Лучшие экшены и слэшеры десятилетия

Экшены — второй по популярности жанр планеты после шутеров. Обычно в подобных играх ваш герой либо выступает в роли суперкрутого стильного бойца, или же становится каким-то обывателем, которому не посчастливилось оказаться в кошмарном сне. Каким бы ни был протагонист, экшен — это почти всегда про адреналиновое рубилово, смертельные перестрелки, погони и приключения. Мы выбрали лучших представителей жанра, которые вышли за последние десять лет. А в довесок к ним также назвали отменные слэшеры, дабы не было путаницы.

Bayonetta 2

Сиквел Bayonetta представляет собой сборник из самых лучших впечатлений, которые нам подарила первая часть слэшера. Геймдизайнеры снарядили Байонетту ещё более сумасшедшим оружием и серьёзно разбавили аттракционность тайтла. В самой первой миссии сексапильная ведьма сражается с противниками верхом на его истребителе, а затем сражается с волком размером с небоскреб. Настоящее японское кинцо, только кнопки нажимать надо активно.

God of War

Экшен об изрядно повзрослевшем Кратосе прибавил в серьёзности происходящего. Это больше не история о накаченном тестостероном мужике со всеми признаками недержания. Теперь это пассаж о трудностях отцовства, любви и верности близким людям. Ну и конечно же — мощный экшен от третьего лица в лучших традициях серии, с многокнопочными комбинациями, способностями и разрыванием противников пополам голыми руками. Если вы каким-то странным образом пропустили God of War — срочно исправьте это в ближайшее время.

Batman: Arkham City

Было действительно сложно выделить самую достойную игру о Бэтмене из трилогии Rocksteady. Каждая чем-то хороша. Asylum, наверное, самая комплексная и атмосферная, City стала настоящим прорывом для жанра супергеройских экшенов, а Knight позволила почувствовать себя настоящим Тёмным рыцарем с бэтмобилем и навороченным костюмом. В итоге мы решили выбрать вторую — она практически без недостатков. Если в третьей части всем надоел бэтмобиль, унылый гринд или ужасная оптимизация, то вторая лишена всего этого. Это концентрированный коктейль из одной ночи Бэтмена, который продолжает бороться со злодеями и распутывать их планы.

Sekiro: Shadows Die Twice

Экшен FromSoftware представляет собой настоящее воплощение всех идей японских разработчиков. В этой игре геймер должен не просто постоянно сражаться с противниками, но и с самим собой, а конкретно — с ленью и нежеланием учиться. Только анализируя свои ошибки, можно пройти сложного босса или участок, полный противников. И в этом вся Sekiro — здесь нет халявы, а только Волк и его универсальная катана. Сходить куда-то нагриндить уровней, как в Bloodborne или Dark Souls 3, не получится.

Spider-Man

Экшен о Человеке-пауке от Insomniac Games удостоился огромного количества наград и стал одним из главных эксклюзивов PS4. Да, много кто поругал игру за большое количество сходств с трилогией Batman Arkham от Rocksteady, но камон, почему бы нет? Spider-Man стала идеальным симулятором дружелюбного соседа, реализовав все его отличительные черты — невероятную скорость, грациозность и маневренность, а также обилие не всегда уместных шуточек.

GTA 5

Ну что вам рассказывать о GTA 5? Это самая популярная игра в мире, о которой знают даже люди, которые в принципе не играют в игры. Одновременно с этим — самый эталонный экшен от третьего лица на Земле. С интересными миссиями, сносным сюжетом, жёсткими погонями по оживленному трафику и перестрелками во всевозможных ситуациях.

Devil May Cry 5

Хидеаки Ицуно вернулся и воплотил в Devil May Cry 5 все самые хорошие идеи из четвёртой части, снабдив её дополнительными фишками. Данте всё также переключает стили, но теперь может превращаться в настоящее исчадие ада, Неро потерял свою демоническую руку, но зато обзавёлся дюжиной уникальных протезов. Особо свежо на фоне двух знакомых выглядит Ви (который Вергилий) — геймплей за него дарит абсолютно новый спектр эмоций, которые вы вряд ли встретите в другом слэшере.

Bloodborne

Ещё одна игра FromSoftware в списке. Ну а что, если они умеют делать игры? Bloodborne так вообще стала лебединой песней Хидэтаки Миядзаки — геймдизайнер неоднократно признавался, что считает BB своей самой любимой игрой. И это чувствуется, когда углубляешься в лор экшена, познаёшь историю персонажей. И особенно — когда сражаешься. Местные битвы с применением уникальных видов оружия вроде трости-хлыста вряд ли хоть кто-то сможет превзойти.

NieR: Automata

Шедевральная игра Йоко Таро вошла в пантеон лучших экшенов от третьего лица на ушедшем поколении консолей. И дело тут не только в андроиде 2B, которой можно заглянуть под юбку во время комбо, а в геймплее. Таро умело жонглирует впечатлениями игрока во время прохождения кампании: меняет антураж, музыку, даже перспективу камеры. Всё, чтобы пользователь погрузился в гипнотический транс и не останавливался до тех пор, пока по экрану не поползут титры.

Assassin's Creed Valhalla

Мы в редакции долго обсуждали, стоит ли добавлять «Вальгаллу» в этот список, но мои аргументы были железными. Давайте рассудим вместе: это плотный экшен от третьего лица в скандинавском сеттинге, под завязку набитый контентом. Это первый реально крутой «Ассасин» за долгие годы. Это игра, благодаря которой Ubisoft обновила рекорд по чистой прибыли, а сам тайтл получил шикарные оценки от профильных журналистов, в том числе и от меня. Valhalla — ультимативное приключение на сотни часов, которое не оставит равнодушным фанатов жанра.

Red Dead Redemption 2

RDR 2 заслуживает не меньшей похвалы, чем GTA V. Это концентрированный вестерн, который собрал в себе все самые мощные штампы сеттинга и представил в новом цвете. Похвалить Rockstar Games можно много за что — за шикарную графику с непередаваемыми пейзажами и анимациями, за цельную и интересную сюжетную линию, за то маниакальное внимание к деталям, которым так славятся американцы. Ну и куда же без выпивки в местных салунах и перестрелок с бандитами верхом на лошадях?

The Last of Us Part II

Если откинуть спорные моменты с сюжетом и вообще факт существования второй части The Last of Us и посмотреть на неё, как на экшен, то с ней нет никаких проблем. В ней бодрый игровой процесс, в котором стелс-эпизоды перемежаются перестрелками в уникальных локациях и с разными условиями. В Part II авторы специально сделали так, чтобы у игрока было как можно меньше вариантов все время крысить по кустам и убивать противников по одному. И это повлияло на геймплей только в позитивную сторону.

Astral Chain

И это ещё одна игра Platinum Games в нашей подборке! Ну умеют эти ребята делать крутые экшены, что поделать? Astral Chain предлагает игроку уникальный сплав геймплея, состоящего из расследований, прокачки и сражений с монстрами. Персонаж в игре борется не в одиночку — у него есть Легионы, такие же монстры, только ручные. Каждый Легион обладает своими навыками и специализацией. Например, пёс агрессивно рвёт всех когтями и может подвезти героя налегке, а лучник специализируется на дальнобойных атаках. У Astral Chain есть только один критический минус — она вышла эксклюзивно на Nintendo Switch.

Metal Gear Rising: Revengeance

Честно, это последняя игра Platinum Games в этом списке. Когда в японскую студию поступил заказ сделать экшен по франшизе Metal Gear, сотрудники сделали правильный выбор в пользу Райдена как главного героя. Более стильного бойца для этого просто не придумать. В Revengeance есть всё, что должно быть в крутом экшене — бои с толпами противников, боссфайты с голивудским пафосом, возможность разрубить любого оппонента на тысячи кусочков. Даже если вы не любите Metal Gear, но любите экшены — строго рекомендую.

Uncharted 4: The Thief’s End

Четвёртая Uncharted закрыла монументальную историю авантюриста Нейтана Дрейка. В этот раз искатель приключений отправился на поиски сокровищ пирата Генри Эвери, дабы спасти своего брата от криминального авторитета. Подробности сюжета вы уже наверняка знаете, поэтому давайте остановимся на экшене. Это примерно как Last of Us Part II, только с меньшим упором на стелс и с большим — на зрелищность. Поединки среди древних развалин или кладбища пиратских кораблей запомнятся вам надолго.

Dark Souls 3

Да, я не считаю Dark Souls 3 ролевой игрой. RPG — это про отыгрывание роли, про возможность принимать ключевые решения, про существование в местном мире как уникальный протагонист. В этом плане DS3 вообще не ролевая игра. Но как экшен — ей просто нет равных. Как и Bloodborne и Sekiro, она раздавит вас как букашку, если вы не будете учиться на своих ошибках и рассчитывать на лёгкую прогулку после первого убитого босса.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

В этот текст не могла не попасть «Ботва», но я даже не знаю, можно ли считать её чистокровным экшеном. Думаю, что нет. Всё-таки эта игра больше про исследования, про дух приключения, про новые открытия. Но не стоит списывать со счетов её боевую часть и игровые механики, которые позволяют подходить к геймплею креативно. Это та самая игра, которая влюбила в гейминг даже тех людей, которые до этого избегали подобной области. Я лично знаю несколько человек, которые даже геймпад ни разу не держали, но прошли Breath of the Wild на одном дыхании и поняли, какой же это кайф — проводить вечер не на тусовках, а дома, в Хайруле.

DmC: Devil May Cry

Много кто из фанатов Devil May Cry не любит DmC от Ninja Theory, но я не из таких. Мне нравится, каким образом канадцы подошли к адаптации японского рубилова под западный мотив. Они избавили игру от всех недостатков предыдущих частей. Исчез бектрекинг, появилась адекватная боёвка, которая позволяет крутить комбы и не ломать пальцы, появился интересный пусть и слегка банальный сюжет. Западная Devil May Cry мне нравится гораздо больше, чем японская.