам — в окопы Второй мировой. Изначально шутер ярко блистал благодаря крутому TTK и другим интересным нововведениям вроде застройки. И, самое главное, именно пятая «Батла» вернула нам то самое ощущение, когда ты будто находишься на реальном поле боя. Вокруг все орут, стреляют, кто-то кидает гранаты, кто-то в истерике призывает санитара… Такое среди современных игр может подарить только Battlefield.

Bulletstorm

Дата выхода: 22 февраля 2011 года

Bulletstorm стала лебединой песней студии People Can Fly. Это накачанный адреналином шутер с отмороженным наёмником в главной роли. Геймплей соответствующий — носимся по уровням и превращаем в мясо всё, что подает хоть какие-то признаки агрессии. От других игр со схожей программой Bulletstorm отличается важностью убивать врагов стильно. Увидели огромный кактус? Ну-ка пните вон того фрика прямо в него. Достали необычный револьвер, который стреляет ракетницами? Как вам идея залепить им кому-то в лицо, чтобы тот улетел в небо и разорвался на ошмётки? И таких примеров десятки, если не сотни. На каждом уровне персонаж может умертвить оппонента массой необычных способов, из-за чего интерес во время прохождения не пропадает.

Wolfenstein 2: The New Colossus

Дата выхода: 27 октября 2017 года

Сиквел перезапущенной Wolfenstein поражает абсурдностью происходящего. Только в этом шутере игрок воочию наблюдает, как главному герою отрубают голову и скидывают в пропасть, а затем — как её привинчивают к кибернетическому телу с различными апгрейдами. Градус безумия порой превышает предел настолько, что невольно задаёшься вопросом, не любят ли сотрудники MachineGames плотно хапнуть после работы. Но New Colossus не попала бы в наш список, не будь она хорошим шутером. И здесь всё также в порядке: бодрая стрельба, интересные миссии и уникальные ситуации не оставят равнодушным никого.

Metro Exodus

Дата выхода: 15 февраля 2019 года

В «Исходе» бравый спартанец Артём выбрался на поверхность и отправился колесить по России со своей командой. В лучшие свои моменты последняя «Метро» напоминает «Сталкера»: открытые пространства, множество опасностей, несколько путей до цели. Exodus — не просто атмосферное приключение, которое согреет сердце любого русскоговорящего геймера, но и достойный шутер. С вариативным оружием, стелсом (пусть и кривым) и разнообразными противниками.

Titanfall 2

Дата выхода: 28 октября 2016 года

Можно долго ругать Electronic Arts в плохом окне релиза для Titanfall 2 (между Call of Duty и Battlefield), но к чему всё это, когда прошло уже столько времени? Давайте просто лишний раз вспомним, насколько же это крутая игра. В ней хорошо буквально всё. Сюжетный режим с уровнями калибра Half-Life 2, мультиплеерный режим, нашпигованный динамичными забегами и сражениями гигантских роботов. Мечта любого пацана, не иначе. Надеемся, что Respawn всё-таки соберётся с мыслями и выпустит третью часть.

Destiny 2

Дата выхода: 6 сентября 2017 года

Destiny 2 относится к играм-сервисам — таким, в которых можно залипать вечно. Ходить в данжи и выполнять квесты, зачищать локации от монстров, прокачивать персонажа и открывать новое крутое оружие. И этот процесс не приносил бы никакого удовольствия, если бы в игре было не прикольно стрелять. А в Destiny 2 с этим нет никаких проблем — здешние механики выполнены на самом высоком уровне и легко дают фору многим крупным франшизам. Добавим сверху целые тонны контента и получим идеальную игру-сервис, которая ещё и шутер, да!

Overwatch

Дата выхода: 24 мая 2016 года

Overwatch стала первой игрой, которая показала потенциал командных шутеров с различными персонажами. Она вышла в 2015-м, но до сих пор остаётся актуальной благодаря постоянной поддержке Blizzard. Уникальность Overwatch заключается именно в персонажах — можно подобрать героя под свой уникальный стиль. Любите стрелять издалека? Берите Маккри или Эш и раздавайте хедшоты. Предпочитаете танковать? Турбосвин или Райнхардт к вашим услугам.

CS:GO

Дата выхода: 21 августа 2012 года

Ну как этот список мог обойтись без CS:GO? Одна из лидирующих соревновательных дисциплин на данный момент, как-никак. Две команды по пять человек, широкий набор оружия и механика стрельбы, знакомая каждому юному геймеру. В этой игре есть всё, чтобы увлечь вас на долгие вечера. А если вы молодой и внезапно начали тащить в местных рейтинговых очередях, то кто знает, вдруг вы — будущий киберспортсмен?

BioShock Infinite

Дата выхода: 26 марта 2013 года

Третья часть культовой серии BioShock вышла в достаточно необычном сеттинге. Вместо города на дне океана местом действия стал мегаполис, скрывающийся среди облаков. Со времён оригинальной дилогии сменился и главный герой — теперь это детектив-неудачник Букер Девитт, которому поступил очень странный заказ на поиск божественно красивой девушки. На этом я прекращу рассказывать вам о сюжете Infinite, потому что если вы ещё не прошли её — я чертовски вам завидую. Как шутер игра тоже работает отлично. Перестрелки с использованием уникального оружия чередуются уничтожением оппонентов с помощью плазмидов, наделяющих главного героя волшебными силами. В паре это работает очень бодро.

Far Cry 3

Дата выхода: 29 ноября 2012 года

Однажды американский подросток Джейсон Броди решил затусить с друзьями на тропическом острове. Выпивка, знойное солнце, девочки в бикини — начиналось всё прекрасно. А потом на бедолаг напали агрессивные бандиты во главе с Ваасом и захватили всех в плен. Сбежать удалось только Джейсону. Поскольку оставлять друзей в беде — плохо, пареньку пришлось в срочном порядке обучаться искусству убивать людей и охотиться на диких животных, чтобы добывать себе апгрейды на оружие и другие полезные вещи. Far Cry 3 стала одной из самых успешных игр в серии, а также задала ей вектор развития на многие части вперёд. Даже шестая часть, которая готовится к релизу в этом году, черпает вдохновение именно из неё.

Crysis 2

Дата выхода: 22 марта 2011 года

Сиквел Crysis значительно превзошёл оригинал по части экшена и количеству взрывов на экране. Действие игры с тропического архипелага переместилось на улицы Нью-Йорка, из-за чего игра стала более линейной. Не все фанаты одобрили подобную смену вектора, но часть поклонников осталась довольна, поскольку в тесных пространствах использовать нанокостюм главного героя оказалось не менее увлекательно. Во всём остальном — это всё та же самая Crysis, с сумасшедшей стрельбой и в возможностью вырезать противников с помощью функции невидимости.

Rainbow Six Siege

Дата выхода: 1 декабря 2015 года

Ubisoft удачно подсуетилась и смогла забраться в нишу киберспортивных шутеров с уникальными персонажами. Стрельба здесь на уровне, однако местный ТТК быстро поставит на место любителей рашить комнаты без должной информации. А в качестве местных героев выступают оперативники различных стран, которых разделили на классы и наделили различными фишками. Один умеет разносить стены с помощью мощной кувалды, второй раскидывает по уровням голограммы, запутывающие оппонентов, а третий способен отключить все устройства противников на несколько мгновений. Бой в Siege проходит в две фазы — подготовка к штурму и сама перестрелка. И если первый этап может длиться минуту или полторы, то после захода в помещение у игроков есть считанные секунды, чтобы не умереть под вражеским огнём.

Gears 5

Дата выхода: 10 сентября 2019 года

В пятой части Gears главным героем стала Кейт, которая знакома фанатам по предыдущему тайтлу. Девушка решает отправиться в собственное путешествие, чтобы узнать тайны своего прошлого — вряд ли каждый день узнаешь, что твоя родная мама оказывается лидером Саранчи. При создании Gears 5 студия The Coalition, кажется, учла вообще всю критику, с которой столкнулась четвертая часть. Здесь красивые и расписные локации, множество уникальных геймплейных ситуаций, прокачка, которая способна кардинально изменить игровой процесс, и нет надоедливых боев с роботами. Одна из веских причин познакомиться с франшизой, если вы еще это не сделали.