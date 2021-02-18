«Без хайпа до Valve сложно достучаться». Petr1k — о новых правилах в CS:GO

Последний год принёс в дисциплину Counter-Strike шестых игроков, отмену LAN-турниров и, к сожалению, много читерства. Казалось бы, все адаптировались к этому. Но Valvе ввели в «контру» несколько изменений: за шестых игроков будет налагаться штраф в виде снятия очков, а тренерам запрещено находиться в одном помещении с командой во время онлайн-матчей. Известный киберспортивный аналитик Александр Petr1k Петрик в интервью «Чемпионату» рассказал о возможных последствиях принятых правил и влиянии пандемии на киберспорт, а также проанализировал выступление клубов, их успехи и неудачи за последний год.

Тренерам вход воспрещён

– 28 января Valve запретила тренерам общаться с игроками во время официальных онлайн-матчей. Как это может повлиять на выступление команд?

– Тренеры для того и созданы, чтобы ростеры играли лучше и показывали большее разнообразие тактик. Но зритель не заметит влияния этого запрета, в отличие от киберспортсменов. Коллективы будут лишены в тимспике дополнительного голоса, который с холодной головой владеет полной картинкой матча. На самом деле это не такая критическая проблема. Те же топовые команды на LAN-турнирах играют в аналогичных условиях: там тренеры могут подключаться к диалогу пару раз за матч во время тайм-аутов. Ростерам будет сложнее, но все адаптируются.

– Этот запрет всё же к лучшему или к худшему?

– Хорошо, что такие изменения произошли. История с Александром Zoner Богатыревым (ZoneR использовал критический баг, позволявший нечестно получать информацию и сообщать её команде. – Прим. «Чемпионата»), читерство, новые вариации багов, стримснайпинг – это горячие темы, которые появились только в онлайне. У человека, который не задействован в игровом процессе, хватает времени на то, чтобы делать плохие вещи. Этот запрет в интересах даже честных тренеров, потому что он позволяет обезопасить игры от какого-либо вмешательства.

– Как на это решение отреагировали твои знакомые, находящиеся в системе Counter-Strike?

– Всем тренерам изменения, конечно, не понравились. У нас был большой подкаст, где мы в прямом эфире с hoochR, LMBT, Solaar, Kane обсуждали нововведения. HoochR больше всех горел, потому что он нигде никогда не был замешан. Такое решение Valve его очень расстроило: по сути, ничего не сделал, но наказан. Сейчас недовольство тренеров можно понять, их лишили возможности помогать своим командам.

Шестой игрок — блажь или необходимость

– В прошлом году начали появляться шестые игроки. Насколько это важный шаг?

– Это выглядит довольно интересно в том виде, в котором было на «Бластах» у NAVI, Vitality и других коллективов. Определённо нечто новое для CS:GO. Игру запасные игроки не сильно меняют, но это движение в верном направлении к большому традиционному спорту. Хотя сами CS-еры относятся к новинке со скептицизмом. Многие не понимают, как такой подход можно реализовать так, чтобы он приносил пользу. Хотя уже есть примеры, где шестой игрок реально помог. С этим изменением нужно быть осторожным и правильно к нему подходить, тогда будет результат особенно на длинной соревновательной дистанции или при напряжённом графике.

Мне интереснее всего, как это всё будет работать на LAN-турнирах и как команды адаптируются к этому. Потому что вести Валерия B1T Ваховского на край света, чтобы он играл только одну карту… Мне кажется, это того не стоит. И дело даже не в деньгах. Игрок, по сути, едет на турнир зрителем, но при этом врывается на какую-то одну карту. Он не может полноценно ни тренироваться, ни играть. В остальном же я только за такую практику.

Фото: Из личного архива Александра Petr1k Петрика

– Но по новым правилам Valve будет отнимать очки за замену игроков во время матча. Выходит, что шестые игроки снова станут неактуальны?

– Мне кажется, Valve просто не вникли в вопрос и неправильно подошли к нему. Думаю, когда дойдёт до мэйджоров, они изменят своё мнение. А пока формулировка «шестой игрок лишает вашу команду баллов» звучит максимально глупо. Он такая же часть ростера. Не понимаю, чем руководствуются Valve. Надеюсь, что они это как-то разъяснят и в будущем штрафы отменятся.

– У тебя нет ощущения, что вся ситуация с шестыми игроками подчёркивает равнодушие разработчиков?

– Это традиционный подход компании, сколько существует CS:GO. Valve всеми своими действиями демонстрируют, что им пофиг на «контру». Ту же «Доту» они больше контролируют. Например, сделали The International, который слишком дисбалансен в сравнении с остальными турнирами. В CS же всё сформировалось само по себе. Valve в процесс не вмешивалась. Сегодня в CS:GO самая здоровая экосистема из всех киберспортивных дисциплин. Мне нравится такой формат взаимодействия с разработчиками, а многим нет.

Valve периодически ведь прислушиваются к фидбэку. За последние пять лет были ситуации, когда выходит какое-то обновление и некое оружие в нём суперсильное. Киберспортсмены и обычные люди массово высказывают свое мнение – и Valve производят обратные изменения. Случай с той же винтовкой SG. Она была семь лет одинаково сильной, потом стала популярной, игроки начали её использовать и поняли, что это имба. Только потом её обновили.

– Но такие изменения происходят очень редко?

– Коммуникация – самая большая их проблема. Valve вроде бы собирают информацию, но при этом не держат связь даже с лидерами CS-комьюнити. Без хайпа до них сложно достучаться. Поэтому лишь события медийного резонанса находят свой отклик. Riot Games – более доступные разработчики. Лидеры мнений списываются с ними даже в дискорде, и создатели игры вносят изменения в кратчайшие сроки. Это многим и нравится.

Valorant vs Counter-Strike

– Сейчас произошёл какой-то массовый переход из CS:GO в Valorant. Он опасен для «контры»?

– В СНГ и Европе люди переходят не так многочисленно, а в Америке Valorant на взлёте. Решение сменить дисциплину очень сложное. Тот же Дима Dima Бандурка из Espada всегда был около высокого уровня. В 2020-м вышел на мэйджор, если бы тот состоялся. Но Dima решил уйти в Valorant. CS-еры там быстро адаптируются, так как в обеих дисциплинах схожие механики и важна стрельба. Считаю, что катастрофических потерь Counter-Strike не несёт и бить тревогу рано.

Фото: Из личного архива Александра Petr1k Петрика

– Valorant может быть угрозой для Counter-Strike на просторах СНГ?

– Я себе этого не представляю. Любая дисциплина в одних регионах более популярна, в других менее. CS традиционно топ-игра в Бразилии, странах СНГ и Европы. Valorant, безусловно, займёт свою нишу. В итоге оба направления будут спокойно сосуществовать примерно на том же уровне, что и футбол с американским футболом.

HLTV – авторитетный, но не единственный

– Перейдем к твоему рейтингу. Как пришла идея его сделать?

– Когда рейтинг HLTV стал подходить к концу, стало понятно, что больше двух представителей нашего региона там не будет. Мне захотелось отразить положение киберспортсменов в СНГ. По сути, «клацнуло в голове» – и я подумал, что было бы прикольно сделать некий аналог таблицы HLTV, но для нашего региона. Делал его исключительно в удовольствие. Это своеобразный эксперимент, которым развлёк и порадовал аудиторию. Мой контент, как и рейтинг HLTV, это мнение одного человека или группы людей.

В рейтинге лучших игроков СНГ по CS:GO от Александра Petr1k Петрика первые две строчки заняли игроки NAVI – Александр s1mple Костылев и Денис electronic Шарипов. На третьем месте расположился игрок Team Spirit – Николай Mir Битюков. На четвёртом – игрок Virtus.pro Джами Jame Али. На пятом – Дмитрий sh1ro Соколов из Gambit.

– Насколько рейтинг HLTV честный?

– Пока нет альтернативы, с ним сложно спорить. Но есть мнение, что он не отображает действительность, потому что вклад ингейм-лидеров в результат всегда намного больше.

С точки зрения статистики к рейтингам HLTV сложно докопаться, но их проблема в закрытости. Абсолютно неясно, как они считаются. И не вижу причин не раскрыть все детали подсчёта, как это сделал я. Ведь можно показать, как получилось такое распределение игроков, насколько большой разрыв между лидерами, какие CS-еры рассматривались. То есть эти показатели довольно поверхностно описываются, но при этом HLTV – самый авторитетный источник.

Видео опубликовано на YouTube-канале PETR1K.

– С итогами противостояния ZywOo и S1mple согласен?

– Формула HLTV опирается на звания MVP, которые они же и выдают. Но если смотреть на сухую статистику, не разделяя ее на общую и плей-офф, то Саша S1mlpe чуть-чуть обходит ZywOo. Я не завидую ребятам с HLTV, потому что им нужно было принять очень ответственное решение.

CS в онлайне не изменился?

– Как пандемия повлияла на киберспорт?

– В её начале он получил буст за счёт того, что остался единственным открытым видом спорта и быстро приспособился к условиям. Но при этом пандемия ударила по турнирным операторам, студиям, талантам, сотрудникам, которые задействуются на LAN-ивентах. Пострадали разные проекты, урезался бюджет. Без негатива не обошлось, но могло быть и хуже.

В начале пандемии букмекерские конторы выживали за счёт киберспорта. Также заметили увеличение просмотров и внимание к себе организаторы онлайн-турниров. Контент-мейкеры и стримеры повзлетали, потому что их продукт был востребован. Люди стали сидеть дома, у них появилось время смотреть. Для русскоязычных комментаторов особо ничего не изменилось. А вот на зарубежных коллег очень повлияли карантины. Раньше они ездили по разным турнирам и получали за это большие гонорары. Сейчас у них всё как у нас.

– Как сам CS:GO изменился в этот период?

– Тир-1 команды отвыкли от официальных онлайн-матчей, но быстро адаптировались. Не слышал про коллективы, которые из-за пандемии стали играть хуже. Наоборот, всё стало более стабильным. У нас появилось трио лидеров: Astralis, Vitality, NAVI. Сформировался большой пласт ростеров, которые пытаются составлять им конкуренцию, но при не могут быть такими же стабильными. Сложнее всего было американским командам и тем, за которые выступают игроки из разных стран. Им пришлось решать много логистических проблем. В принципе сейчас всё достаточно хорошо. Думаю, мы не заметим разницы, когда команды вернутся на LAN-турниры.

Фото: Из личного архива Александра Petr1k Петрика

– Как ты считаешь, сами CS-еры не устают от запредельного количества турниров и игр, которые идут друг за другом?

– Молодые игроки и команды наоборот должны проводить как можно больше встреч. Для них примерно 400 матчей в год не так и много, потому что они набивают шишки и развиваются. Для сильных коллективов – это цифра, конечно, велика.

В крупных организациях развиты аналитические отделы, которые просто не успевают подготовить новый материал для игроков. То есть 300 матчей в году – это условно по одной официалке в день кроме выходных. Получается, что даже одного дня для тренировок не выделишь, а значит, не сможешь придумать и отработать новые раунды и тактики. По сути, ты проснулся, разобрал оппонента, обсудил карты, сыграл, после этого сел и проанализировал ошибки матча.

Тир-2, Тир-3 командам легче. Там просто нереальный конвейер из игр и на кону маленькие призовые, поэтому мало кто готовится. Все просто тренируются и так развиваются.

Эра СНГ в CS:GO – миф или реальность?

– Поговорим о BLAST Premier: Global Final 2020. Результат заключительного матча турнира был неожиданным?

– Все предполагали потную зарубу. Я на 100% был уверен, что в гранд-финале победят Astralis, но Natus Vincere поймали кураж и легко разобрались с датчанами. Это была сенсация. Думаю, сами «рожденные побеждать» не ожидали, что так жёстко могут разобраться с топ-1 командой. Такое у NAVI бывает пару раз в году. В 2020-м они аналогично выступили на IEM Katowice 2020. В этот раз не так разгромно, но всё равно очень уверенно. Сегодня это лучшая команда планеты. Но датчане и французы готовы это оспорить в любой момент.

– Насколько они втроём спрогрессировали за прошлый год?

– В начале года NAVI ввели Илью Perfecto Залуцкого, и он довольно быстро влился. Не ожидал от него этого. До его прихода в команду даже не думал, что он игрок такого классного уровня. Илья очень круто себя проявляет. В целом, достижение команды – это стабильная работа за весь 2020-й.

Astralis не доминируют в мире. Отчасти для них это шаг назад. Тем не менее, на каждом турнире датчане показывают, что не зря долгое время являются одной из лучших команд в мире. Они по-прежнему сила и угроза для любого. До того же гранд-финала BLAST Premier они дошли уверенно и даже были фаворитами. Если бы не дичайший кураж NAVI, поединок был бы более равным и не факт, что украинцы бы его выиграли. Такие матчи NAVI не могут выдавать всегда в отличие от Astralis, которые играют на постоянном крайне высоком уровне. В этом их сила.

Vitality – достойные конкуренты для NAVI и Astralis. Эти три команды будут бороться за титулы на каждом турнире. В матчах между ними решают какие-то дополнительные факторы, вроде того же куража. Они очень радуют. Vitality вывели французскую CS-сцену на новый уровень и стали стабильной командой в Тир-1, чего не было у Франции очень давно. Это феномен. Прошлый год для них ведь начался с того, что у них ушёл ингейм-лидер. Причём это произошло внезапно. Никто не понял, как это случилось. В итоге Apex подхватил эту роль. И команда начала играть лучше.

Фото: Из личного архива Александра Petr1k Петрика

– В этом году они опять без ингейм-лидера, так как Apex взял паузу. Как это может повлиять на них?

– В этот раз они были готовы к его уходу: у них уже есть интегрированный в команду игрок. Пока турниры идут в онлайне, тренер может помогать новому ингейм-лидеру. Думаю, всё будет в порядке у Vitality.

– Кто ещё за последний год тебя удивил?

– Прошлый год раскрыл много команд с другой стороны. В 2020-м Complexity показали себя серьёзным бойцом на международном уровне. OG – новички, но стабильно топ-10. Это очень неплохо. Heroic и BIG тоже нельзя забывать. Они раньше считались коллективами, которые могут забрать один-два турнира. В прошлом году они вышли на стабильность. Для BIG это вообще гигантское достижение, которое тоже случилось после ухода легендарного ингейм-лидера gob b и появления новых ребят, которые сияли исключительно на немецкой сцене.

– А чья звезда зажглась на просторах СНГ?

– 2020-й – это год взлёта Spirit. Самый яркий коллектив в СНГ. Команда пробилась на многие Тир-1 ивенты. Надеюсь, в 2021-м они начнут проходить дальше на этих турнирах и будут напрягать там всех. Очень этого жду. Для меня они самый главный ростер с точки зрения прогресса.

Virtus.pro собрались только под конец года. 2020-й был для них скорее неудачным: сложный старт года, замены, решафлы. Потом пришёл YEKINDAR, вернулся buster. Спустя время «медведи» стали жёстко набирать. Выиграли Flashpoint, Summit. Сейчас они в топ 6-команд мира.

Для Gambit год был хороший, но они остались на своём уровне. До Тир-1 пока не дотягивают. Аналогичная ситуация и с белорусской Nemiga. Для них 2020-й – это лучший год в истории, потому что они достойно заиграли на СНГ уровне: прошли на мэйджор, как и Espada, которую тоже стоит отметить, но его не случилось. Раньше на СНГ-миноре белорусы не могли выйти из группы. Сейчас они топ-5 команда нашего региона и серьёзный конкурент для многих европейских коллективов. От них тоже жду попадания на серьёзные турниры. Но не уверен, что у ребят получится прогрессировать. Им нужно проходить на Тир-1 ивенты, а они зависят от инвайтов. На условном «Бласте» могут выступать только те, кто подписал бумагу с организаторами и является партнёром турнира. Поэтому белорусам нужно проходить все квалификации и закрепляться в сетке выше.

Фото: Из личного архива Александра Petr1k Петрика

– Кто тебя разочаровал из команд?

– Forze. Они начали 2020 год хорошо. Тренера взяли с европейским взглядом. Но что-то сломалось внутри команды и всё пошло не так. Надеюсь, они обновят свой состав и заиграют вновь.

– NAVI, Virtus.pro, Spirit – победители первых турниров в 2021 году. Многие говорят про начало эры СНГ в CS:GO.

– Если они продолжат выступать на том же уровне, тогда можно будет говорить об эре СНГ. Но пока эти заявления – скорее поспешные выводы. Если турниры будет массово выигрывать хотя бы один ростер из нашего региона, а остальные закрепятся в топ-10, тогда про это можно будет говорить. У нас много сильных игроков и клубов, которые могут шуметь в Европе и показывать результаты не хуже BIG и Heroic. Я скорее верю в эру одной команды из СНГ. Это более реально.